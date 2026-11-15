למרות הצלחת הפרויקט והעלייה בהרגשת הביטחון האישי של הנהגים של התחבורה הציבורית: היחידה שהוקמה רק בפברואר האחרון במטרה לאבטח את היושבים על ההגה מפני מקרי אלימות - נמצאת עכשיו בסכנת סגירה. הנהגים מדגישים כמה היא קריטית לביטחונם, ומזהירים מכאוס בענף אם תופסק.

גלריה נערים תוקפים נהג בירושלים

התוכנית, שיצאה לדרך לפני פחות משנה כפיילוט בערים הנפיצות בתקציב של כ-20 מיליון שקלים במטרה לבלום את האלימות באוטובוסים - עלולה שלא להתרחב ואף להיסגר. ל-ynet ול"ידיעות אחרונות" נודע כי לפי סיכום של הרשות לתחבורה ציבורית עם משרד האוצר, חברות האוטובוסים יידרשו לממן מחצית מהעלות של הפעלת היחידה. בענף מזהירים כי המהלך יחריף את המחסור בנהגים, יצית שביתות ויפגע במיליוני נוסעים.

מאבטח על אופנוע

המאבק להקמת מערך האבטחה לנהגים של התחבורה הציבורית נמשך יותר משלוש שנים, לאחר שיחידה דומה נסגרה ב-2019 בשל מחסור בתקציב. לפני כארבע שנים הוקצה תקציב להקמתה מחדש בעקבות מחאות העובדים וגל תקיפות, אך המהלך נתקע בסבך בירוקרטי ובמכרזים מתמשכים. לאחר דחיות רבות, המכרז פורסם בנובמבר 2025 והפיילוט יצא לדרך בפברואר 2026. כעת, כעשרה חודשים בלבד לאחר הפעלתו, עתידו שוב מוטל בספק.

בחודשים האחרונים פעלו יחידות אבטחה בירושלים, חיפה, באר שבע, בית שמש, ביתר עילית ומודיעין עילית באמצעות מאבטחים המתניידים על אופנועים ומגיעים בתוך דקות אל זירת האירוע מרגע הדיווח של הנהג על התפתחות אלימה או עימות כלשהו המתפתח באוטובוס.

באוקטובר האחרון, בחלוף חצי שנה לפיילוט, ריכזו במשרד התחבורה נתונים שהגיעו גם לידי "ידיעות אחרונות", מהם עולה כי מאז הקמת היחידה נרשמה פעילות אינטנסיבית הממחישה את נחיצות המאבטחים בשטח. במהלך חצי שנה טיפלה היחידה ב-2,070 אירועי אמת. העיר שבה נרשם מספר האירועים הגבוה ביותר היא ירושלים, עם 1,076 אירועים, כאשר כ-80% מציבור הנהגים בבירה הם נהגים ערבים ומרבית מקרי האלימות מופנים כלפיהם על רקע לאומני או גזעני.

הנהג ג׳יהאד רג׳בי: "נלחמנו כדי שתהיה יחידת אבטחה, ואנו לא יכולים להמשיך בעבודה שלנו בלי מאבטחים. לא משנה לנו מאיפה יגיע המימון, רק שהמיזם הזה ימשיך ויגיע לעוד ערים

מתוך כלל האירועים שתועדו, 657 הוגדרו כאירועי אלימות. פילוח שעות הפעילות מצביע על כך ששעות הערב, סביב השעה 21:00, הן הנפיצות ביותר עם מספר האירועים הגבוה ביותר; מיד אחריהן שעות הצהריים שבין 13:00 ל-15:00, שעות שבהן תלמידים רבים עושים את דרכם מבתי הספר.

במהלך חצי השנה הראשונה נדרשה הזנקת מאבטח לשטח ב-1,258 מהמקרים. ב-75% מההזנקות עמדו צוותי האבטחה בהתחייבות להגיע לזירה בתוך שש דקות בלבד. החל מחודש יוני נרשם שיפור מבצעי נוסף, וזמן התגובה הממוצע של היחידה ירד לארבע דקות בלבד. ההשפעה ניכרת היטב גם בקרב העובדים, שכן 60% מהנהגים בערי הפיילוט דיווחו על עלייה בתחושת הביטחון האישי שלהם במהלך העבודה.

ג׳יהאד ר׳גבי, נהג חברת קווים במודיעין עילית

הדאגה הגדולה

המהלך של משרד התחבורה והאוצר להטלת מחצית מעלות הפרויקט על חברות האוטובוסים, מעורר דאגה רבה בקרב גורמים בתחבורה הציבורית ונציגי העובדים. החשש המרכזי הוא שמרגע שהמימון יהיה נתון לשיקול דעתן הכלכלי של החברות, לא כל אחת מהן תהיה מוכנה לשלם מכיסה. עוד מזהירים בענף כי היעדר המשך מימון מלא מצד המדינה עלול לעורר את ועדי העובדים ולגרור מחאות נרחבות וסכסוכי עבודה, שיפגעו באופן ישיר במיליוני נוסעים.

