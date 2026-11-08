אפשר להתפשר על תיקים, על סמכויות ועל סעיפים בהסכם הקואליציוני. אי-אפשר להתפשר על יכולתה של ישראל להגן על עצמה ואי-אפשר לבקש שוב ושוב מאותם אנשים לעזוב את הבית, הילדים והעבודה ולהתגייס למילואים מבלי להתחייב לצרף אליהם עוד כתפיים.

זו צריכה להיות נקודת המוצא של המו"מ להקמת הממשלה הבאה. לא זהות העומד בראשה, לא השאלה מי ישב ליד מי, אלא תשובה פשוטה למשפחות המשרתות לשאלה האם גם בשנים הבאות הכל ייפול עליהן?

האתגרים הביטחוניים של ישראל לא ייעלמו עם השבעת הממשלה, ועלינו להיערך לכך שהם יגדלו. אויבינו אינם מתרשמים מהסכמים קואליציוניים, וצה"ל לא יכול לבנות את כוחו על אותם מילואימניקים גיבורים. הם יבואו ככל שיידרשו, אך גבורה אינה משאב שאפשר לנצל ללא הגבלה כי גם למסירות הגדולה ביותר יש מחיר: העסק שנאבק לשרוד, הלימודים שנדחים, הילדים המתגעגעים והזוגיות שמתמודדת עם חודשים של היעדרות. את המחיר משלמות נשות המילואימניקים, שמחזיקות בית ומשפחה לצד עבודתן ודאגתן.

חוק גיוס אינו מילה גסה ובוודאי שלא מותרות. אחרי 7 לאוקטובר הבנו שזה צו קיומנו, ושמצופה מכולם להתעלות לגודל השעה.

כוח מילואים בגבול לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

המשרתים לא מבקשים מדליות ותמיד באים עם חיוך רחב וחיבוק חם לחבר'ה, הם רק רוצים לדעת שהמדינה רואה אותם, ושבזמן שהם מתייצבים שוב, מנהיגיה פועלים כדי שבפעם הבאה יתייצבו לצידם רבים נוספים. האמון הזה הוא חלק מהחוסן שלנו.

אני קורא לשלב את המפלגות החרדיות בקואליציה, אני אוהב את הציבור החרדי ומאמין בברית עימו. לימוד התורה יקר לי, ולומדי התורה ראויים לחיזוק. אבל אין סתירה בין ההכרה בערך התורה לבין הדרישה להשתתף בהגנה על העם שלומד אותה.

הציבור החרדי הולך וגדל, וככל שהוא גדל, כך גוברת חשיבות השתלבותו בשירות. אי-אפשר לבנות ביטחון לאורך שנים כשחלק הולך וגדל מהחברה נשאר מחוץ למעגל המשרתים. צריך לבנות בצבא מסגרות המתאימות לאורח החיים החרדי, להקשיב לחששות ולנהוג בכבוד במנהיגים של הציבור החרדי, אבל הכבוד אינו תחליף לתוצאה. המבחן הוא גיוס בפועל, במספרים שיגדלו לאורך זמן ובהתאם לצורכי הצבא.

פוליטיקה מחייבת פשרות. מי שמבקש להקים ממשלה יודע שלא כל רצונותיו יתגשמו. אפשר להתווכח על הקצב, על הדרך ועל פרטי ההסדר. אבל הרחבת בסיס המשרתים חייבת להיות קו יסוד מחייב, עם יעדים ברורים, לוחות זמנים ומנגנון שיבטיח ביצוע.

הדרישה הזאת מופנית באותה מידה לימין ולשמאל. מי שהתריע מפני שחיקת המילואים כשהיה באופוזיציה, חייב לזכור זאת גם כשהקואליציה נמצאת בהישג ידו

הדרישה הזאת מופנית באותה מידה לימין ולשמאל. מי שהתריע מפני שחיקת המילואים כשהיה באופוזיציה, חייב לזכור זאת גם כשהקואליציה נמצאת בהישג ידו. מי שדיבר בשם הביטחון חייב להעמיד אותו לפני הנוחות הפוליטית, האחריות אינה משתנה אחרי בחירות. כל הסכם צריך להיבחן גם בשאלה מה יאמר המפקד לחייליו כשיבקש מהם לצאת לעוד סבב. האם יוכל להבטיח להם שנעשה מאמץ לאומי להרחבת השורות? למשרתים מגיעה תשובה שאפשר לסמוך עליה, לא רק מחיאות כפיים בטקסים.