ב-1 בספטמבר 2026 הפרחנו בלון אדום לשמיים. "סבתא, זה בלון לחטופים?", שאל אותי הסטודנט הטרי של כיתה א'. "לא, לחטופים היה בלון צהוב", עניתי בטון הכי רגוע שהצלחתי לזייף. רציתי שהנכד המתוק הזה יזכור אותי בתור האחת והיחידה שהגיעה ללוות אותו ביומו הראשון בבית הספר, מפני ששני הוריו עובדים – ובעיקר מפני שביקשתי יפה. אני לא מוכנה שהוא יזכור אותי (גם) בתור מי שגילתה לו שבלון אדום הוא סמל בינלאומי לילדים חטופים. שהמנהל יגיד את זה. למה אני. רק לא אני.

הפועל ח.ט.ף התגלגל באוויר, והקטנצ'יק שלי, בן רבע לשש כולו, הרשה לעצמו להישען קלות על כתפי. הבטחתי לו "בלי חיבוקים" ואני מקיימת. "אבל סבתא", הוא לחש לי באוזן, "כל החטופים שלנו כבר חזרו מעזה. מזמן".

הלם. לא ידעתי עד כמה הוא זוכר את אריאל וכפיר ביבס. בעצם, למה אני מתפלאת. הוא גדל איתם. הם כמו חברים שלו. כל בוקר הוא פגש אותם בדרך לגן. בפוסטר.

על היימנוט קסאו הוא לא שמע מעולם. ב-1 בספטמבר, כשהפרחנו בלון אדום לשמיים, היא כבר הייתה יותר מ-900 ימים על תקן נעדרת. נאלצתי לספר לו שהיימנוט לא שייכת לעזה. "איפה עוד חוטפים ילדים בארץ שלנו?", קולו רעד.

1000 בלונים למען היימנוט ( צילום: אוריאל אבן ספיר, המטה למען היימנוט )

סיפרתי שהמשפחה שלה עלתה מאתיופיה למרכז קליטה בצפת, והיום היא הייתה אמורה להתחיל כיתה ו'. "קנו לה ילקוט יפה?", הוא הסתקרן. אחר כך הוא שאל מה פירוש השם היימנוט וחיפשנו ביחד בגוגל. אמונה. ואז הוא הגדיל על צג הטלפון שלי את התמונה המפורסמת של היימנוט, עם הצמות שמחייכות מעצמן, ושאל: "למה אף פעם לא ראיתי שלטים של היימנוט? היא לא הייתה מפורסמת כמו אריאל וכפיר?".

פחדתי להוציא מהפה שלי את מה שגם בכתב אני מתקשה לבטא. האם אני, סבתא של חוויות וכיופים, אמורה להיות זאת שתפתח בפניו את השער לגזענות הישראלית?

פחדתי להוציא מהפה שלי את מה שגם בכתב אני מתקשה לבטא. האם אני, סבתא של חוויות וכיופים, אמורה להיות זאת שתפתח בפניו את השער לגזענות הישראלית? לספר לו שמתחת לפני האדמה יש לבה רותחת של קיפוח ואפליה? לרמוז שאולי מדינת ישראל יכלה לעשות יותר למענה, הרבה יותר? שאולי היה מי שהקל ראש בדוח על היעדרות של ילדה אתיופית? שיש סיכוי, לא קלוש, שהיימנוט כבר הייתה יושבת בחיק משפחתה ומחבקת את אחותה התינוקת אילו הייתה קצת פחות חומה, אילו קראו לה הילה?