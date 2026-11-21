כך או כך, מדובר במהלומה עצומה למפלגתו של אורבן, פידס, שרק עד לאחרונה נתפסה כמעט כ"מפלגת שלטון נצחי". מפלגה שתמיד טענה שהיא מקדמת ניקיון כפיים, ערכים נוצריים, ערכי משפחה וטוהר מידות. כעת מתברר כי בעוד אזרחים הונגרים רבים בקושי יכלו לגמור את החודש בגלל יוקר המחיה ועליות מחירי האנרגיה, השרים שלהם חגגו במיליונים - ועוד בכסף שהיה אמור להיות מושקע בפרויקטים ציבוריים. עוד שני שרים לשעבר בממשלותיו של אורבן ונגיד הבנק המרכזי לשעבר גיורגי מטולצ'י נעצרו גם הם במסגרת חקירות נפרדות. מעצרו של מטולצ'י קשור לחקירה בחשד לשימוש לרעה בקרן של הבנק המרכזי, שקיבלה הקצאה של 817.8 מיליון דולר מנכסי ציבור.

כך או כך, מדובר במהלומה עצומה למפלגתו של אורבן, פידס, שרק עד לאחרונה נתפסה כמעט כ"מפלגת שלטון נצחי". מפלגה שתמיד טענה שהיא מקדמת ניקיון כפיים, ערכים נוצריים, ערכי משפחה וטוהר מידות. כעת מתברר כי בעוד אזרחים הונגרים רבים בקושי יכלו לגמור את החודש בגלל יוקר המחיה ועליות מחירי האנרגיה, השרים שלהם חגגו במיליונים - ועוד בכסף שהיה אמור להיות מושקע בפרויקטים ציבוריים. עוד שני שרים לשעבר בממשלותיו של אורבן ונגיד הבנק המרכזי לשעבר גיורגי מטולצ'י נעצרו גם הם במסגרת חקירות נפרדות. מעצרו של מטולצ'י קשור לחקירה בחשד לשימוש לרעה בקרן של הבנק המרכזי, שקיבלה הקצאה של 817.8 מיליון דולר מנכסי ציבור.

כך או כך, מדובר במהלומה עצומה למפלגתו של אורבן, פידס, שרק עד לאחרונה נתפסה כמעט כ"מפלגת שלטון נצחי". מפלגה שתמיד טענה שהיא מקדמת ניקיון כפיים, ערכים נוצריים, ערכי משפחה וטוהר מידות. כעת מתברר כי בעוד אזרחים הונגרים רבים בקושי יכלו לגמור את החודש בגלל יוקר המחיה ועליות מחירי האנרגיה, השרים שלהם חגגו במיליונים - ועוד בכסף שהיה אמור להיות מושקע בפרויקטים ציבוריים. עוד שני שרים לשעבר בממשלותיו של אורבן ונגיד הבנק המרכזי לשעבר גיורגי מטולצ'י נעצרו גם הם במסגרת חקירות נפרדות. מעצרו של מטולצ'י קשור לחקירה בחשד לשימוש לרעה בקרן של הבנק המרכזי, שקיבלה הקצאה של 817.8 מיליון דולר מנכסי ציבור.