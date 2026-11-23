בצעדים מדודים וחוששים, כשהיא נעזרת בהליכון שמספק לה ביטחון, פסעה סיהאם (שם בדוי), נערה בת 13 מחבל הדרוזים באזור סווידא שבדרום סוריה , לאורך מסדרונות המרכז הרפואי זיו בצפת. רגע לפני שיצאה לדרך של יותר משש שעות נסיעה בחזרה לביתה שמעבר לגבול, אל אביה ואחיותיה שמחכים לה, היא הספיקה לומר לצוות הרפואי שלוש מילים שלמדה בעברית במהלך האשפוז: "שלום, מה נשמע, בסדר", וחייכה חיוך שהשלים אוצר מילים שלם בשפה אוניברסלית.

"שלום, מה נשמע, בסדר": הפרידה של הנערה הסורית מהרופאים בבית החולים בישראל ( צילום: אביהו שפירא )





התחושות שלה ביציאה מבית החולים, אחרי יותר משבועיים של אשפוז וניתוח מורכב, היו מעורבות: מצד אחד היא רצתה להישאר במקום שבו הרגישה בטוחה ומוגנת, ומצד שני הגעגוע הביתה הכריע.

המסע של סיהאם, תלמידת כיתה ח', אל היכולת לעמוד זקופה על שתי רגליה, נמשך למעשה כל חייה. זאת במקביל לסכנות לחייה ולחיי משפחתה במלחמת האזרחים ולאחר נפילת משטר אסד ועלייתו של א-שרע שחייליו טבחו שוב ושוב בבני עדתה. היא נולדה עם בעיה באגן שלא אובחנה בזמן בסוריה והתגלתה רק בגיל שנה וחצי, כשהתעכבה בהליכה.

מאז עברה שורה של שישה ניתוחים. "בגיל ארבע לקחתי אותה לדמשק", סיפרה אמה סאנה (41, שם בדוי) ל-ynet ו"ידיעות אחרונות". "הפרופסור שניתח אותה שם קיצר לה רגל אחת לעומת השנייה בסנטימטר וחצי. הוא הזיק לה יותר מאשר הועיל". מאז עברה ניתוחים נוספים, ובהם ניתוח להארכת גיד אכילס ולהוצאת פלטינה מהאגן, ניתוח ליישור העצם ועוד - אך ללכת בחופשיות כמו חברותיה לכיתה היא מעולם לא הצליחה.

גלריה "אם לא היינו מנתחים, היא הייתה נשארת נכה". סיהאם צועדת בעזרת ההליכון ( צילום: אביהו שפירא )

לפני כעשרה חודשים נפלה במהלך אימון בחדר כושר ושברה את עצם הירך בדיוק במקום שבו הונחה הפלטינה. בבית החולים בסווידא השתילו ברגלה פלטה חדשה לקיבוע השבר, אך לפני כחודש וחצי היא נשברה בתוך רגלה והותירה אותה ללא יכולת אפילו לדרוך. לפני כשבועיים, בסיוע קרובי משפחתן מהיישוב פקיעין, הצליחו האם ובתה להגיע למרכז הרפואי זיו בצפת ושם קיבלה הנערה את החופש לצעוד.

"פלטת הפלטינה שהושתלה בגופה נשברה מרוב העומס והשבר לא התחבר, ככה שהיא לא יכולה לדרוך ולא יכולה לתפקד. וכעת, פחות משבוע אחרי הניתוח היא מתניידת בצורה חופשית", הסביר בסיפוק ד"ר נועם רשף, מנהל המחלקה האורתופדית בזיו. הצוות הרפואי, בניהולו של ד"ר עותי רודיך, מנהל יחידת אורתופדיית ילדים, וד"ר אלכסנדר צ'לנוקוב, מומחה הטראומה של המחלקה, נכנס לחדר הניתוח להליך הרפואי שבישראל נחשב פשוט יחסית, אך בסוריה כלל אינו קיים.

"אם לא היינו עושים את זה היא הייתה נשארת נכה למעשה", ציין ד"ר רודיך. הוא הוסיף כי "בשנים האחרונות הילדה שברה את עצם הירך פעמיים, ושיטות הקיבוע שיש להם בסוריה לא היו מספיק מתאימות למה שהיא סובלת ממנו. למרבה המזל סוג הטיפול הזה בקיבוע שנתנו לה מאפשר לה ללכת ולהתנייד, והשיקום שהיא צריכה הוא לא מאוד מורכב. היא תגיע בסופו של דבר לתפקוד מלא".

"כאב לי עליה. יש לה כבר פוביה מניתוחים". סיהאם בבית החולים ( צילום: אביהו שפירא )

רק בזמן שסיהאם הייתה בחדר הניתוח, סאנה אמה הרשתה לעצמה להישבר ולבכות מחוץ לדלת. "עברנו חיים קשים ונסיבות מאוד מורכבות לפני הניתוח, ובמיוחד כשאני רואה את הבת שלי מולי והיא לא מסוגלת ללכת", שיתפה בדמעות. "כאב לי עליה. יש לה כבר פוביה מניתוחים". אחרי שראתה אותה נעמדת מחדש על רגליה, ביקשה סאנה להודות למנהל בית החולים פרופ' סלמאן זרקא, לצוות הרפואי, לבני העדה הדרוזית בגולן ובפקיעין - וגם למי שבדרך כלל נותרים מאחורי הקלעים: "אני מודה לרופאים ולאחיות, לכל הצוות, ובמיוחד מודה לעובדות הניקיון שמאוד דאגו לנו כאן והיו כמו משפחה. הן נתנו לנו את הלב שלהם".

ד"ר רודיך, שכבר טיפל בילדים סורים רבים שהגיעו לבית החולים בצפת, בהם נפגעי המלחמה, הוסיף: "יש בי חמלה ורחמים כלפי הציבור הדרוזי בסוריה. חבר'ה שעברו שם אירועים מאוד לא פשוטים, מאוד קשים - בוודאי שגם ילדים. אני שמח שאנחנו יכולים לאפשר לילדה בגיל הזה לחזור וללכת, ולחזור למצב שהיא יכולה לשחק ולתפקד".

הביקור בישראל נשמר בסוד

סיהאם עצמה סיפרה לפני צאתה כי היא חולמת להיות רוקחת כשתגדל. "אני מאוד מרוצה כי הגעתי לכאן בשביל הטיפול. אני מתחילה ללכת טוב, והאנשים פה מאוד טובים", אמרה. עבור אמה, הביקור בישראל הוא סוד שרק הקרובים ביותר ידעו עליו. לדבריה, אחרי נפילת משטר אסד, הנסיעה לדמשק - שבה נמצאות האוניברסיטאות והמרכזים הרפואיים הגדולים - מסוכנת מדי עבור תושבי המחוז הדרוזי.

"יש חיבה בינינו לבין הדרוזים בישראל", אמרה. "בדמשק לא מעזים להראות את זה, אבל בסווידא התחילו להרים אפילו את דגלי ישראל". ובכל זאת, רגע לפני שהיא חוצה את הגבול חזרה למציאות הכלכלית והביטחונית הקשה בבית, סאנה לא משלה את עצמה: "נכון לעכשיו, כשאנחנו במצבנו, אני ביחס לילדים שלי - לא מאמינה שיש להם עתיד טוב בסוריה, אלא אם כן ישתנה המצב שאנחנו בו".