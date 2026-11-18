תוצאות הבחירות יצרו שלושה גושים פוליטיים: גושי נתניהו, השינוי והערבים.

מחנה נתניהו קטן מדי להקמת קואליציה. מחנה השינוי קטן יותר, אבל באופן תיאורטי הוא יכול להקים קואליציות עם הערבים או החרדים. באופן מעשי – מדובר בתאונות חזיתיות. התאונה האחת היא חיבור מופרך של ה"דמוקרטים" עם יהדות התורה וש"ס לקואליציה רופפת בת 61 מנדטים, שאחד התנאים החרדיים בה, בנוסף לאי-גיוס, הוא שמירה על הסטטוס-קוו. כלומר, "השינוי" יחול על הצד החילוני של הקואליציה, שתוותר על דגל הגיוס, על תחבורה ציבורית בשבת ועל עקרונות הלהט"ב. בכך, גוש השינוי ימשיך ליישם את דרכה של קואליציית נתניהו, פרט למדיניות ביו"ש, שגם שם צרכי הביטחון ועמדות של גורמים רבים בגוש ימנעו "שינויים" דוגמת אוסלו וכו'.

הדילמה האכזרית של ש"ס היא בחירה בין התנתקות מעטיני השלטון לבין הליכה עם השמאל וסכנה של התכווצות אל מתחת לאחוז החסימה בבחירות הבאות, כי קהל הבוחרים הנוכחי שלה הרבה יותר לאומי מאשר בתקופה שבה דרעי גרר אותה לממשלת רבין והעביר בהימנעותו את הסכמי אוסלו. גם יהדות התורה אינה יכולה לסמוך על אמינות גוש "ברית המשרתים" שזה עתה התכחש לדגלו, מה גם שבג"ץ יכול להפוך כל הבטחה בהמשך.

נפתלי בנט ויאיר לפיד ( צילום: אלכס קולומויסקי )

התאונה השנייה היא ממשלת מיעוט הנסמכת על הערבים, שמפלגותיהם הן למעשה מפלגות פלסטיניות. חבריהן אינם מגדירים את האזרחים הערביים "ערביי ישראל" אלא "פלסטינים" או "ערביי 48", כלומר קבוצה ערבית ש"אסון הנכבה" של הקמת ישראל כלא בגבולות 1948. רע"ם הדתית-אסלאמיסטית היא הזרוע הפוליטית של "התנועה האסלאמית", שהינה הסניף המקומי של "האחים המוסלמים" – התמנון החתרני שברוב מדינות ערב, ויתכן שבקרוב גם בארה"ב, מוגדר כארגון טרור. רק בישראל, הקורבן הכי מדמם של הזרוע העזתית שלו, חמאס, הארגון עדיין חוקי.

"המשותפת" החילונית-לאומנית מורכבת מחד"ש הקומוניסטית, בל"ד ותע"ל – כולן אנטי-ציוניות, מתנגדות לאופייה היהודי של המדינה, וחבריהן מגדירים את עצמם "פלסטינים". הן אינן מייצגות ערבים-ישראלים המכונים בעולם הערבי "ערביי השמנת", מהסוג המעוניין להשתלב בישראל, אלא בדלנים.

20% מאזרחי המדינה שהצביעו למפלגות שאינן רוצות להגדיר את חמאס כארגון טרור, אינם ראויים לקחת חלק בשלטון. ההסתמכות עליהם תוביל לאבסורדים ביטחוניים ואף קיומיים

ערביי ישראל הצביעו בהמוניהם למפלגות הללו, אם בשל הזדהות, לחץ חברתי או סיבות אחרות. בכל מקרה, 20% מאזרחי המדינה שהצביעו למפלגות שאינן רוצות להגדיר את חמאס כארגון טרור, אינם ראויים לקחת חלק בשלטון. ההסתמכות עליהם תוביל לאבסורדים ביטחוניים ואף קיומיים, כי אי אפשר יהיה לחסל מחבלי חמאס כמו היום ולא לצאת למבצעים נגדו, הטרור ביו"ש כבר זינק מאז הבחירות ועלול להרקיע שחקים, והנגב והגליל יאבדו לעם ישראל באופן סופי. ממשלה שתוותר על נתח ענק של האוכלוסייה היהודית לטובת הגוש הפלסטיני תרחיב את הקרע בעם, לא תאריך ימים, ומרכיביה יתרסקו בבחירות הבאות.