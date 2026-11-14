ממשלת נתניהו שוקלת פעולה צבאית משמעותית באיראן, כך עולה מהדיווחים בתקשורת. הדחיפה לפעולה נשענת (שוב) על קונספציה שלפיה המשטר הנוכחי בטהרן, זה שעדיין מתארגן על חורבות המשטר של עלי חמינאי המנוח, כהן דת בן כ-87 שהחזיק בתואר המנהיג הרוחני של ארצו בעת חיסולו על ידי ישראל, יותר קיצוני, מסוכן ומיליטנטי מקודמו. ייתכן, גורסת הקונספציה, שהיה זה משגה אסטרטגי פטאלי לחסל את קודמו.

זו תפיסה המנותקת מהמציאות המתהווה בטהרן ועלולה להוביל להחלטות פזיזות ולסבבי מלחמה אינסופיים. להלן תזכורת קצרה לפשעיו של עלי חמינאי:

1. לפני שנה, בדצמבר 2025, פרצו בטהרן הפגנות המונים נגד המשטר. הן התפשטו והתעצמו במהירות לכדי מרי אזרחי סוחף. שירותי ביטחון הפנים של משמרות המהפכה קטלו, בברכתו ופקודתו של עלי חמינאי , את המפגינות והמפגינים באש חיה, ללא הבחנה. מספר האזרחים הנרצחים נאמד בשלוש רבבות וחצי לפחות.

2. עלי חמינאי ועושי דברו עסקו עשרות שנים במרוץ מטורף לנשק גרעיני, שיקרו למוסדות פיקוח בינלאומיים, הסתירו השקעות מסיביות בתשתיות של העשרת אורניום עד רמה צבאית והתקדמו לגיבוש קבוצת נשק השמדה המונית התקפית. לפני הפלתו בפברואר 2026 עוד הספיק המשטר של חמינאי להעביר את האורניום המועשר למנהרות חצובות בהרים.

3. עלי חמינאי הורה לממן ולכוון פעולות טרור רצחניות נגד יהודים ברחבי העולם ואף ניסה לפגוע בראשי מדינות מערביות כולל ארה״ב. במזרח התיכון העבירה איראן כסף ונשק לחיזבאללה ולחמאס והתגייסה בלהט לעזרת הדיקטטורה האכזרית של משפחת אסאד בסוריה.

4. עלי חמינאי נתן את הפקודה לתקוף בכוח צבאי רב את ישראל בגבולותיה מלפני מלחמת ששת הימים, אחרי חיסול אחד ממפקדי משמרות המהפכה על אדמת סוריה. לא תקיפה סמלית; מאות טילים וכלי טיס חמושים בלתי מאוישים שוגרו לעבר ישראל - פעמיים.

5. המשטר הקודם של עלי חמינאי רמס זכויות אזרח בסיסיות ביותר, זייף את תוצאות הבחירות, דיכא נשים (שנשרו בשל כך במיליונים מכוח העבודה), סטודנטים (שהצטרפו להמוני המובטלים) וכל מי שהעזו לבקרו. הם הושתקו והושלכו לבתי כלא נועדים לשמצה.

( צילום: Simon Vandamme / Shutterstock )

אל מול רשימת הפשעים הזו צריך אדם הגון לברך את הידיים שגבו את מלוא המחיר האישי מעלי חמינאי, מקורביו, מפקדיו ועושי דברו. המשטר הנוכחי בטהרן אמנם נראה יותר עקשן, תככן וגאוותן, אך בפועל אין להשוות בין מעשיו למעשי קודמו. מפקדי צבאו זהירים, רדיפותיו התמתנו והנהגתו הפוליטית קרועה ומבולבלת. העברת הסמכויות לבנו של עלי חמינאי לא צלחה כנראה בשל היות הבן משותק בחלקו ומחובר למכשירי החייאה. זו בוודאי לא דמוקרטיה, אבל זו כבר לא אותה רודנות קנאית מלוכדת סביב אישיות דתית אחת כפי שהייתה. יש בה לא מעט שורדים בעלי השפעה מהמשטר הקודם לצד נציגים של כוחות חדשים. הסדקים בהנהגת איראן עמוקים ומאבקי הכוח צפים מעל לפני השטח.