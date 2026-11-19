איש אינו רוצה לחיות במדינה שבה עם חילופי השלטון מפוטרים נושאי תפקידים ממלכתיים וא-פוליטיים – הרמטכ"ל, ראש המוסד, היועץ המשפטי לממשלה, נגיד בנק ישראל וראש השב"כ. אלה הם שומרי סף המחויבים לשרת את מדיניות הממשלה הנבחרת במסגרת החוק, אך נאמנותם העליונה צריכה להיות לשלטון החוק ולאזרחי המדינה. החשש מפני תקדים שיאפשר לממשלות לפטר שומרי סף שאינם לרוחן מתנגש עם הטענות האחרונות שלפיהן ראש השב"כ הנוכחי דוד זיני פעל באופן הפוגע בתפקידו הממלכתי.

הקריאות להדחתו צפויות להעמיד את ממשלת השינוי (אם וכאשר תוקם), את הייעוץ המשפטי לממשלה ולאחר מכן את בג"ץ, בהתנגשות משפטית, שלא לדבר על סערה פוליטית וציבורית. על פי הערכה בצמרת הפוליטית, אם איזנקוט יתלבט זמן ממושך בשאלת המשך כהונת זיני, צפויה להיות מוגשת נגדו ונגד ממשלתו עתירה לבג"ץ, בדרישה שיסביר מדוע אינו מדיח אותו. במקביל תידרש היועמ"שית להכריע בעמדתה.

זיני. "סתירה יסודית וחזיתית לתפקיד השב"כ בדמוקרטיה" ( שלו שלום )

במוקד הדרישה לפיטורים יעמדו פעולותיו של זיני בחקירת הזיופים בבחירות. השאלה המשפטית המרכזית תהיה עילת הפיטורים. "דבר אחד ברור, העילה לא תהיה - כפי שתומכיו ינסו למסגר אותה – שהוא בעל השקפות ימניות וחובש כיפה", טוען מומחה למשפט חוקתי.

"זה גם לא יהיה בגלל שהנפיק עבור ראש הממשלה חוות דעת המיטיבה עימו באשר למיקום עדותו במשפטו. גם לא יועלו נסיבות מינויו ואפילו לא התבטאויות מקוממות שלו בעבר על שלטון החוק. העילה תהיה הובלתו ומעשיו לכאורה, שגרמו לפקפוק בתוצאות הבחירות. מצב שבו ראש השב"כ הוביל לפגיעה קשה באמון הציבור בטוהר הבחירות הוא חסר תקדים ופוגע אנושות בממלכתיות השב"כ. כבר עתה צריך לכונן ועדת חקירה, אפילו פרלמנטרית, שתבדוק את השתלשלות האירועים שהובילו את השב"כ והמשטרה לעסוק בתוצרי קמפיין פוליטי".

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הדילמה קשה: מצד אחד, פיטורי זיני עלולים ליצור תקדים מסוכן לכל שומרי הסף; מצד שני, אם אכן השתמש בכוחו כדי לערער על תוצאות הבחירות, ייתכן שהימנעות מפיטוריו תהיה חמורה לא פחות. פסיקת בג"ץ בעניין פיטורי הממונה על התחרות קבעה באחרונה שלא ניתן לפטר נושא משרה בכיר בשל חוסר אמון סובייקטיבי מצד השר שלו. לעומת זאת צבר של נסיבות אובייקטיביות מקים עילה לפיטורים.

גורם משפטי בכיר בדימוס מנסח זאת כך: "נקודת המוצא היא שיש להימנע מצעד כזה. אבל אם זיני חצה את הקו לצורך הנעת החקירות והתכוון להשתמש באמצעים לא חוקיים כמו ניהול חקירה בלי ראיות והאזנות לח"כים, כדי לערער על תוצאות הבחירות כי אז מדובר באירוע מאוד חמור ואין מנוס מפיטוריו.

"אם יתברר שאכן זיני ניפח דברים במטרה להתערב בתוצאות הבחירות, בין אם זה ביוזמתו וקל וחומר בהיותו מופעל על ידי דרג פוליטי, זו יכולה להוות עילה מיוחדת ומוצדקת לפיטורים וזה לא עניין של התאמה, כישרון או הצלחה בתפקיד. פעולה כזו עומדת בסתירה יסודית וחזיתית לתפקיד השב"כ בדמוקרטיה הישראלית המקדשת את זכות כל אזרחיה לבחור ולהיבחר לכנסת. לכך כיוון חוק השב"כ כשהצהיר שאחד התפקידים של השירות הוא להגן על מוסדות הדמוקרטיה. אם זיני עסק במניפולציה מודעת שנגעה לתוצאות הבחירות בניסיון להביא לביטולן, זו מעילה באמון בצורה הכי חמורה וקשה לחשוב על משהו חמור יותר המצדיק את פיטוריו". לטענת משפטנים קיים כבר עכשיו פער עמוק בין מה שראש השב"כ הציג לציבור לבין מה שנמצא עד כה בראיות בחקירת המשטרה באירוע שוחד הבחירות לכאורה. "ברור לכל שזיני הציג מצג של מגה אירוע של פגיעה בטוהר הבחירות שמהווה פיגוע בדמוקרטיה, כל זאת על סמך השערות ותחושות", אומר אחד מהם.

"העובדה שראש השב"כ מבקש לחקור ולהאזין לח"כים בלי תשתית ראייתית מהווה בעצמה עילה לפיטורים"

"העובדה שראש השב"כ מבקש לחקור ולהאזין לח"כים בלי תשתית ראייתית מהווה בעצמה עילה לפיטורים. מדובר בקודש הקודשים – האזנה לח"כים הנהנים בכלל מחסינות. בשביל להניע את כל מהלכי החקירה שזיני חפץ בהם היה צריך קלסר חשדות וראיות מבטון. אלה לא הוצגו".

גורם המצוי בחקירה מוסיף: "נכון לעכשיו התגלה פער אדיר בין המסרים שהועברו לציבור - פגיעה רוחבית והיקפית אודות שוחד בחירות חסר תקדים, לבין התרשמות יו"ר ועדת הבחירות השופט נועם סולברג – כי מדובר בחשדות נקודתיים שגם אם יוכחו כנכונים, לא יוכלו להשפיע על טוהר הבחירות".

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חוק השב"כ, שנחקק בראשית שנות האלפיים, קבע שהשב"כ אמון על שמירת הדמוקרטיה. בחוק נאסר על המערכת הפוליטית להטיל על השב"כ משימות בעלות אופי פוליטי. גם כהונתו של ראש השב"כ נקבעה לחמש שנים, לעומת ארבע שנות כהונה של ממשלה, כדי להבטיח חיץ בין הארגון לשלטון הפוליטי.

העיד על כך באחרונה אלי בכר, היועץ המשפטי לשב"כ לשעבר, בנאום שנשא: "מכל ארגוני הביטחון, השב״כ הוא הארגון הרגיש ביותר, עם סמכויות עצומות, שצובר אצלו מידע אדיר על אזרחי ישראל, ולכן – האופן בו הוא פועל וההחלטות שלו משפיעות באופן עמוק לא רק על אופי המדינה אלא אישית, ממש, על כל אחד ואחד מאיתנו, האזרחים".