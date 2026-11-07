תוצאות הבחירות מעמידות את מדינת ישראל ונבחריה לכנסת ה-26 בפני בירור נוקב. רוב ברור של 67 מנדטים הצביע נגד ממשלת "ימין על-מלא". מתוכם, 48 מנדטים ניתנו למחנה שחרת על דגלו הקמת ממשלת משרתים ציונית והחלפת נתניהו. מנגד, 46 מנדטים הצביעו להמשך כהונתו, לצד מפלגות לוויין שהצהירו על שאיפה להקים "ממשלה לאומית רחבה" – כלומר, הרחבת הגוש במפלגות שביקשו להחליפו.

בין שני המחנות הללו לבין השבעת ממשלה עומדות חלופות המחייבות בירור ערכי. מפלגת רע"מ אמנם מבקשת לטפל בבעיות האזרחיות של החברה הערבית, אך נמנעת מגינוי חמאס כארגון טרור. לצידה הרשימה המשותפת, שמצעה שולל את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. שותפות עם מפלגות שאינן ציוניות נוכח האתגרים הביטחוניים והמדיניים אינה יציבה, אינה בת-קיימא ערכית ומעשית, וראוי שתרד מסדר היום.

חיילי מילואים בגבול לבנון ( צילום: אלעד גרשגורן )

​שותפות פוליטית עם המפלגות החרדיות אינה פסולה מעיקרה. אדרבה, הציבור החרדי הוא חלק בלתי נפרד מאיתנו. אולם ההתנהלות של הנהגתו – ההתחמקות מקריאה למתגייסים שאינם לומדים וקידום חוקי פטור ציניים ללא יעדים וללא סנקציות – מעמיקה את הפגיעה בצורכי הקיום של המדינה. כשאנו נקראים לסבבי מילואים נוספים לאחר שחצינו את הקו האדום של עומס מילואים שפוי, שותפות כזו אינה יכולה להמשיך באותו ניתוק חסר אחריות וערבות הדדית.

​וכאן עולה שאלת היסוד: האם בשביל להחליף שלטון יסכימו במחנה השינוי למכור את כל הערכים הציוניים? אם כך, במה אתם שונים מאלה שאתם מבקשים להחליף?

שותפות אמת בממשלה הקרובה חייבת להיות מותנית בארבעה תנאים ברורים. הראשון, ​תמרוץ כלכלי לפרט: מנגנון גיוס שמתגמל באופן דיפרנציאלי. מי שמשרת כלוחם או במילואים יקבל קדימות והטבות משמעותיות; מי שאינו שותף לקיום המדינה יקבל פחות, ותמיד אחרי כל המשרתים.

השני, ​סמכות ממלכתית בלעדית: המנגנון שקורא לפרטים יהיה צה"ל ומדינת ישראל, ולא הרבנים והעסקנים. שבירת החומות תאפשר לציבור החרדי להשתלב ולקחת אחריות הוגנת על הבית.

השלישי, ​מכסת למדנות במודל מצוינות: פטור מצומצם המבוסס על הצטיינות תורנית אמיתית, עם קריטריונים מדידים, אכיפה ובקרה קפדנית, כדי להצמיח גדולי תורה לעם ישראל. ללא קשר למוצר מגזרי, אלא לייעוד תורני-למדני.

והרביעי, ​תמרוץ מוסדי: פיתוח ישיבות הסדר חרדיות לצד תקצוב דיפרנציאלי לכלל המוסדות על פי אחוזי גיוס בפועל, כך שייווצר אינטרס מוסדי ברור לעודד גיוס ולהרחיב לגיטימציה בציבור.

אם ההנהגה החרדית תסרב לגבולות אלו, מנהיג הרואה עצמו ציוני חייב להעדיף ממשלת שותפות ציונית רחבה חוצת גושים, על אף המורכבות שבה וחוסר האמון

אם ההנהגה החרדית תסרב לגבולות אלו, מנהיג הרואה עצמו ציוני חייב להעדיף ממשלת שותפות ציונית רחבה חוצת גושים, על אף המורכבות שבה וחוסר האמון. ממשלה שמתעלה מעל החרמות, נשענת על מנגנוני ביצוע ורוטציה קשיחים, ומאחדת את המיינסטרים הלאומי והציוני. זו תהיה ממשלת ברית משרתים אמיתית שתוביל לניצחון פנימי על אתגרי השעה, ומתוכו לניצחון על אויבינו הרבים מחוץ.