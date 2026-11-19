זה החל בתלונות של נשים נחושות שלא התכוונו לוותר למעסיקן, משה לב , שלטענתן הטריד אותן מינית. המשיך בעדויות שלהן במשטרה ובהחלטה של הפרקליטות לסגור את התיק, והסתיים בערעור על החלטת הסגירה, הרשעה ופסק דין חלוט. חמש שנים לאחר שהחלה פרשת ההטרדות בצפון, יכולות הנשים לרשום לעצמן ניצחון.

הפרשה נחשפה ב-ynet ו"ידיעות אחרונות" מהרגע שבו החליטה הפרקליטות לסגור את תלונת הנשים נגד לב ועד להחלטה החלוטה כעת של הרכב ערעורים פליליים בבית המשפט המחוזי בנצרת - בראשות השופטת יפעת שטרית. ההחלטה הותרה לפרסום לבקשת באי כוח של ynet, עורכי הדין נתאי צוריאל ופז מוזר, ממשרד ליבליך-מוזר-גליק.

"ניצחון קטן לעומת מה שעברנו": הנשים מספרות על המאבק הממושך ( צילום: אביהו שפירא )





הן הגיעו, ארבע נשים, כל אחת בנפרד - לאחת מתחנות המשטרה בצפון וגוללו מסכת הטרדות ומעשים מגונים שאליה נפלו קורבן. הן התגברו על מחסום הפחד, הבושה והלחץ החברתי, ואז לאכזבתן הקשה גילו שהפרקליטות מעדיפה לסגור את התיק נגד המעסיק שלהן. הכול החל כשהנשים חיפשו עבודה באחד היישובים הקטנים בצפון, ומצאו עבודה זמנית בעסק בתחום המזון שהפעיל לב. כפי שתיארו באריכות, בדיוק ובאמינות - לב ניצל את גילן ומעמדו כמעסיק, כדי לתקוף אותן מינית. לאחר שהגישו ערעור על החלטת סגירת התיק לפרקליטות, החליטה הפרקליטות בצפון להגיש נגד לב כתב אישום בהתבסס על תלונותיהן של שלוש בלבד.

את ההחלטה על הגשת כתב האישום קיבלו הקורבנות ביולי 2024. התיק נגד לב (59) הוגש לבית משפט השלום בטבריה ובמסגרתו הוא נאשם במעשים מגונים בשלושה אירועים שונים.

בתום הליך הוכחות ממושך הורשע לב בכל שלושת המקרים ונידון לתשעה חודשי מאסר בפועל, שירוצו בדרך של עבודות שירות. בנוסף, נגזרו עליו שישה חודשי מאסר על תנאי לשלוש שנים במקרה ששוב יבצע עבירות מין. הוא גם חויב לפצות כל אחת מקורבנותיו ב-7,500 שקל.

גלריה "ראיתי אותו בנהיגה, וכמעט עשיתי תאונה". מימין: דנה, אורלי וענת (שמות בדויים) ( צילום: אביהו שפירא )

בעקבות גזר הדין, הגיש לב, באמצעות עורך דינו עופר סבו, ערעור על הכרעת וגזר הדין לבית המשפט המחוזי בנצרת. במקביל, הגישה הפרקליטות ערעור על קולת עונשו של לב. "יש להחמיר עם מתחם העונש ההולם לאור העובדה כי נכון היה להחליט על שלושה מתחמי ענישה נפרדים לגבי כל אחת מנפגעות העבירה ובהתאם לפסיקה וכן להחמיר בעונשו של הנאשם", טענה נציגת הפרקליטות בדיון.

"הצענו לבא הכוח המערער (משה לב, י"מ) לחזור בו מן הערעור על הכרעת הדין והוא קיבל את המלצתנו", כתב הרכב ערעורים פליליים בבית המשפט המחוזי בנצרת, בראשות השופטת יפעת שטרית. "אנו סבורות כעמדת המערערת שכנגד (הפרקליטות, י"מ) כי נכון היה לקבוע שלושה מתחמי ענישה הולמים", כתב הרכב הערעורים במחוזי נצרת. ההרכב הוסיף: "לא נעלמו מעינינו חומרת המעשים, היקפם, והעובדה כי מדובר בשלוש נפגעות עבירה שונות". עם זאת, חברי ההרכב ציינו גם פגמים שהיו עשויים לסייע ללב, ולסיכום החליטו: "שני הערעורים ההדדיים כנגד גזר הדין נדחים בזאת, כך שכל רכיבי הענישה שהושתו יוותרו על כנם", סיכם הרכב הערעורים.

