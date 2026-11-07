אחרי שניסה למסמס את האופציה אחרי הבחירות בחדרים הסגורים בטענה שהמחירים לכל צד יקרים מדי, ראש הממשלה בנימין נתניהו מחזיר לשולחן בהיעדר ברירה את רעיון ממשלת האחדות - וינסה לחתור לשם בימים הקרובים. זאת, במקביל לניסיונות עיקשים לבלום הקמתה של כל ממשלה אחרת.

"זוהי עת לאחדות", אמר אמש (שבת) ראש הממשלה בנאום מוקלט ולוחמני. "יש רק ברירה אחת, לא התאבדות לאומית, אלא אחדות לאומית. אני קורא להקים ממשלת אחדות לאומית שתכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי וכל המפלגות הציוניות שרוצות לשמור על המדינה שלנו".

גלריה נתניהו. במפלגתו מבינים שעדיף אחדות עם איזנקוט מאשר להישאר בחוץ ( צילום: REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo )

הדברים מגיעים לאחר שגם בחדרים הסגורים היה ברור שהאפשרות לא עומדת על הפרק משום שנתניהו לא מעוניין ברוטציה, ויותר מכך - לא מעוניין לפרק את בלוק הימין הכולל בין היתר את שותפיו הטבעיים איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ׳ וכעת גם משה פייגלין. מאחורי הקלעים התבטאו שרים בכירים בליכוד כי המחיר הנדרש לטובת אחדות הוא גדול מדי עבור שני הצדדים, וכי לא ניתן לממשו. הם הזכירו סוגיות משמעותיות מבחינת הגוש שממתינות לממשלה הבאה, והבהירו שבבחירה בין אחדות לבין ניסיון נוסף לבחירות - האופציה השנייה עדיפה.

בליכוד לוקחים בחשבון שהקדנציה הבאה תכלול שלל סוגיות נפיצות שדורשות הכרעה ובראשן ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל 7 באוקטובר. זאת, כמו גם זהות שר המשפטים הבא ושורה של מינויים, בהם יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה ומבקר מדינה. אלא ככל שההתפתחויות הפוליטיות מתקדמות והאפשרויות הולכות ומצטמצמות, נתניהו מבין שבבחירה בין ממשלה שיקימו חברי הגוש השני עם החרדים, ככל שניתן להקים כזאת, לבין האפשרות שנתניהו יקים ממשלה שבה ישלם מחירים ויעשה לא מעט פשרות, הוא בוחן באופן רציני את האפשרות לממשלת אחדות.

ביממות האחרונות סבור נתניהו שליברמן מצוי בתיאום עמוק יותר ממה שניתן לראות עם חסידות גור על האפשרויות שעל הפרק. הוא סבור שככל שזה תלוי בהם, הם כבר בשלים לעשות את המעבר סופית ולנתק את עצמם מגוש נתניהו. מבחינתו, עיקר הלחצים מופנים לאריה דרעי כרגע. הוא אמנם מעריך שבסבירות גבוהה דרעי לא ילך למהלך כזה, אולם לא יודע לומר זאת באופן ודאי ולכן הוא מציב לעצמו שתי אופציות אפשריות כרגע: בליכוד סבורים שישנה אפשרות שליברמן יחבור ליהדות התורה ולאחר מכן יפר עוד הבטחה ויישען על המפלגות הערביות או שנתניהו יצליח להקים את הממשלה שכל כך לא רצה - עם איזנקוט.

נפלאות הן דרכי הפוליטיקה, ונתניהו ינסה להסביר לאיזנקוט שאם הם לא מגיעים לנקודת הסכמה, תקום ממשלה שבה שניהם מאבדים את הבכורה. הבעיה המרכזית של נתניהו היא שמאז פורסמו תוצאות הבחירות, ולמרות שתיקה מסוימת בנושא, איזנקוט כבר הבשיל עם הרעיון שלא יוכל לחבור לנתניהו, בעיקר לנוכח הניסיון של הליכוד לקעקע את תוצאות הבחירות.

איזנקוט, שקיבל את המנדט להרכבת הממשלה מהנשיא. במפלגתו כינו את קריאו נתניהו "היסטריה" ( צילום: ארנון בוסני )

במפלגת ישר! סבורים שבליכוד לא רק חצו את הגבול בניסיון להטיל דופי ולגרום לציבור לפקפק בתוצאות, אלא גם שאם תהיה מערכת בחירות נוספות הקו הזה עשוי להסלים. יש במפלגתו של איזנקוט מי שטוענים כי לא בטוח שניתן יהיה לקיים מערכת חוזרת שבה יישמר טוהר הבחירות.

"בליכוד חצו את הגבול והדאגה ממה שיקרה אם הכנסת הנוכחית תתפזר לעוד מערכת בחירות היא מוחשית וממשית", אמר אמש גורם במפלגת ישר!, שבה כינו את דברי נתניהו "נאום היסטרי" ומסרו: "אם הליכוד וחבריו מעוניינים לפתע ב'אחדות' ובממשלה רחבה, הם יותר ממוזמנים להודיע באופן פומבי על פירוק הברית עם הקיצוניים, על קבלת ארבעת העקרונות של גדי איזנקוט ועל נכונות להיכנס לממשלה תחת ראש הממשלה איזנקוט. עד אז - זהו ספין עלוב ותו לא".