טרום הבחירות, ליברמן חזר והצהיר שוב ושוב: לא ביבי. לא חרדים. לא ערבים. היה ברור ששלושת השבועות של ליברמן, בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית, לא יוכלו להחזיק מעמד אם הוא יסכים להיות שותף לממשלה כזו או אחרת אשר תקום. הפרת כל אחת מהשבועות ניזונה ממניעים שונים והמחירים אודות הפרת כל שבועה ושבועה, הם שונים ומגוונים. חלק מהמניעים הם ערכיים, אידיאולוגיים וחלקם רגשיים ופרסונליים, חלקם נשענים על תחלואים ועוולות השייכים לעבר. וחלקם בעלי השפעה עתידית ברורה, הן לעתיד הקרוב והן לרחוק יותר.

טרום הבחירות, ליברמן חזר והצהיר שוב ושוב: לא ביבי. לא חרדים. לא ערבים. היה ברור ששלושת השבועות של ליברמן, בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית, לא יוכלו להחזיק מעמד אם הוא יסכים להיות שותף לממשלה כזו או אחרת אשר תקום. הפרת כל אחת מהשבועות ניזונה ממניעים שונים והמחירים אודות הפרת כל שבועה ושבועה, הם שונים ומגוונים. חלק מהמניעים הם ערכיים, אידיאולוגיים וחלקם רגשיים ופרסונליים, חלקם נשענים על תחלואים ועוולות השייכים לעבר. וחלקם בעלי השפעה עתידית ברורה, הן לעתיד הקרוב והן לרחוק יותר.

טרום הבחירות, ליברמן חזר והצהיר שוב ושוב: לא ביבי. לא חרדים. לא ערבים. היה ברור ששלושת השבועות של ליברמן, בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית, לא יוכלו להחזיק מעמד אם הוא יסכים להיות שותף לממשלה כזו או אחרת אשר תקום. הפרת כל אחת מהשבועות ניזונה ממניעים שונים והמחירים אודות הפרת כל שבועה ושבועה, הם שונים ומגוונים. חלק מהמניעים הם ערכיים, אידיאולוגיים וחלקם רגשיים ופרסונליים, חלקם נשענים על תחלואים ועוולות השייכים לעבר. וחלקם בעלי השפעה עתידית ברורה, הן לעתיד הקרוב והן לרחוק יותר.