כשבריטניה מענישה חברות שבונות בשומרון, היא מענישה אותי, אותך ואת כל אזרחי ישראל, וכשאוסטרליה מצטרפת למהלך, זו צריכה להיות נורת אזהרה לאומית לכולנו.

מי שחושב שהסיפור מסתיים אצל איזה קבלן באלון מורה, ושאפשר להמשיך בשגרת החיים בתל-אביב, טועה בהבנת האירוע. הסנקציות האלה מסמנות תקדים מסוכן לכלכלה הישראלית וליכולת שלנו להחליט על עתידנו.

אני מכיר את החברות האלה אישית. מאחורי השמות יש אנשים ישרים, עובדים חרוצים ומשפחות ציוניות של משרתי מילואים. ההודעה הבריטית לא מתייחסת למעשי אלימות - היא מדברת על בנייה, תכנון ושיווק ביישובים שנמצאים שתי דקות מכפר-סבא, כעילות לגיטימיות לסנקציות.

גם מי שמתנגד למפעל התיישבות הציוני צריך לשאול את עצמו האם הוא מוכן שממשלה זרה תעניש חברות שפועלות על פי החוק הישראלי כדי לכפות על ישראל מדיניות.

שר החות הבריטי אד מיליבנד ( צילום: AFP PHOTO / PRU )

לסבא שלי היתה בדיחה על יהודי שפוגש פיה. היא מבטיחה להגשים את משאלתו בתנאי ששכנו יקבל כפליים. אחרי מחשבה הוא מבקש שתוציא לו עין. לאלו המוחאים כפיים לפגיעה ב"מתנחלים" שמעבר לקו הירוק, אני מציע להיזהר מאותה שמחה עיוורת - רוב הישראלים מבינים זאת היטב. אותם אנשים מהשוליים של השמאל הקיצוני שחוגגים כעת את הסנקציות, עלולים לגלות שהמחיר יגיע גם אליהם.

היום זו חברת בנייה. מחר, זו עלולה להיות חברת תוכנה שמוצריה משמשים מערכת ביטחונית, חברת תחבורה שמסיעה תושבים מעבר לקו הירוק או מוסד פיננסי שמעניק להם שירות. זה בדיוק התקדים שעלינו לבלום.

לפוליטיקאים של לונדון יש הרגל מגונה להיות בצד הלא נכון של ההיסטוריה. גם בשעה השחורה שבה יהודי אירופה חיפשו מוצא מרדיפות הנאצים, בריטניה הגבילה את העלייה לארץ ישראל בספר הלבן. אחרי המלחמה, הבריטים עצרו מעפילים וכלאו אותם במחנות בקפריסין.

המנדט הבריטי נגמר אבל ההרגל להכתיב ליהודים - נשאר. הטענה המוזרה שהסנקציות יקדמו שלום, מעוררת שאלה: מה בדיוק יקרה כשהחברה הבונה תחלש? האם מישהו מדמיין שנעזוב את בתינו ביהודה ושומרון? התוצאה תהיה הפוכה לגמרי: יותר תכנון, יותר בנייה ויותר משפחות.

קו ישיר מחבר בעיני בין עזה לפריז ובין שכם ללונדון. אירופה חייבת להתמודד בנחישות עם האסלאם הרדיקלי, עם הסתה ועם טרור. עליה להגן על אזרחיה ועל יהודיה, ולדחות ניסיונות להפוך איומים לאמצעי השפעה פוליטי. שום מאבק בטרור לא יצליח באמצעות החלשת הדמוקרטיה הישראלית. מי שמטשטש את ההבדל בין ישראל לאויביה מסכן גם את כושר השיפוט ואת הביטחון של עצמו.

ביקורת היא לגיטימית בין מדינות ידידות, אין כאן דרישה להימנע מכך. כן יש כאן דרישה להבחין בין שיח ענייני לבין ניסיון להכניע ציבור באמצעות פרנסתו

ביקורת היא לגיטימית בין מדינות ידידות, אין כאן דרישה להימנע מכך. כן יש כאן דרישה להבחין בין שיח ענייני לבין ניסיון להכניע ציבור באמצעות פרנסתו. מי שמאמין בדמוקרטיה צריך לכבד גם את זכותם של ישראלים להכריע במחלוקותיהם בכוחות עצמם.

ממשלת ישראל חייבת לדרוש את ביטול הסנקציות, להעמיד סיוע משפטי ומדיני לחברות שנפגעו ולגבש תגובה חדה ונחושה. אסור להסתפק בגינוי סמלי ולהשאיר בעלי עסקים שומרי חוק לבד מול בנקים וספקים.