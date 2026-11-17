בסוף השבוע נציין 1,000 ימים להיעלמותה היימנוט קסאו, שנראתה לאחרונה במרכז הקליטה בצפת. 1,000 ימים, ולאיש אין אפילו קצה חוט מה קרה לה. 1,000 ימים שבהם הוריה נאבקים שיושקעו יותר מאמצים בחיפושים אחריה, שהשב"כ ייכנס לתמונה, וכלום לא קורה.

הוריה, בנצ'י וטספיה, מרגישים שמדינת ישראל הפקירה את בתם, שהייתה בת תשע כשנעלמה. "אי אפשר לתאר את מה שאנחנו עוברים", אומרת בנצ'י, "זה סיוט ותסכול ממושך. אין לנו שום אוזן קשבת מטעם המערכת. לא עשו כלום חוץ מלתת לנו כל מיני הבטחות, שבסוף גם לא קוימו. 1,000 ימים אנחנו בתחושה שאף אחד לא מקשיב לנו. ואם לנו קשה, אני בטוחה שלהיימנוט, איפה שהיא נמצאת, קשה עוד יותר. אין יום, שעה או דקה שהיא יוצאת לי מהראש. אני חושבת עליה, חולמת עליה, חיה אותה".

גלריה ( אפי שריר )

בכיכר החטופים בתל-אביב תתקיים היום עצרת לציון יום ה-1,000 העצוב. כאמור, מדובר למעשה ביום ה-997 להיעלמות הילדה, אולם המשפחה בחרה לא לקיים את העצרת בשבת. "היימנוט לא בסדר העדיפויות של הרשויות", אומרת האם, ומסבירה בפשטות מדוע לדעתה לא נעשה מספיק כדי למצוא את בתה: "זו אפליה, או אפילו גזענות. יש במדינה אנשים מקצועיים שמחזיקים בכל האמצעים שיכולים לאפשר להחזיר את הילדה הזאת. אם במשך אלף ימים זה לא קרה, אני לא מאמינה שהם עושים מספיק".

טספיה, אביה של היימנוט, חריף אף יותר. "אנחנו באמת לא חיים. אין לי איך לתאר את מה שאנחנו עוברים", הוא אומר. הוא מפנה לראשונה אצבע מאשימה כלפי ראש הממשלה, בנימין נתניהו: "הכעס שלי הוא על המערכת, ובמיוחד על ראש ממשלת ישראל. הוא יכול היה לעשות יותר, ולא עשה. בסמכותו לתת הנחיה לראש השב"כ לפעול, והוא לא עושה את זה".

( מתוך אלבום משפחתי )

לדבריו, הכעס התעצם בתקופה האחרונה. "ראינו שהוא התפנה לבקר באוהל מחאה שהקים בחור בנושא אחדות, אבל אנחנו, בכל פעם שראינו את השיירה שלו, רצנו לכיוונו עם התמונה של היימנוט ולא זכינו להתייחסות", הוא מספר, ומציין כי מקורב של נתניהו הבטיח לו שיקשר בין המשפחה לבין ראש הממשלה, אך שיחת הטלפון הזאת מעולם לא קרתה. גם אוהל המחאה שהקימו ההורים בירושלים לא הביא לכל שינוי. "כבר אלף פעמים ביקשנו שהתיק יעבור לשב"כ, וזה עדיין לא קרה", אומרת בנצ'י.

המשפחה לא יודעת היכן עומדת החקירה. בפעם האחרונה שנאמר משהו רשמי בנושא, הייתה זו היועצת המשפטית של המשטרה, שאמרה בוועדת הקליטה והעלייה שאין בשורה, אין התפתחות ואין חיפושים. על פי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ניתנו אישורים לשב"כ להפעיל את יכולותיו "בבקשות ספציפיות שהגיעו מהמשטרה", אך לא ידוע באיזה נושאים ומה היה היקף המעורבות.

( מתוך אלבום משפחתי )

לפני שהפכה לפנים המוכרות מכרזות החיפוש, היימנוט הייתה ילדה חייכנית, חכמה ועקשנית. "היא הייתה מתקשרת עם כולם, מלאה באור ובאנרגיות טובות", מספרת אמה, "תמיד רוצה להיות ראשונה בכל דבר, הראשונה שמתנדבת. זה מה שהיא, וזה מה שכל כך חסר לנו בבית".

טספיה מוסיף: "הקשר שלי ושל היימנוט היה יוצא דופן. גם כשהייתי באתיופיה, היה לה קשה מאוד עד שחזרתי אל המשפחה. כשאני חושב איפה היא נמצאת ומה היא עוברת, קשה לי מאוד".

שני ההורים נאחזים באמונה שבתם בחיים, אולם בנצ'י מבהירה שאין בידיה מידע חדש שמבסס זאת. "אני מאמינה שאלוהים יחזיר אותה הביתה בריאה ושלמה", היא אומרת. טספיה מוצא נחמה בסיפורו של יוסף המקראי, ומאמין שגם אחרי המתנה ממושכת אפשר להגיע לסוף אחר.

האירוע לציון 1,000 הימים יתחיל בשעה 18:00, אז תצא צעדה מתחנת רכבת סבידור לכיוון כיכר החטופים, שם תיפתח העצרת בשעה 19:30. באירוע, בהנחיית טיטי איינאו, ישתתפו הוריה של היימנוט, אחותה הבכורה, שירה גואילי – אחותו של רן גואילי ז"ל, והאמנים רביד פלוטניק, בזי בי ושורדת השבי והזמרת דניאלה גלבוע, שתשיר לראשונה בכיכר שבה התקיימו הפגנות למען שחרורה.

"אני יודעת כמה כוח יש בלדעת שלא שכחו אותך ושממשיכים להיאבק בשבילך", אמרה גלבוע לקראת העצרת, "היימנוט חייבת לחזור הביתה, וכולנו צריכים להמשיך להיאבק ביחד עד שזה יקרה".

"אנחנו מבקשים מהציבור לא לעזוב אותנו", אומרת בנצ'י, "היימנוט לא נבלעה באדמה. אנחנו מאמינים שמישהו לקח אותה. שכל אחד יחשוב מה הוא היה עושה אם זו הייתה הבת שלו".