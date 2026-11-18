טרום הבחירות, ליברמן חזר והצהיר שוב ושוב: לא ביבי. לא חרדים. לא ערבים. היה ברור ששלושת השבועות של ליברמן, בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית, לא יוכלו להחזיק מעמד אם הוא יסכים להיות שותף לממשלה כזו או אחרת אשר תקום. הפרת כל אחת מהשבועות ניזונה ממניעים שונים והמחירים אודות הפרת כל שבועה ושבועה, הם שונים ומגוונים. חלק מהמניעים הם ערכיים, אידיאולוגיים וחלקם רגשיים ופרסונליים, חלקם נשענים על תחלואים ועוולות השייכים לעבר. וחלקם בעלי השפעה עתידית ברורה, הן לעתיד הקרוב והן לרחוק יותר.
ארגון "שותפות לשרות", שהוקם ע"י נשים ממגוון הקשת הציונית דתית, עסק לאורך השנתיים האחרונות בסוגיה אחת בלבד: גיוס החרדים. פעלנו נגד ממשלת הימין, שחלקנו הצבענו לה, מתוך דאגה לביטחון המדינה. כעת, ניכר שמאבקנו עובר תפנית אל אותן מפלגות שמחאו לנו כפיים לאורך הדרך. מפלגות האופוזיציה שזעקו, כמונו, בוועדת חוץ ובטחון ובתקשורת, נגד חוקי ההשתמטות של הממשלה היוצאת. אותן מפלגות נשבעו שבועה ברורה שלא ימכרו את בטחון המדינה בנזיד עדשים. וכעת נראה שהיד קלה על ההדק מול הפרת השבועה הזאת.
ליברמן בחר להפר את שבועת ה"לא חרדים". הוא נסוג אחורה, הסיר שלטי חוצות, שיפץ את מצע הבחירות - ולאחר שנים שבהם נשבה ממנו איבה כלפי הנהגת המגזר החרדי, הוא המציא לעצמו סולם כדי לרדת מהעץ, ועכשיו יש לו שבועה משולשת חדשה. ליברמן מבטיח להעביר חוק גיוס שיהיה מוסכם ומקובל על הרב לנדו, על בג"ץ ועל צה"ל. כמו ששלושת השבועות טרום הבחירות לא התכנסו מעולם יחד, ניכר שכך המצב גם עכשיו.
הרב לנדו לא מוכן שאף בחור חרדי יתגייס. הוא דורש להפסיק את המעצרים ולהחזיר את התקציבים למשתמטים. בג"ץ לא יאשר אף אחד מהתנאים האלו, וטוב שכך. והצבא ממשיך לזעוק שהוא זקוק לעוד כ-12,000 חיילים סדירים מדי שנה כדי לענות על צרכי הביטחון. ליברמן ביקש להיות יו"ר ועדת חו"ב ואכן הוא מונה לתפקיד. ברצונו להעביר חוק שיענה על שלוש הקטגוריות שהוא הגדיר. לשמחתנו, הצעת החוק שלו מ-2018, שמקלה יותר מאשר מתווה ביסמוט, לא נמצאת כרגע על שולחן הדיונים. לא ברור מה תהיה נקודת הפתיחה לחוק שיוצע. כן ברור שלפי ההצהרות המוכרות של 3 חלקי השבועה, כדי שהם יתכנסו יחדיו ויענו על צרכי הביטחון, החרדים צריכים לשנות באופן מהותי את דרישותיהם מתוך הבנה שעליהם להיכנס מתחת לאלונקה. ובכן, מר ליברמן. אנחנו פה כדי לאחל לך בהצלחה. אם תצליח להעביר חוק גיוס אמיתי, שמגייס את כלל חייבי הגיוס במדינה כאשר רק הצבא הוא הממיין את המתגייסים לפי צרכיו, הטבות ניתנות רק למשרתים והטלת סנקציות על משתמטים, אז אנחנו נתמוך בך. אם החרדים יסכימו לחוק כזה, אז ראוי שהם יהיו שותפים לממשלה ציונית ובג"ץ בוודאי יאשר מהלך כזה. ארגוני המשרתים, ואנחנו בתוכם, נמשיך לעמוד כשומרי הסף עד שיעבור חוק שדואג באמת ובתמים למשרתים ולביטחון המדינה.
עפרה ליפשיץ היא ממובילות פורום "שותפות לשרות"