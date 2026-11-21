שעת בוקר מוקדמת, בשבת שעברה בטורינו, בירת חבל פיאמונטה. פלומה דקה של קור פריך ישבה על הרחוב היפה באירופה, ויה רומא - עטור הקולונדות. בתוכן יושבות חנויות היוקרה של המותגים היפים בעולם. מעט הולכי רגל, בהם אנחנו, צעדו לאט מול היופי המשכר. לפתע ניידות ממוגנות ושוטרים רבים התחילו להתפרס ברחוב. היה מידע מודיעיני שלפיו מפגינים בשכונות הסמוכות ייצאו להפגנות. הרחוב נדרך והכל הפך להיות מתוח. ההרס והכאוס בהפגנות במילאנו עדיין מהדהדים. אז האיטלקים, כמו בשאר אירופה, פורסים כוחות. אך ההנהגה הפוליטית עצמה פשוט אובדת עצות.

תחשבו על זה. האיסלאם הג'יהאדיסטי מצא את המפתח לנשק לכיבוש העולם, והוא אפילו לא צריך פצצות אטום. הנשק הוא הנאיביות המערבית. אין לדמוקרטיות כלים להתמודד עם מי שמגיעים לאירופה ולארה"ב ממדינות לא דמוקרטיות עם תפיסות לא דמוקרטיות. מתוך חמלה הם מקבלים זכויות שלא ניתן לקחת מהם - אך חלקם אינם מוכנים להיקלט תרבותית במקום שהציל אותם. מפני שלתפיסתם התרבות המוסלמית עדיפה.

המהומות בפריז ( צילום: REUTERS/Abdul Saboor )

הם מנצלים את חופש הביטוי, ההתאגדות והדת כדי לבנות מובלעות בדלניות, בתי ספר ומסגדים המטיפים נגד ערכי המדינה הקולטת, תוך קבלת מימון וקצבאות רווחה מקופת הציבור.

איש במערב אינו מאלץ אותם להמיר את דתם, ולכן חלק מהמהגרים המוסלמים חושבים שאזרחי המדינה הקולטת צריכים להיכנע ולהתמסר להם. לא בכדי ישנן טענות לעלייה מפחידה בהיקף מעשי אונס, שוד וגניבה שמעורבים בהם מהגרים. אלו שחשודים בפשעים פשוט לוקחים בכוח את מה שלדעתם הוא שלהם. כאן טמון שורש ההתנגשות. פירוש המילה "איסלאם" בערבית הוא כניעה והתמסרות. כמובן שיש מוסלמים שאינם מאמינים בהשמדת כל מי שאינו מוסלמי, ויש כאלו המפרשים את המילה כהכנעה אישית ושקטה. אך הם החלק הדומם, שאינו קובע את סדר היום. מי שנותנים את הטון ברחוב האירופי הם בעלי אמונה איסלאמיסטית המצווה להכניע את הכופרים. התהליך הוא בכיוון אחד. בסוף הזאב יאכל את הסבתא.

מי שמסרבים לראות זאת הם הנאיביים מהברית האדומה-ירוקה. אותו חיבור הזוי בין השמאל הליברלי לבין תנועות האיסלאם הקיצוני. מבחינת אלו, ליברליות גרועה מחזיר. הליברלים צועדים יחד עם המוסלמים הקיצוניים בשם זכויות האדם, בלי להבין שהם יהיו הראשונים להישחט בידי שותפיהם לצעדה. במקביל, הם רותמים את מערכת המשפט הליברלית והפחד המערבי מהאשמות ב"גזענות" וב"איסלאמופוביה" כדי לשתק כל ניסיון לאכוף עליהם את החוק. הג'יהאדיסטים משתמשים בחופש של המערב כחבל התלייה לעצמו.

המצב באירופה הוא כעת הסערה המושלמת. שילוב של הגירה שבחלקה הגדול דוחה השתלבות, אידיאולוגיה טוטאלית ומערכות משפט דמוקרטיות שכבולות בידי הערכים של עצמן. כל זה פגש תשתית מפלצתית שטרם נראתה כמותה בהיסטוריה, ולא מספיק מדברים עליה: מדובר בתשתית שנבנתה בסתר, בידי שני גופי הביון האפלים בעולם: ה-SVR הרוסי, יורשו של הקג"ב הסובייטי, והביון הקטארי. הביון הסובייטי בא בשעתו בשביל הקומוניזם - והקטארי בשביל האיסלאמיזם. בדרך אירופה נטרפה.

כבר בשנות ה-80 הבינה ברה”מ שלא תנצח את המערב צבאית. לכן החליטה להקדיש כ-85% מתקציב הקג"ב לא למבצעי ריגול קלאסיים, אלא לחתרנות ולהנדסת תודעה. היא החדירה "סוכנים רכים" לאקדמיה, לתקשורת ולתרבות המערבית כדי לערער את אמון האזרח המערבי בערכיו ובמוסדות המדינה שלו. נפילת ברה”מ האטה את התהליך, אך עליית פוטין, יוצא הקג"ב, האיצה אותו מחדש.

קטאר היא מדינה אכזרית, עטופה בעושר אוריינטלי קסום. אך שליטיה אינם אצילי המדבר. "התנ"ך" שלה הוא מניפסט האחים המוסלמים הדוגל ב"ג'יהאד ציוויליזציוני". וכך, בעזרת אמונה ג'יהאדיסטית יוקדת המשולבת במאות מיליארדי דולרים, הצליחה קטאר לנרמל את הטירוף