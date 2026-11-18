1. העיסוק באפשרות של תקיפה ישראלית באיראן מנותח כרגע באמצעות סוגיית הזמן: כלומר, האם נכון להזדרז ולבצע זאת בבהילות תחת ממשלת מעבר, או שמא עצם הפעולה המסוכנת מחייבת ממשלת אחדות. אלא שעצם הקיבעון על הצורך לתקוף, שוב, באיראן, הוא-הוא כשלעצמו נדבך מרכזי בצורך להחליף את הממשלה הנוכחית, ובמהירות האפשרית. שכן קשה להבין את ההיגיון שבפעולה: האם ישראל מסוגלת לעשות בכמה ימים את מה שארה"ב לא הצליחה לבצע במשך חצי שנה? האם האורניום המועשר לא נמצא ממילא מתחת לאדמה, לאחר שהמתקנים הופצצו, כפי שדיווחו לנו, או שלא מספרים לנו את האמת? ואם הטענה היא שהאיראניים אומנם נפגעו קשות אך הצליחו להתחמש מחדש במאות טילים לאחר התקיפה הקודמת, הרי שעצם העובדה הזו מעידה שאין טעם בסיבובי המלחמה, שכן האיראנים יוכלו שוב להתחמש, ולכן מוטב להגיע עימם להסכם כפי שטראפ עצמו מציע.

מטוס חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

אלה הן שאלות ותהיות חשובות שנתניהו, בשאיפתו היוקדת לחדש את הלחימה, לא מספק להן תשובות, אלא משתמש כהרגלו בהפחדות ואיומים. מה עוד שהדיווחים בעיתונות בארץ ובעולם על עידוד מלחמה נוספת מצידנו רק מזיקים יותר למעמד המתדרדר של ישראל בארה״ב ובעולם. לכן הממשלה החדשה צריכה לחשוב אסטרטגית מחדש גם בסוגיה האיראנית, ולא להתמיד באסכולת נתניהו.

2. כדאי לשים לב לכך שגדי איזנקוט רואה בבן גוריון את המנהיג ההיסטורי ממנו הוא שואב השראה. שכן מה שאפיין במיוחד את דפוס המנהיגות של "הזקן" טמון ביכולתו להכריע במצבים קשים. כך לגבי החלטת החלוקה, שהתנגדו לה גם מימין וגם משמאל; כך לגבי קליטת העלייה הגדולה בראשית שנות החמישים, כשהיו רבים שהציעו לקלוט בהדרגה ובאופן סלקטיבי; כך לגבי בניית הכור בדימונה, מהלך שגם לו היו מסתייגים, עם נימוקים טובים בשעתם; ועוד. בינתיים נראה שאייזנקוט אכן צועד במשעול הבן-גוריוני מבחינת יכולת ההכרעה וההתעקשות על דרכו. זה אומר, אם אפשר להעריך, שאיזנקוט לא יירתע מהקמת ממשלת מיעוט אם כל הדרכים האחרות יחסמו. כדאי גם לנתניהו, שבעצמו החל בשנים האחרונות לזהות בבן-גוריון מאפיינים מעוררי השראה, להפנים את נטיית איזנקוט להכרעות. לכן האופציה הריאלית היחידה מבחינת ביבי, אם הוא רוצה להישאר גורם שלטוני, היא להסכים לאחדות, כשהוא רק מ"מ ראש הממשלה שיכול לתרום מניסיונו, ולא ראש ממשלה, גם לא ברוטציה.

איזנקוט תבע להיות "חברת מופת" בתגובה לניסיונות לשלול את הלגיטימיות של חברי הכנסת הערבים, והוא צודק בכך שלצד השינוי הנחוץ באסטרטגיה המדינית והביטחונית של ישראל, אחת המטרות העיקריות צריכה להיות תיקון פנימי

3. עוד מהלך מעניין שעשה איזנקוט הוא לשאול מבן-גוריון את השאיפה ל"חברת מופת", או "אור לגויים" כפי שזה נקרא בעבר. איזנקוט תבע להיות "חברת מופת" בתגובה לניסיונות לשלול את הלגיטימיות של חברי הכנסת הערבים, והוא צודק בכך שלצד השינוי הנחוץ באסטרטגיה המדינית והביטחונית של ישראל, אחת המטרות העיקריות צריכה להיות תיקון פנימי. עלינו לשאוף להיות חברת מופת גם מפני שזו אחת השאיפות של היהדות, כולל ביחס לגר ולאחר.