זה נשמע הזוי, כמו סצנה ממוחו הקודח של יוצר סדרת המופת האמריקאית "שובר שורות": סטפות של שטרות על גבי שטרות – במטבע ההונגרי פורינט, בדולרים ובאירו – מוסתרות במעבי היער, מוחבאות בחדרי אחסון, טמונות במחסני תבואה. 19.5 מיליון דולר בסך הכול. החוקרים כבר הודיעו מיד לאחר המבצע, שנמשך יומיים והתרחש בבירה בודפשט ובשלושה מחוזות במדינה: מדובר רק בקצה הקרחון.
אחת מהבטחות הבחירות של פטר מדיאר לבוחריו ולאיחוד האירופי, לפני ואחרי שהדיח בניצחון סוחף באפריל את ויקטור אורבן מתפקידו כראש ממשלת הונגריה לאחר 16 שנות שלטון של האחרון, הייתה ניקוי אורוות: שאיבת אבק יסודית לכל ההרס, השחיתות, תרבות השוחד והחלשת מוסדות הדמוקרטיה והתקשורת שהתרחשו תחת שלטון אורבן.
התפיסה המדהימה הזו של המשרד הלאומי להשבת נכסים הבהירה כמה קשה המלאכה: 12 עובדי המשרד וחמש מכונות לספירת שטרות עמלו במשך שמונה שעות כדי לסיים את הספירה. התפיסה הייתה חלק מחקירה פלילית נגד מיקלוש ססטאק, מי ששימש כשר לפיתוח לאומי בממשלתו של אורבן בין 2014 ל-2018. הוא נעצר בספטמבר בחשד לקבלת שוחד וטובות הנאה בלתי חוקיות בעסקאות ובפרויקטים ממשלתיים. בחיפושים קודמים נמצאו כספות ריקות במבנה שקשור אליו, וההערכה הייתה שחלק מכספי השוחד לכאורה עבר דרכן. החוקרים מנסים כעת להוכיח למי שייך הכסף שנתפס.
כך או כך, מדובר במהלומה עצומה למפלגתו של אורבן, פידס, שרק עד לאחרונה נתפסה כמעט כ"מפלגת שלטון נצחי". מפלגה שתמיד טענה שהיא מקדמת ניקיון כפיים, ערכים נוצריים, ערכי משפחה וטוהר מידות. כעת מתברר כי בעוד אזרחים הונגרים רבים בקושי יכלו לגמור את החודש בגלל יוקר המחיה ועליות מחירי האנרגיה, השרים שלהם חגגו במיליונים - ועוד בכסף שהיה אמור להיות מושקע בפרויקטים ציבוריים. עוד שני שרים לשעבר בממשלותיו של אורבן ונגיד הבנק המרכזי לשעבר גיורגי מטולצ'י נעצרו גם הם במסגרת חקירות נפרדות. מעצרו של מטולצ'י קשור לחקירה בחשד לשימוש לרעה בקרן של הבנק המרכזי, שקיבלה הקצאה של 817.8 מיליון דולר מנכסי ציבור.
"זה פשוט מדע בדיוני"
פרשנים פוליטיים רבים וסוקרים בהונגריה אמרו בשבוע החולף כי התמונות הללו, של גניבה עצומה של כספי ציבור, יהוו את סוף דרכה של מפלגת פידס של אורבן. בסקרים האחרונים צנחה המפלגה ל-16 אחוזי תמיכה, חצי ממה שקיבלה בבחירות באפריל. לעומת זאת, כמעט 70 אחוז מהנסקרים הביעו תמיכה בצעדיו של מדיאר.
