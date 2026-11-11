אבל הפעם נטש מחנה שלם את הדגל שאותו הניף בעשור האחרון של "שוויון בנטל", "נשיאת האלונקה", "ברית המשרתים". כמה שעות אחרי בחירות מאכזבות ו"פוף": הפוליטיקאים שבנו עליו קריירות - מחובקים עם גולדקנופף. בכך הם לא רק השליכו לכל הרוחות את בוחריהם, אלא גם את אנשי המילואים ומשפחותיהם שהשתכנעו מלהט המסרים. מעולם לא היה כזה מרחק בין תום הלב של אנשים שהצביעו עבור סוגיה כל כך מעיקה לציניות המשפילה של פוליטיקאים שהפסיקו לספור אותם אחרי שקיבלו את קולם. והם אפילו לא ניסו למשוך זמן ולהעמיד פנים כאילו הם מנסים. במבחן התוצאה הם עצמם מעולם לא התכוונו לטענות נוסח "חיילים מתים בגלל ההשתמטות". עד כמה אפשר להוריד את הפרלמנט לאשפתות ולחסל את שאריות האמון של הציבור להבטחות מצד מחנה ה"ישר!" וה"ד-מ-ו-ק-ר-ט-י-ה"?