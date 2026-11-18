אנחנו דור 7 באוקטובר. אנחנו לוחמים ולוחמות, אזרחים ואזרחיות, בני ובנות משפחות שכולות, צעירים וצעירות, וגם מבוגרים בכל הגילאים, מכל חלקי החברה הישראלית. אנחנו יהודים ולא יהודים, חילוניים ודתיים, וגם חרדים. אנחנו בני הקיבוצים והמושבים, בני העיר והכפר, תושבי מרכז הארץ ויישובי הספר, אנשי הפריפריה וההתנחלויות. אנחנו אזרחי מדינת ישראל. לא כולנו חווינו את אותם האירועים, לא כולנו נושאים עמנו את אותם הפצעים, ולא כולנו תמימי דעים. אבל אנחנו חולקים נקודת מפנה היסטורית. נקודה שממנה אנחנו מביטים אחרת על המדינה שלנו, על האחריות שלנו ועל העתיד שלנו.

אנחנו דור, שאירועי 7 באוקטובר 2023 והמלחמה שבאה בעקבותיהם הפכו לחלק בלתי נפרד מזהותו. אנחנו דור שחווה שבר עמוק, אבל גם נחשף לכוחות של גבורה עילאית, מסירות, יוזמה וערבות הדדית. חלקנו הקריבו קורבן בלתי נתפס והפכו להיות חלק מדור ה-7 באוקטובר בזכות הקורבן הנורא הזה. רבים מבני דור ה-7 באוקטובר שילמו בחייהם או בפציעות בגוף ובנפש והקרבתם תהיה חקוקה בספר דברי הימים של מדינת ישראל לעולמי עד.

לוחמים במלחמת חרבות ברזל ( צילום: מיקה נקש, דובר צה"ל )

המשותף לנו אינו רק מה שקרה לנו, אלא השאלה מה בחרנו לעשות בעקבותיו. ורבים מאוד מאיתנו בחרו לקחת אחריות וגם לנטוע תקווה לעתיד טוב יותר. ולעבוד קשה מאוד, בנחישות ובהתמדה, כדי לייצר את העתיד הזה, למען הדורות הבאים במדינה שלנו, למענה נלחמנו ונמשיך להילחם. מדינת ישראל, שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו רוצים להוריש לדורות הבאים מדינה טובה מזו שקיבלנו - בטוחה יותר, הוגנת יותר, מלוכדת יותר ומלאת תקווה.

ממש כמו דור תש"ח, שקם מהמלחמה הגדולה כדי לייסד כאן מדינה, כך גם הדור שלנו שנושא כבר שלוש שנים בנטל המלחמה יקים כאן מחדש את הבית שכולנו כל כך חולמים לחיות בו. בבית הזה, נוכל לחיות בביטחון בלי שהפחד ינהל אותנו. בישראל שהדור שלנו חולם עליה, ניתן להרגיש שייכות וערבות הדדית גם כשלא מסכימים. בישראל הזו אחדות איננה סיסמה פוליטית אלא תחושה רחבה, עמוקה וכנה, שכולנו מזדהים איתה. זוהי ישראל שבה כולנו נושאים בנטל, כל אחת ואחד בדרכם ובהתאם לצרכי המדינה.

דור 7 באוקטובר נאלץ בשלוש שנים האחרונות להילחם על עצם קיומו של הבית, אבל החלום שלו הוא להילחם גם על דמותו ועל עיצובו מחדש

דור 7 באוקטובר נאלץ בשלוש שנים האחרונות להילחם על עצם קיומו של הבית, אבל החלום שלו הוא להילחם גם על דמותו ועל עיצובו מחדש. בהיסטוריה של מדינת ישראל, דור 7 באוקטובר לא יוגדר רק על ידי מה שהוא חווה, אלא על ידי מה שהוא בחר לבנות בעקבות האסון הנורא. מתוך הכאב המשותף לכולנו נולדה גם האחריות המשותפת: לא רק לזכור את מה שקרה לנו, אלא גם לבנות ביחד את מה שאנחנו רוצים להוריש לדורות הבאים. זוהי השליחות ההיסטורית שלנו.