"הוא הרוע בהתגלמותו"

בעקבות פסק הדין החלוט בעניינו של לב, שלוש הנשים (המוצגות כאן כולן בשמות בדויים) חלקו השבוע את תחושותיהן. ענת בת ה-27 סיפרה: "זה שמח ועצוב. ההחלטה חשובה כדי שנשים נוספות לא ייפגעו, מצד שני יש אכזבה מסוימת מגזר הדין, ציפיתי שהוא ישב בכלא. עשינו משהו גדול שהצריך המון תעצומות נפש, וקשה להאמין שזה נגמר. זה פצע שסוף סוף ניתן לו להחלים". דנה בת ה-25 הוסיפה: "זה היה מסע מייגע של יותר מחמש שנים, שבו התמודדנו עם כאב וחוסר תמיכה".

ארבע המתלוננות ב-2022 ( צילום: שמיר אלבז )

אורלי בת ה-35, שיתפה גם היא: "מעבר לתקיפה המינית היינו צריכות להתמודד גם עם פגיעה בשמנו הטוב, הרגשתי סכנה מוחשית. הייתה כאן עוד נפגעת שלא עברה את המשוכה של הפרקליטות ולא הופיעה בכתב האישום. הרגשתי הרבה כאב אבל ידעתי שאני עושה הכול כדי למנוע פגיעה מינית בבנות נוספות".

מה תוכלו לספר עליו?

ענת: "עבורי הוא מפלצת. הוא עשה כאן משהו שיטתי, זה דפוס, זו טכניקה".

אורלי: "בשבילי הוא הרוע בהתגלמותו, לב של אבן. אדם שלקח נשים טובות לב ועשה להן מניפולציה רגשית וניצל את המקום שכואב".

דנה: "ידעתי שאני לא מרימה ידיים במהלך המסע הזה, השם שלו צריך לקבל את ההכתמה הזו ושכולם ישמעו על זה. אם נמשיך להילחם, הפרקליטות תהיה חייבת לפעול".

אתן מרגישות תחושת ניצחון?

דנה: "זה ניצחון קטן לעומת מה שעברנו וגם עונש קטן מדי. אבל אני ממליצה לכל אישה שנפגעה להגיע ולהתלונן, זה לא קל, זה מייגע - אבל חובה לעשות את זה. עד שלא ניתנה הכרעת הדין והוא לא הורשע, אנחנו היינו אלה שצריכות להסתתר ולהרכין ראש, כי פעלה נגדנו מכונת רעל. אם לא הייתי חזקה מספיק הייתי עלולה להרים ידיים".

ענת: "ככל שיותר בנות תיקחנה את ההחלטה ותתלוננה אז פחות יוכלו להתעלם מאיתנו".

יצא לכן מאז לפגוש אותו?

דנה: "ראיתי אותו כמה פעמים ביישוב, והייתה לי תחושה של פחד ואי נוחות".

אורלי: "ראיתי אותו בעת שנהגתי וכמעט עשיתי תאונת דרכים". היא הוסיפה: "עכשיו אפנה לכל למי שלא תמך בי ברגעים הקשים, ואוכיח אותו על שלא עשה זאת. אפנה לכל אלו שהעדיפו להאמין לו ולחגוג איתו בבריכה, ואראה להם את ההרשעה".

צילום: אלכס מורוזוב

עו"ד רוני אלוני סדובניק, שמתמחה בייצוג נפגעות עבירה, ומייצגת את שלוש הקורבנות: "הבאנו אותן ממצב של סגירת התיק הפלילי בפרקליטות, למצב בו שכנענו את הפרקליטות להשלים את החקירה ולהגיש כתב אישום. בסופו של יום רשמנו הצלחה משמעותית בפסק הדין המרשיע של בית המשפט המחוזי שנתן החלטה חלוטה בעניינו של לב. לצד זאת, צדק אמור להופיע כאן ועכשיו ולא אחרי כל כך הרבה שנים של מאבק במערכת משפטית שמשעבדת את זכויות הנפגעים לזכות החפות של הנאשם".