ישראל גנון, יו"ר ארגון נהגי התחבורה הציבורית, מבית ההסתדרות הלאומית: "המשך פעילות יחידת האבטחה קריטי לפעילותו הסדירה של הענף, נוכח מקרי האלימות ברחבי הארץ כלפי נהגים. עניין מימון היחידה איננו מעניינו של ארגון הנהגים, אבל אנחנו יודעים דבר אחד: אסור להפסיק את פעילות יחידת האבטחה, אלא להרחיב אותה למקומות נוספים ברחבי הארץ״.

עוד אומר גנון: ״דם הנהגים אינו הפקר. אם לא יימצא פיתרון תקציבי ליחידה, לא נהסס לנקוט בכל דרך, כולל השבתת התחבורה הציבורית במדינה".

ג׳יהאד רג׳בי, חבר ועד עובדי "קווים" במודיעין עילית, מתאר מציאות יומיומית קשה שבה נהגים הופכים למטרה להתפרעויות אלימות, החל מזריקת אבנים וביצים ועד למקרים שבהם נערים פותחים את ברזי החירום של האוטובוס כדי לארוב לנהג ולתקוף אותו. לדבריו, תחושת ההפקרות בשטח מועצמת בשל אוזלת יד משטרתית, שכן הנהגים ממתינים יותר מחצי שעה להגעת שוטר. על רקע זה הוא מוסיף בכאב: "הנהג רוצה לחזור הביתה לאשתו ולילדים בשלום ולא שהם יגיעו אליו לבית החולים".

הנהגת זוהר עזרא: "חוויתי אופנוען שחטף עצבים וניפץ לי את השמשה עם קסדה. יחידות האבטחה הצילו שוב ושוב חיים של נהגים. יש לי שני ילדים קטנים ואני צריכה לחזור הביתה בשלום בסוף היום"

רג׳בי מבהיר כי מערך האבטחה הפך לקו הגנה קריטי שאין אפשרות לוותר עליו, ואף יש צורך לשפר את התפעול שלו ולהאריך את שעות הפעילות לתוך הלילה. "נלחמנו שתהיה יחידת אבטחה, ואנחנו לא יכולים להמשיך בעבודה בלי מאבטחים. לא משנה לנו מאיפה הגיע המימון, רק שהמיזם הזה ימשיך ויגיע לעוד ערים".

לדבריו, השחיקה והפחד המתמשך מובילים לכך שחלק ניכר מהעובדים נוטשים את התחבורה הציבורית ועוברים לעבוד על משאיות או מוניות, שם הנהג "יושב במשאית לבד, ולא צריך להתעסק עם קהל אלים".

זוהר עזרא היא נהגת אוטובוס כשמונה שנים ועובדת בחברת סופרבוס בדרום גוש דן, אזור שבו לא פעיל הפיילוט. עזרא מספרת על התחושות הקשות בשטח: "אנחנו היינו אמורים להיות הבאים בתור, עם סיום הפיילוט. יחידות האבטחה הצילו שוב ושוב חיים של נהגים, ובלעדיהן הפכנו להיות שק אגרוף. חוויתי אופנוען שחטף עצבים וניפץ לי את השמשה עם קסדה, ונערים שפתחו לי את ברזי האוויר של האוטובוס, הרביצו לי כשירדתי לטפל בזה ואז רדפו אחריי בכביש. לטייס היו מאפשרים שייתנו לו מכות ככה? איך החיים שלנו הפכו להפקר? יש לי שני ילדים קטנים ואני צריכה לחזור הביתה בשלום בסוף היום". עזרא מזהירה כי היעדר גיבוי ביטחוני יוביל לקריסת השירות לנוסעים: "זה לא פוגע רק בנו, זה פוגע בכל האוכלוסייה.

הנהגת זוהר עזרא ( יובל חן )

"נהגים שוקלים לעזוב"

לדברי עזרא, "כבר היום הרבה נהגים שוקלים לעזוב בגלל האלימות וחוסר ההערכה, ואם יחידת האבטחה לא תפעל גם אני שוקלת לעזוב את התחום. זה מרגיש כאילו ויתרו עלינו, והשוק הזה הולך לאבדון. בסוף נהגים ישאלו את עצמם למה הם צריכים לסיים את המשמרת בבית חולים, ואז לא יישאר מי שייתן שירות ומי שישלם את המחיר אלו התושבים".

השלכות הפגיעה ביחידת האבטחה חורגות הרבה מעבר לתחושת הביטחון של הנהגים הבודדים, ומאיימות על יציבות הענף כולו. תחום התחבורה הציבורית סובל כבר היום ממחסור עצום הנאמד בכ-6,000 נהגים חסרים, כאשר גל האלימות הגואה מרתיע עובדים פוטנציאליים וגורם ללא מעט נהגים לעזוב את המקצוע. בשנה האחרונה נרשמו שורה של אירועים קיצוניים שכללו נהגים שנדקרו או נפצעו באורח קשה במהלך עבודתם, ובהם תקיפות חמורות במוטות ברזל, אבנים וגז מדמיע. עם הפלונטר הפוליטי והחשש שלא תקום ממשלה יציבה, העתיד של יחידות האבטחה לנהגים מצוי בסימן שאלה וכאמור זו כבר לא רק בעיה שלהם.

ישראל גנון ( נורית שנקר )