"זו מערבולת רגשית. אתה לא יודע אם אתה אמור להיות שמח או עצוב", אמרה ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" האנגה פולופ, סטודנטית הונגרייה שהייתה אחת הפעילות המרכזיות בהפגנות ובעצרות הענק של האופוזיציה לפני הבחירות. "אתה שמח כי אתה מבין שמתחיל פה תהליך של טיהור, של חזרה לעולם הנורמלי, התקין, המשפטי והישר, אבל כשאומרים לך שזה רק קצה הקרחון אתה מתחיל גם לחשוב כמה שחיתות ושוחד וגניבות היו פה תחת אורבן, כמה האמון נשבר פה. אנשים היו צריכים לקחת הלוואות כדי לשים אוכל על השולחן לילדים שלהם, ועכשיו אתה רואה את התמונות הללו. אתה לא יודע מה להרגיש באמת. זה פשוט מדע בדיוני".
ססטאק, שחשוד בין היתר כי קנה אוטובוסים משומשים במחירים מופרכים לשימוש בתחבורה הציבורית וכי קיבל 37.2 מיליון דולר בכספי שוחד וטובות הנאה, הכחיש את כל ההאשמות נגדו וטען כי הכסף אינו שייך לו. אורבן עצמו, שגם אחיו נעצר בחשד להברחת בני אדם, טען כי מדובר ברדיפה פוליטית.
סצנה בארמון הנשיאות
"חשיפת הכספים מסמנת באופן רשמי את סוף המאפיה שהייתה הקואליציה של אורבן", כתב מדיאר בחשבון הפייסבוק שלו. "ויקטור אורבן הוא כעת באופן מוכח בוס של מאפיה, בוס של מאפיה שנפל, והמפלגה שלו היא ארגון פשע".
לדברי פולופ, "אחרי הבחירות מדיאר טבע את מטבע הלשון 'קולנועי לחלוטין'. הוא התייחס לסצנה שבה עמד על מרפסת ארמון הנשיאות בבודפשט, ומולו, על מרפסת הבניין הסמוך, עמד אורבן, כאילו הוא עדיין מחזיק בכוח. וזה הביטוי של החיים שלנו מאז הבחירות. התקווה החדשה מצד אחד, לעומת הממצאים האבסורדיים של ניצול ודיכוי מיליוני אזרחים במשך 16 שנה".
ואכן, מבצע חשיפת השחיתות פותח דלת לאבסורד אחרי אבסורד: ארון אורבן, אחיו הצעיר של אורבן, ראש הממשלה שניהל מלחמה נגד מהגרים, חשוד, בין היתר, בהברחת בני אדם ומתן אשרות כניסה ושהייה עבור עובדים מווייטנאם. ערימות של כסף נחשפות כאמור ביערות ובאסמים. ואילו שרת המשפטים לשעבר של אורבן, יודית וארגה (שהיא גם גרושתו של מדיאר), נחקרת בפרלמנט בחשד להתערבות פוליטית במערכת המשפט.
כספי המסים של האזרחים שימשו בחלקם לחיי הלוקסוס ולחסכונות הסודיים של חברי השלטון ומקורביו. המשרד שאחראי לבדיקת עומק השחיתות ב-16 השנים האחרונות בהונגריה מתעקש כי אין לו מספרים מדויקים לגבי היקף השחיתות. כשהתקשורת דרשה סכום כללי, המספר 168 מיליארד אירו נזרק לאוויר. "שודדי התיבות האבודות" הייתה הכותרת שנתן אתר חדשות מוביל באינטרנט לפרשה.
"היה ברור לכולנו שההרס השיטתי של המוסדות הדמוקרטיים, של האקדמיה, התקשורת, עולם המשפט - הולך יד ביד עם שחיתות כלכלית מסואבת", אומרת פולופ. "ידענו שבכל מקום שבו זרמו כספים ישבו אנשים וחברות שקשורים לאורבן ולממשל שלו, ושהם הפכו למונופולים בזירה שלהם. אבל לא הבנו עד כמה. אנחנו מבינים היום שאנחנו צריכים לקחת נשימה. זו הולכת להיות צלילה עמוקה, או ריצת מרתון".