בחודש מרץ 2024, כשכנופיות חמושים בהאיטי איחדו כוחות וחלקים מעיר הבירה של המדינה המוכה שוב ושוב עלו באש, נשיא אל-סלבדור, נאיב בוקלה , כתב ברשת החברתית X: "אנחנו יכולים לסדר את זה". בוקלה, שנלחם בכנופיות באל-סלבדור ללא שום הגבלות חוקיות והקים את מה שנחשב לאחד מבתי הכלא האכזריים והגדולים בעולם, לא התבדח.

שנתיים וחצי מאוחר יותר, בעקבות חטיפתם של ארבעה חיילים אל-סלבדוריים ששירתו בהאיטי במסגרת כוח בינלאומי של האו"ם, בוקלה יוצא לדרך. במדינה הענייה ביותר בחצי הכדור המערבי, התושבים הנואשים שמחים לקבל כל עזרה, גם אם היא מגיעה מדיקטטור אכזרי. בוקלה בן ה-45 נולד בסן-סלבדור לאב ממוצא פלסטיני-נוצרי שמקורו בבית-לחם, ולאם ספרדייה.

גלריה נאיב בוקלה. "לא פולשים להאיטי" ( צילום: Marvin RECINOS / AF )

אחרי שקיבל אישור ישיר בשיחת טלפון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שלח בוקלה בשבוע שעבר יותר מ-2,000 חיילים להאיטי. ביום חמישי הוא פרסם ב-X סרטון המציג חיילים וציוד צבאי עולים למטוסים, וכתב: "זו אינה פעולה נגד העם בהאיטי, וגם לא פלישה להאיטי. אנחנו עברנו את אותו סבל שהאיטי חווה, אך הצלחנו להיחלץ ממנו".

המבצע הצבאי, המתנהל מחוץ למסגרת המשימה בחסות האו"ם, הוא צעד מאוד יוצא דופן, וגם הימור גדול של בוקלה. אם יצליח, הוא יהפוך למי שחילץ את המדינה הקריבית ממעגל מוות בלתי נגמר. השנה נרשמו שם יותר מ-5,000 מקרי רצח, בזמן שמדינות אחרות סירבו להושיט עזרה. המחיר, עם זאת, צפוי להיות גבוה מאוד, כי בוקלה לא מוטרד מפגיעה באזרחים חפים מפשע. האסטרטגיה שלו למיגור כנופיות באל-סלבדור כללה כליאה המונית בכלא המכונה CECOT, שאליו נשלחו עשרות אלפי אסירים, רבים מהם ללא הליך משפטי. ממשל טראמפ השתמש בכלא המושמץ ושלח אליו מהגרים שגורשו מארה"ב, כולל מהגרים ללא רישומים פליליים וכאלה שנמצאו בארה"ב באופן חוקי.

לפני כעשור, שיעור הרציחות באל-סלבדור היה מחריד, אבל בוקלה פתח בקמפיין אגרסיבי במיוחד ועצר כל מי שנחשד כחבר בכנופיית פשע, והביא לכליאת כ-3% מכלל האוכלוסייה הגברית במדינה. שיעור הרציחות צנח בחדות, בעוד הפופולריות שלו זינקה. צילומים מתוך בתי הכלא במדינה, עמוסים במאות אסירים כפותים, עוררו הדים בינלאומיים. על פי סקר של "גאלופ" שנערך בחודש שעבר, יותר מ-91% מאזרחי אל-סלבדור הביעו "הערצה" כלפיו. בוקלה ניצל את הפופולריות שלו כדי לנטרל כל התנגדות אפשרית לשלטונו: הוא ביטל את הגבלת כהונת הנשיא ואייש את בית המשפט העליון בנאמניו. מבקריו מכנים אותו "דיקטטור", בעוד שהוא מכנה את עצמו "מלך-פילוסוף".

המונים הגיעו לקבל את פניהם. חיילי אל-סלבדור בהאיטי ( Patrice Noel, AP Photo/Patrice Noel )

האיטי שרויה זה חמש שנים לפחות בעיצומו של גל אלים וחריג בהיקפו של כנופיות פשע. הנשיא הנבחר האחרון, ז'ובנל מואיז, נרצח ב-2021, אירוע שדירדר את המדינה הלא-יציבה גם כך לסחרור של אלימות. בשנים האחרונות, שטחים נרחבים בהאיטי נפלו לידי כנופיות, יותר מ-1.5 מיליון בני אדם נעקרו מבתיהם ולפחות 22,000 נהרגו. ב-2024, כנופיות יריבות חברו במאמץ מתואם לתקוף מוסדות ממשלתיים, בהם תחנות משטרה ובתי כלא. שכונות שלמות התרוקנו מתושביהן שנמלטו.

לאחר שמשלחת משטרתית בינלאומית בהובלת קניה נכשלה בריסון האלימות, אישרה מועצת הביטחון של האו"ם בשנה שעברה את הקמתו של הכוח הנוכחי. הכוחות הבינלאומיים הגיעו להאיטי באפריל, אבל היום הם מונים כ-2,000 חיילים בלבד מתוך ה-5,500 שהובטחו.

ארבעת החיילים של אל-סלבדור נקלעו לאש ונחטפו בהאיטי כשנסעו דרך מעוז של כנופיות, ומאז נעלמו עקבותיהם. בתחילה שלח בוקלה כמה מאות לוחמי כוחות מיוחדים כדי לסייע בחיפושים, אבל מאז 22 באוקטובר הוסיף כ-2,500 חיילים וכוחות מיוחדים. גורלם של הנעדרים נותר לא ברור.

תנאים מזעזעים ויד קשה. בית כלא באל-סלבדור ( Handout, Presidencia El Salvador via Gett )

ראשי הכנופיות האלימות בהאיטי לא קיבלו את ההתפתחות הזו בשקט. בשבוע שעבר הודיע מנהיג כנופיית "400 מאווזו" (400 Mawozo), ווילסון ג'וזף, החשוד בחטיפת חיילי אל-סלבדור, כי הוא מוכן להילחם ו"יחכה לבוקלה". כמובן שבוקלה, שחי היטב את הרשתות החברתיות, לא יכול היה להתעלם. לאחר שתמונות של אחוזתו הראוותנית של ג'וזף החלו להסתובב ברשת, שאל בוקלה את עוקביו בהאיטי: "איפה הבית הזה? תנו לנו את הכתובת ונשמיד אותו". יומיים לאחר מכן הבית הותקף. סרטון הראה גברים נמלטים מהמבנה, שעלה בחלקו באש. כ-20 בני אדם נהרגו, אבל נראה כי ג'וזף עצמו הצליח להימלט.

ארגון "אמנסטי אינטרנשיונל" פרסם הצהרה זמן קצר לאחר התקיפה, שבה נאמר: "ראש ממשלת האיטי, אליקס דידייה פילס-איימה, ונשיא אל-סלבדור, נאיב בוקלה, חייבים להבטיח שכל הפעולות שמבצעים כוחות אל-סלבדור בהאיטי יעמדו בדרישות המשפט הבינלאומי לזכויות אדם".