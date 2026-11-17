אחרי שמיטת ההבטחות המרכזיות ממערכת הבחירות והצהרות ליברמן שימצא חוק גיוס שיעבור את הרב לנדו, את הרמטכ"ל ואת בג"ץ – ובפועל מודל פטור שלא יענה על צרכי הביטחון ולא יחבר את החרדים לאחריות מעשית על קיום המדינה – מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט פועלת להגיע לפשרה אחראית יותר, גם אם אינה מושלמת.

בעיתון זה דווח כי הצעת איזנקוט מכילה חנינה רטרואקטיבית לכ-90 אלף חרדים ותקופה של כמה חודשים להסדרת מעמדם מול הצבא באמצעות שלושה מסלולים, המחולקים לפי גילאים. עריקים שיגיעו להסדיר את מעמדם ולהתמיין בצבא יקבלו תקופה של כמה חודשים להשלים את תהליכי המיון ולהתגייס. מי שלא יתייצב יישאר עריק, עם כל ההשלכות הנלוות לכך.

ישיבת סיעה של מפלגת ישר! ( צילום: אלכס קולומויסקי )

המתווה אינו כולל את החזרת כלל התקציבים שהוקפאו – מה ששומר על התמריצים להתגייסות. הוא קובע כי המעצרים – שמשרתים את הכוחות הקיצוניים המבקשים להרחיק את הצעירים מהצבא – ייפסקו.

מסלולי הגיוס השונים נועדו מחד לקלוט צעירים חרדים באופן שיענה על הצרכים הביטחוניים, בדגש על לוחמים, אך תוך התחשבות במגבלות המעשיות של קליטת כמות כה גדולה של מתגייסים. בשילוב עם גיוס הבוגרים לשלב ב' קרבי במילואים, המתווה יוכל להביא באופן מהיר יחסית למילוי השורות החסרות בצבא – כ-12,000 חיילים, מתוכם לפחות 7,000 לוחמים (הנתונים הוצגו לפני יותר משנה, ולכן הם ככל הנראה גדולים יותר).

המתווה של איזנקוט רציני ואחראי, ומציב דרישה מהחרדים לגיוס אמיתי בפועל ולא להצהרות ומריחת זמן. לצד זה, מתן פטור של 3% לעילויים בכל שנתון מאפשרת גידול לומדי תורה רציניים. בנוסף, המשוואה לפיה לומד תורה יקבל פחות מלוחם תשמר את התמריץ הנכון: עילויים אמיתיים ומסורים יבחרו במסלול זה, ויזכו להערצה על הסכמתם לעשות ויתור בממד החומרי למען לימוד התורה.

לפי התוכנית, המנהלת הממיינת לצה"ל תנהל את כל המחזורים הבאים ללא מתווכים, ותהיה בקשר ישיר עם המועמדים לגיוס. זו כנראה הבשורה הכי משמעותית במתווה, והיא כנראה תמנע מהרב לנדו לאשר אותו.

מדינת ישראל תתייחס לחרדים בכבוד, עם מסלולים מותאמים ותוך הקמת מסגרות חדשות נדרשות, אך תעשה זאת במודל ישיר, עם אמון בצעירים החרדים ובכוחם להיות אזרחים תורמים, בני תורה שמקיימים אותה ומתייצבים במקביל למלחמת מצווה

מפלגת ישר מבקשת ליצור תיקון מבני, שלא מאפשר יותר לציבור החרדי לפעול מאחורי חומת האוטונומיה ובתיווך עסקנים ומוסדות. מדינת ישראל תתייחס לחרדים בכבוד, עם מסלולים מותאמים ותוך הקמת מסגרות חדשות נדרשות, אך תעשה זאת במודל ישיר, עם אמון בצעירים החרדים ובכוחם להיות אזרחים תורמים, בני תורה שמקיימים אותה ומתייצבים במקביל למלחמת מצווה, תוך ערבות הדדית לעם ישראל ולקיחת אחריות לקיומה של מדינת ישראל.

אם החרדים יסכימו למתווה הזה, יוכל להתחיל תהליך אמיתי ורציני, שיביא למילוי השורות החסרות בצה"ל, יתווה מדיניות עתידית של שותפות תוך כבוד לתורה שמאפשרת בצידה ביטחון, ויחבר את אחינו החרדים למדינת ישראל כאזרחים יקרים, שתרומתם זוכה להערכה. מדינת ישראל תדרוש מהם באופן ישיר להיות שותפים במשימות הקיומיות שלה, והם יוכלו ליהנות מפירותיה בהתאם לבחירתם.