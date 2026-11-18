אולי זה מוקדם מדי להבין לאן הולך דוד זיני על שלל גחמותיו ההיסטריות בנוגע לביטחון המדינה, אבל בשלב זה נראה כי לא מוקדם כלל לקבוע שמדובר באדם מסוכן לביטחון החברה האזרחית בישראל. הוא לא נח גם אחרי שהודיע לשופט נעם סולברג במו פיו המשקר ש"אין ראיות לשוחד בחירות" - לפי דיווחים בכלי תקשורת שונים עודנו עמל להסיר את רוע הגזירה של כניסת המפלגות הערביות לקואליציה המסתמנת בראשותו של גדי אייזנקוט, ואם לשפוט לפי ציטוטי בכירים בשב"כ אין לו שום כוונה להתקפל וללכת הביתה.

יש אנשים שאף פעם לא טועים, גם כשהם מנצלים את תפקידם לקידום חקירה של עשרות פעילים ביום לפני הבחירות, להורות על האזנות ללא ראיות מספיקות, ולתגבר משמרות של חוקרים. זיני הוא אחד מהם. מילת התנצלות על שרשרת העוולות המשקשקת שהניח על צווארם של חשודים לא נשמעה ממנו, הודעה רשמית על טעות מכוונת שהכתימה מגזר שלם לא יצאה מלשכתו, והתחייבות לחקור עד תום את הכשל המוחלט של שני גופי ביטחון לא הונחה מטעמו על שולחן היועמ"שית. כעוצמת הרעש שהקים ביום שלאחר הבחירות, כך חולשת השקט שבא לאחריה, וכמה טוב שיש מספיק עיתונאים שמרשים לעצמם לכנות את הפרשה "סאגה" ולברך על סיומה כדי שאפשר יהיה להתקדם הלאה ללא שום ייסורי מצפון.

דוד זיני ( צילום: ועדת הבחירות המרכזית )

ורגשי האשמה צריכים היו להתרגש עליו ועוד איך. לא כי טרלל, הוביל בכחש, תיכמן, הנפיץ ועיוות נתונים שלא היו ולא נבראו. לא כי החסיר רבבות פעימות בלב אנשים ישרים ביום שלמחרת הבחירות, שהסיע עננים שחורים של חשדות כבדים מעל ראשינו או השיב את האיום של סבב בחירות נוסף, אלא משום שידיו הארוכות נכנסו לבתיהם של אזרחים חפים מפשע.

ספק אם ראש השב"כ התפנה לצפות בסרטון המתעד את מעצרו של ד"ר סיאף אבו ריאש בבוקר יום הבחירות, את אישתו ההרה מבקשת מהשוטרים צו חיפוש, את ילדיו המבוהלים, את הפרטיות שמחוללת בשם הריבון, ואת הנחיותיו המפוקפקות קורמות עור וגידים. סדר יומו של זיני עמוס מדי מכדי שיתפנה לראות איך נראית דיקטטורה בהתהוות, הוא עסוק בהפעלת המשטרה לצורכי שמירה על שלטון נתניהו, לוח הזמנים שלו כפוף לדבר השם, ובהילותו נתונה לביאת המשיח.

בית גידולו חינך אותו לשנאת בית המשפט. אביו, הרב יוסף זיני, שלפני שנה נחשף שאמר במהלך דרשה באשדוד "שיתפוצץ בג"ץ, שיישרף במהרה בימינו אמן", העמיד מלבדו גם את הצדיק בצלאל זיני שנחשד ב"פרשת ההברחות" בסעיף סיוע לאויב בזמן מלחמה, שוחד מרמה והברחה ועודו ממתין שיסתיימו העיכובים המשונים במשפטו ושהשר לביטחון פנים יואיל לחתום על מסמכים לטובת המשך המשפט, ובת נוספת - יסכה חיימוב מועמדת מטעם מפגלת נעם שהצטלמה לאחרונה עם פעיל הימין מרדכי דוד, ותודה לאל שלא נכנסה לכנסת. מחיאות הכפיים שקיבל בצלאל עם שחרורו מהמעצר במגרש הביתי בעפרה, הן שמהדהדות באוזני אחיו דוד בבואו לקיים את דבר אדונו נתניהו, ולא מחיאות הכפיים של ההמון האזרחי המשווע לשוויון.

במציאות הנוכחית, דוד זיני הוא האדם הכי פחות מתאים להמשיך ולכהן כראש שב"כ - זיגזוגיו חסרי הפשר בנוגע לטוהר הבחירות ונחישותו למגר את החוק הישראלי ברחבי יהודה ושומרון הם רק קצה של קרחון שמשייט חופשי במים הדמוקרטיים של ישראל. שיטפונות מסוכנים כמו זה שיצר במתכוון וכמעט הציפו את הרחובות בשנאה, עלולים לחזור במהירות ולהפוך את החיים כאן לסדרת אסונות יזומים, כי מי שהמציא עלילה ביום בחירות לא יהסס לעשות את זה שוב גם ביום רגיל.

זיני הוא לא הראשון שניסה להחדיר תאים חשאיים לתוככי גופים פוליטיים. קדמו לו רבים ורעים בהיסטוריה שעשו זאת בהצלחה שריסקה עד היסוד את האמון של האזרח במשטר

זיני הוא לא הראשון שניסה להחדיר תאים חשאיים לתוככי גופים פוליטיים. קדמו לו רבים ורעים בהיסטוריה שעשו זאת בהצלחה שריסקה עד היסוד את האמון של האזרח במשטר. בארצות-הברית ובאמריקה הלטינית, באירופה ובאיראן, ברוסיה ובכמעט כל דמוקרטיה פצועה, התמודדו משטרים מול כוחות מבפנים שהתחזקו מדי על חשבון האזרח הקטן. אלא שבמקרה המיוחד של מדינת היהודים השוכנת במזרח התיכון הוא חייב להיות האחרון שמנסה עלינו את התרגיל המסוכן של גניבת הדמוקרטיה - אין לנו מאות שנים רזרביות של וותק, אנחנו צריכים לקום על רגלינו הערכיות, לקחת ממנו את המפתחות ולהוציא אותו במהירות מקודש הקודשים הביטחוני.