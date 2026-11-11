כשחושבים על העתיד לא קשה להבין שהאיום המרכזי על ישראל אינו נמצא בטהרן אלא בוושינגטון. ההידרדרות במעמד ישראל באמריקה, שגלשה לשתי המפלגות, עלולה להביא למצב שבו ישראל תאבד את המשענת החשובה ביותר שלה בהקשר הביטחוני, מדיני, כלכלי וגם התרבותי. בניגוד לדברי נתניהו, שהציע לחשוב על בריתות חדשות עם הודו, סין או ברזיל – אין תחליף לאמריקה. לא מבחינת העוצמה והמחויבות, וכמובן לא מבחינת השאיפה להיות מגובים על ידי מעצמה שגם חולקת איתנו ערכים משותפים. מישהו יכול לדמיין את סין, הודו או ברזיל שולחות נושאות מטוסים כדי להגן על ישראל אם נותקף?

כשחושבים על העתיד לא קשה להבין שהאיום המרכזי על ישראל אינו נמצא בטהרן אלא בוושינגטון. ההידרדרות במעמד ישראל באמריקה, שגלשה לשתי המפלגות, עלולה להביא למצב שבו ישראל תאבד את המשענת החשובה ביותר שלה בהקשר הביטחוני, מדיני, כלכלי וגם התרבותי. בניגוד לדברי נתניהו, שהציע לחשוב על בריתות חדשות עם הודו, סין או ברזיל – אין תחליף לאמריקה. לא מבחינת העוצמה והמחויבות, וכמובן לא מבחינת השאיפה להיות מגובים על ידי מעצמה שגם חולקת איתנו ערכים משותפים. מישהו יכול לדמיין את סין, הודו או ברזיל שולחות נושאות מטוסים כדי להגן על ישראל אם נותקף?

כשחושבים על העתיד לא קשה להבין שהאיום המרכזי על ישראל אינו נמצא בטהרן אלא בוושינגטון. ההידרדרות במעמד ישראל באמריקה, שגלשה לשתי המפלגות, עלולה להביא למצב שבו ישראל תאבד את המשענת החשובה ביותר שלה בהקשר הביטחוני, מדיני, כלכלי וגם התרבותי. בניגוד לדברי נתניהו, שהציע לחשוב על בריתות חדשות עם הודו, סין או ברזיל – אין תחליף לאמריקה. לא מבחינת העוצמה והמחויבות, וכמובן לא מבחינת השאיפה להיות מגובים על ידי מעצמה שגם חולקת איתנו ערכים משותפים. מישהו יכול לדמיין את סין, הודו או ברזיל שולחות נושאות מטוסים כדי להגן על ישראל אם נותקף?