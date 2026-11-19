מראשות השב"כ, הופצה בארגון חוות דעת של ראש חטיבת הייעוץ המשפטי שלו, שלפיה לנוכח המלחמה והמצב הביטחוני הקשה שבו מצויה ישראל, יש לשנות את האיזון שהיה נהוג עד כה, שהעניק יתרון לערך הביטחון על פני ערך זכויות האדם.

מראשות השב"כ, הופצה בארגון חוות דעת של ראש חטיבת הייעוץ המשפטי שלו, שלפיה לנוכח המלחמה והמצב הביטחוני הקשה שבו מצויה ישראל, יש לשנות את האיזון שהיה נהוג עד כה, שהעניק יתרון לערך הביטחון על פני ערך זכויות האדם.

בחוות הדעת הסביר הבכיר ששופטי בג"ץ לא יאפשרו למצב להימשך, והזהיר מפני סוגיות שעצם הבירור שלהן בבג"ץ עלול להיות מופנה נגד ישראל בזירה הבינלאומית באופן שישפיע על ביטחון המדינה. אלא שבאורח חריג, בתגובה לחוות הדעת, הפיץ גורם מבצעי בשב"כ מסמך משלו שבו טען שהייעוץ המשפטי של הארגון מגביל את עבודת השירות, וצירף כהוכחה לכך את אותה חוות דעת משפטית.

בחוות הדעת הסביר הבכיר ששופטי בג"ץ לא יאפשרו למצב להימשך, והזהיר מפני סוגיות שעצם הבירור שלהן בבג"ץ עלול להיות מופנה נגד ישראל בזירה הבינלאומית באופן שישפיע על ביטחון המדינה. אלא שבאורח חריג, בתגובה לחוות הדעת, הפיץ גורם מבצעי בשב"כ מסמך משלו שבו טען שהייעוץ המשפטי של הארגון מגביל את עבודת השירות, וצירף כהוכחה לכך את אותה חוות דעת משפטית.

בחוות הדעת הסביר הבכיר ששופטי בג"ץ לא יאפשרו למצב להימשך, והזהיר מפני סוגיות שעצם הבירור שלהן בבג"ץ עלול להיות מופנה נגד ישראל בזירה הבינלאומית באופן שישפיע על ביטחון המדינה. אלא שבאורח חריג, בתגובה לחוות הדעת, הפיץ גורם מבצעי בשב"כ מסמך משלו שבו טען שהייעוץ המשפטי של הארגון מגביל את עבודת השירות, וצירף כהוכחה לכך את אותה חוות דעת משפטית.

לדברי אותם גורמים, אחרי שראש השב"כ החדש דוד זיני נכנס לתפקידו באוקטובר 2025, הוא עודכן באותה מחלוקת, וזה בין השאר הרקע למתח שבינו לבין היועמ"ש של שירות הביטחון הכללי.

לדברי אותם גורמים, אחרי שראש השב"כ החדש דוד זיני נכנס לתפקידו באוקטובר 2025, הוא עודכן באותה מחלוקת, וזה בין השאר הרקע למתח שבינו לבין היועמ"ש של שירות הביטחון הכללי.

פרטי העימות הפנימי יוצא הדופן הגיעו אל בכירים במשרד המשפטים ואל גורמים מדיניים שנחשפו למסמכים ותיארו בפני ynet ו"ידיעות אחרונות" את הנכתב בהם. לדברי אותם גורמים, אחרי שראש השב"כ החדש דוד זיני נכנס לתפקידו באוקטובר 2025, הוא עודכן באותה מחלוקת, וזה בין השאר הרקע למתח שבינו לבין היועמ"ש של שירות הביטחון הכללי.

כי "קיים חשש שאספקת המזון לאסירים במתכונת הנוכחית אינה מבטיחה במידה מספקת את העמידה בסטנדרט החוקי", זאת מול דעתו החולקת של השופט דוד מינץ. מאחורי הקלעים בטיפול בעתירה ניטש ויכוח בין גופי המדינה על האופן שבו יש להגיב לעתירות ומידת התמיכה בשינוי מדיניות המזון של שב"ס לאסירים ביטחוניים.

כי "קיים חשש שאספקת המזון לאסירים במתכונת הנוכחית אינה מבטיחה במידה מספקת את העמידה בסטנדרט החוקי", זאת מול דעתו החולקת של השופט דוד מינץ. מאחורי הקלעים בטיפול בעתירה ניטש ויכוח בין גופי המדינה על האופן שבו יש להגיב לעתירות ומידת התמיכה בשינוי מדיניות המזון של שב"ס לאסירים ביטחוניים.