הסופר הצרפתי מישל וולבק כתב ב-2015 את "כניעה", ספר עתידני-דיסטופי שמתאר את שנת 2022 כשנה שבה השמאל הצרפתי יחבור לאיסלאם הקיצוני במדינה כדי למנוע את הניצחון של הימין הקיצוני, וכך תהפוך צרפת ברכות ובהדרגה - ללא מלחמה ודרך מדיניות החינוך, התרבות והמגדר - למדינה איסלאמית-פטרנליסטית.

הספר של וולבק והסופר עצמו התקבלו באהבה ובזעם. חלק ראו בו נביא שחווה את האימפוטנציה הפוליטית של המערב ואת הכניעה לאיסלאם. חלק אחר ראו בו נביא שנאה ומפיץ פחד - איסלאמופוב. השנים האחרונות, החיבור בין השמאל המערבי לאיסלאם הרדיקלי, עליית הימין הקיצוני, חוסר האמון במוסדות, ערעור הסדר החברתי והאנרכיה ברחובות - מראים כולם שוולבק צדק.

מישל וולבק ( צילום: Martin Meissner, AP )

בשבוע שעבר, החליט שופט-חוקר בנאנטר, פרבר מערבית לפריז, לפתוח בחקירה רשמית נגד וולבק בחשד להסתה לאלימות וגזענות כלפי מוסלמים. וולבק יצטרך להסביר את הדברים שאמר בריאיון לפני ארבע שנים במגזין "פרונט פופלר", בגיליון שכותרתו "סופו של המערב?".

"הממסד הצרפתי, 'הילידים', אינו דורש מהמוסלמים להיטמע", אמר וולבק בריאיון: "רק שיפסיקו לגנוב מהם ולתקוף אותם... אם יהיו שטחים שלמים תחת שליטה מוסלמית, אני צופה אקטים של התנגדות. תהיינה מתקפות ירי על מסגדים". וולבק קרא לכך "בטאקלאן ברוורס", בהתייחס למתקפה האיסלאמיסטית על מועדון הבטקלן בפריז בנובמבר 2015, שבה נהרגו 90 בני אדם.

שוב, אין פה מילה אחת של וולבק שלא התממשה: צרפת חווה ביזה ומהומות אלימות בחודשים האחרונים. ואילו ב-23 באוקטובר השנה, איש ימין קיצוני פתח במתקפת ירי בעיר טראפס שמערבית לפריז, עיר עם אוכלוסייה מוסלמית ניכרת. במתקפה שאירעה על רקע גזעני נורו 128 כדורים, ילד בן 11 נפצע באופן קשה וגבר צרפתי שחור נהרג.

התלונה הראשונה למשטרה נגד דבריו של וולבק הוגשה על ידי רקטור המסגד הגדול של פריז. הרב הראשי של צרפת גישר בין הצדדים, ואחרי פגישה בת שש שעות שני הצדדים היו שבעי רצון. וולבק הבהיר כי הוא מצטער שהוא לא היה בהיר יותר לגבי העובדה שדבריו הביעו דאגה מפני פשע, ולא מפני דת.

רק שאז נכנסו לתמונה איגוד המסגדים של צרפת, הליגה הצרפתית לזכויות אדם והתנועה נגד גזענות שהחליטו שהתלונות נגד וולבק במשטרה יישארו על כנן. אלא שההתנהלות של ארגונים אלה לא הוגנת: כל שיהוק שקשור למוסלמים מלוהק כאיסלומופוביה או מיזנטרופיה, בעוד אלו שמביעים תמיכה בחמאס ובאירועי 7 באוקטובר בסך הכל "מממשים זכות דיבור".

מדובר במחזה מטורף: בערש הדמוקרטיה, ביתם של וולטר וסארטר, מותר לצעוק "יאללה יאללה אינתיפאדה" - אבל סופר יכול להיכלא לשנה ולעמוד בפני קנס אסטרונומי של 45 אלף יורו. וולבק הוציא לאור ספר דיסטופי, הוא חוזר אליו כשהספר הפך לגרוטסקה.