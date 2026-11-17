גיבורים.

הימים הללו ייכנסו להיסטוריה. יום אחד נתבייש בהם. ימי הגזענות. ימי סימון המיעוט. ימי ההתנכלות לאלו שביקשו להשתלב וקולם מחושב כעמודת מנדטים טמאה, נגועה בכסף, תומכת טרור; ימי ההתנכלות לאלו שראש ממשלת היהודים מסית נגדם בשם הכיסא. שוב אותו כיסא; ימי ההתנכלות לאלו שנעצרו על "גניבת בחירות" אחרי השתלשלות שמסריחה מלמעלה; ימי ההתנכלות לאלה, כלומר להוא, שפתאום מסוכן לשמש כסגן יו"ר הכנסת, על אף שכיהן בתפקיד 16 שנים ברציפות.

זו כבר לא האיבה הרגילה שהורגלנו אליה, פילוג בין יהודים. זו גזענות שמכוונת אל 20 אחוז מתושבי הארץ הזו, דרך נציגיהם בכנסת. התנכלות אל אוכלוסייה חסרת קול ברובה. כזו שלא מתקוטטת איתנו ברשת. שסופגת את הפיכתה, בין לילה, באבחת אינטרס, לאיום מידי ומוחשי לעתיד המדינה ושותקת.

תסתכלו על עצמנו, איזה גיבורים אנחנו.

בחירה.

הבעיה היא לא נתניהו. הוא עושה מה שהוא יודע. הבעיה היא גם לא תומכיו, אלה שנופלים בפחדים שלו, כל פעם פחדים אחרים.

נתניהו בבחירת יו"ר הכנסת ( צילום: שלו שלום )

הבעיה היא אצל חלק מראשי גוש השינוי, שנבחרו למען סדר יום חדש ושלושה שבועות אחרי שהעם אמר את דברו עוד ממשיכים לשחק לפי הכללים הבלתי מוסריים של נתניהו. יש רגעים שבהם זה כבר לא פוליטיקה, אלא בחירה בין טוב לרע.

האמירה של איזנקוט אתמול, אין במדינת ישראל אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב', באה מאוחר מדי. ובכל מקרה חייבת המשך.

אתמול.

לא היום, אתמול, ארבעת ראשי גוש השינוי – איזנקוט, בנט, ליברמן וגולן – היו צריכים להתכנס ולשאת בפני העם את הדברים הבאים:

"אזרחי ישראל היקרים, כל אזרחי ישראל, חשוב לנו להבהיר. בימי הממשלה היוצאת אזרחים, ולא משנה מיהם, הפכו כלים. כולנו הפכנו אמצעים. אזרחים שוסו אלה באלה. שנאנו עד שהשנאה הפכה למרכיב בתוכנו. פחדנו עד שהפחד החל לנהל אותנו.

"העם היהודי ידע ויודע היסטוריה של סבל ורדיפה. בימים אלה יש מיעוט בישראל שסובל התנכלות בנסיבות פוליטיות. את זה לא נאפשר. בשם היהדות שלנו, בשם הצדק והמוסר לא נאפשר. מי שמסית נגד מיעוטים שכח להיות יהודי.

"נוכח ההבטחה הגדולה שהבטחנו לבוחר הישראלי - לשנות, לתקן, לרפא, לאחד, לפתוח פרק חדש בחיי האומה - אנחנו אומרים לכם היום: עד כאן. השיח בחברה הישראלית משתנה. אמירות הסתה אינן לגיטימיות עוד".

תיקון.

"אזרחי ישראל היקרים, לאחר נאום הפילוג של נתניהו, בזמן השבעת הכנסת, גדי איזנקוט הודיע על ביטול המפגש הראשון שנועד למו"מ אחדות. ההסתה נמשכת. לפיכך הרינו להודיע, ארבעתנו, כי עניין האחדות יורד מהפרק. לצערנו, ערכיו של ראש הממשלה היוצא לא תואמים את אלו שלנו.

"מר אלישע מדן היקר. אוהל האחדות שהקמת נגע לליבנו. אך אחדות הוא לא רק מושג פוליטי. הוא רחב יותר. יש לטפל בו. הלוואי שאותה אכפתיות שלך לעם הייתה מנת חלקה של העומד בראש מפלגתך"

"מר אלישע מדן היקר. אוהל האחדות שהקמת נגע לליבנו. אך אחדות הוא לא רק מושג פוליטי. הוא רחב יותר. יש לטפל בו. הלוואי שאותה אכפתיות שלך לעם הייתה מנת חלקה של העומד בראש מפלגתך.

"וכעת, בשם כלל האזרחים, ברצוננו לפנות לציבור הערבי בישראל. אנחנו מתנצלים בפניכם. מתנצלים בשם הממשלה היוצאת, מתנצלים בשם מי שנגרר אחרי השיח המבזה, ומתנצלים בשמנו. היינו צריכים לעמוד מולכם הרבה קודם.