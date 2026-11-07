חזון אחרית הימים: אביגדור ליברמן, האיש עם המריצה והמזבלה העירונית, גדול רודפי החרדים בפוליטיקה הישראלית זה שנות דור, מגלה לפתע שאפשר להתפשר על חוק הגיוס ולשבת עם החרדים בממשלה אחת.

הפלא ופלא. מתברר שהדת היחידה שגוברת על דת השוויון בנטל היא דת ה"רק לא ביבי". בשביל לסלק את נתניהו מהשלטון, אפילו איווט מוכן לגלות גמישות מופלגת בסוגיית גיוס בני הישיבות. מעניין מה יאמרו עכשיו כל מטיפי השוויון שעד אתמול הסבירו לנו שמדובר בסכנה קיומית למדינה. עכשיו זה כבר לא "ביבי מפקיר את החיילים", ועכשיו כבר לא חסרים 50 אלף לוחמים. התרת נדרים קולקטיבית.

אבל הצביעות לא מפתיעה ולכן לא חשובה. מה שחשוב כאן זו הדילמה החרדית האמיתית. במשך קדנציה שלמה הבטיח נתניהו להסדיר את מעמדם של בני הישיבות, ובפועל המשבר רק החריף. במקום הסדרה קיבלו החרדים דחיות חוזרות ונשנות וים של תירוצים.

נאום ליברמן לאחר תוצאות המדגם ( צילום: עוז מועלם )

אגב, חלק מהסיבות אובייקטיביות: המערכת המשפטית באמת עשתה הכל כדי לתקוע מקלות בגלגלי הפתרון לפלונטר הגיוס. קל לשער שהפעם, במסגרת המאמצים להחליף את נתניהו, גם המערכת המשפטית תזרום ותיעשה נוחה וידידותית להפליא לכל יוזמת פשרה שתביא את החרדים לממשלה אשר תחליף את נתניהו.

והנה מגיע דווקא ליברמן, מכל הפוליטיקאים שבעולם, ומאותת על נכונות לפשרה החלומית בנושא הכל כך קריטי לחרדים, נושא שבגינו מאות אלפי צעירי המגזר סובלים והמפלגות החרדיות ספגו בגינו מכות כואבות. האם אפשר להאמין לאיש שהפך את המאבק בחרדים למפעל חייו? האם ההצעה רצינית או שמדובר בתרגיל פוליטי שנועד לפרק את גוש הימין? ומנגד, האם אפשר לדחות הצעה כזו בשתי ידיים רק בגלל שהיא מגיעה מהצד הלא נכון והלא אהוד?

דילמה מהגיהינום.

ויש גם מחיר כבד, אולי כבד מנשוא, לעצם המעבר. התנתקות מהגוש האמוני המסורתי, שהברית עימו נשענת על שנים של שותפות ערכית, תהיה ניתוח כואב בבשר החי. ובכלל, כיצד בדיוק אמורות המפלגות החרדיות לשבת בממשלה אחת עם יאיר גולן, עם הרבאיי הרפורמי גלעד קריב ועם נעמה לזימי? מה יהיה על התחבורה הציבורית בשבת, על צביונה היהודי של המדינה? האם אפשר יהיה להגן על קודשי ישראל מתוך ממשלה שרבים ממרכיביה מחזיקים בתפיסות עולם המנוגדות מן היסוד להשקפת התורה כפי שמנהיגי הציבור החרדי רואים אותה?

ומנגד, האם אפשר לדחות על הסף הזדמנות אמיתית להסדרת מעמדם של לומדי התורה, רק משום שהיא מגיעה מהמחנה הלא נכון? האם המחויבות לנתניהו ולגוש הימין גוברת גם על האפשרות לחלץ את עולם הישיבות מן המשבר חסר התקדים בתולדותיו, משבר שמשפיע על כל משפחה חרדית וגורר אלפי בני ישיבות לכלא 10?

לנתניהו זכויות רבות בשותפות עם הציבור החרדי. יש לו גם חובות בזריקת הציבור החרדי מתחת לגלגלים ב-2013. אבל המפלגות החרדיות לא נשלחו לכנסת כדי לשמור על כיסאו

לנתניהו זכויות רבות בשותפות עם הציבור החרדי. יש לו גם חובות בזריקת הציבור החרדי מתחת לגלגלים ב-2013. אבל המפלגות החרדיות לא נשלחו לכנסת כדי לשמור על כיסאו. הן נשלחו כדי לשמור על עולם התורה, על השבת ועל צביונה היהודי של המדינה.

כאן בדיוק טמונה הדילמה: האם אפשר להציל את מעמדם של בני הישיבות באמצעות ברית פוליטית שעלולה לסכן ערכים אחרים, יקרים וקדושים לא פחות? האם נכון לערוך ניתוח פוליטי כואב כל כך תמורת הבטחה שעדיין לא ברור אם יש לה כיסוי?

שאלות קשות. תשובות פשוטות אין. ודילמה בגודל של מריצה.

הכותב הוא עורך המגזין "משפחה"