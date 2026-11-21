אולם שאגאל במשכן הכנסת ידע ימים טובים מאלה. נאומו המסית והמחפיר של רה"מ היוצא נתניהו כלפי חמישית מאזרחי ישראל הערבים, היה צעד אפל אחד יותר מדי. אך אצל נתניהו, כתמיד, אין מקריות - קו עקום ומעוות מחבר בין ההסתה הפרועה כלפי המגזר הערבי לבין מאמציו התזזיתיים של ראש השב"כ זיני לקושש ראיות כלשהן, שתאפשרנה פתיחה בחקירת המאה כלפי הנציגים הפוליטיים הבכירים של החברה הערבית בחשד ל"גניבת הבחירות".

לעת הרעות החולות בעידן זיני, גם היוצרות ביקשו להתהפך: המשטרה הפכה לשומר הסף מפני שב"כ, עת בכירי אגף החקירות קבעו בחוות הדעת שהוגשה ליועמ"שית בעניין כי לא דובים ולא יער, אין ולו ראשית ראיות שיבססו את החשדות הפרועים שהפריח ראש השב״כ. ואכן, עוד טרם נולדה בחטא, נסגרה החקירה. כדבריה של סופרת הילדים האגדית - מרים רות: זה סופו של כל בלון.

זיני ונתניהו ( צילום: רועי ידובסקי / ועדת הבחירות המרכזית, אלכס קולומויסקי, אוליבייה פיטוסי )

במעשיו ובעיקר במחדליו הביא זיני תועלת רבה לקמפיין ההסתה של נתניהו במחיר נזק עצום לדימוי הממלכתי של שב"כ ולאמון הציבור בו. מחוויותיי במסדרונות השירות לאורך שנים, בלטה נוכחותו של עמוד שדרה ערכי מברזל, תפיסת עולם יצוקה ובמרכזה ערכי היסוד לאורם צמחו דורות של עובדי שב"כ: ממלכתיות, אמינות, הגינות וריסון הכוח. הממלכתיות מגלמת מחויבות בלתי מתפשרת לחוק, למוסדות המדינה ולמשטר הדמוקרטי. האמינות וההגינות הן ההבנה ששירות ביטחון אינו יכול להתקיים על בסיס מניפולציות. מעל הכל ניצב עקרון ריסון הכוח, לבל ישמש הכוח הרב שהמדינה מסרה בידי השירות ככלי משחית בידי אדוניו הפוליטיים.

דווקא משום שהארגון אוחז בסמכויות דרקוניות, האחריות המוטלת עליו מוגברת. כאשר עולה חשש שהנאמנות האישית או הפוליטית גוברת על הממלכתיות, וכאשר מתערערים שאר ערכי הליבה, לא רק הארגון עצמו נשחק. הברית הבלתי כתובה שבין המדינה לאזרחיה הולכת ומתערערת. כל אלה נפגעו פגיעה קשה בעידן זיני.

מבחן המנהיגות של ראש שב"כ אינו נמדד בנאמנות אישית לרה"מ אלא למדינה ולחוקיה. מכך נגזרת חובת העומד בראשו לשמור על עצמאות מקצועית גם מול לחצים פוליטיים

מבחן המנהיגות של ראש שב"כ אינו נמדד בנאמנות אישית לרה"מ אלא למדינה ולחוקיה. מכך נגזרת חובת העומד בראשו לשמור על עצמאות מקצועית גם מול לחצים פוליטיים. עת מתעורר חשש שהנאמנות האישית גוברת על המחויבות לחוק ולערכי השירות, נפגע הבסיס שעליו נשען אמון הציבור. הפעלת סמכויות אופרטיביות חריגות, לטובת מימוש אג'נדה אישית של העומד בראש הארגון הינה פסולה, אינה חוקית ואינה לגיטימית. שימוש בסמכויות השב״כ חייב להתבצע על בסיס ראיות ושיקולים מקצועיים, ולא מתוך רצון של העומד בראשו להיטיב עם אדונו הפוליטי. בפרשה אומללה זו חצה זיני ברגל גסה את הרף הנורמטיבי והמשפטי שיאפשר את המשך כהונתו. אם ממשלת השינוי לא תראה לו הדלת החוצה, יהא זה תפקידו של בג"צ לתקן הפסיקה שאיפשרה מינויו לתפקיד מלכתחילה.

במבט קדימה, לקחי הפרשה מחייבים לפחות שני תיקונים בחוק השב"כ; הראשון, הסדרת אופן בחירת ראש השב"כ בידי ועדה ציבורית בלתי תלויה שתבטיח מינוי המועמד הכשיר לתפקיד, בניגוד למצב הנתון כיום, שבו ראש הממשלה יכול למנות לתפקיד אדם שנעדר את הכישורים המתאימים בעוד השיקול המרכזי הוא נאמנות אישית לממנה. התיקון הדחוף השני עניינו הסדרה פורמלית של הקשר בין רה"מ לבין ראש השב"כ, באופן שימנע שיח בלתי רשמי בין השניים, מתוך רצון להבטיח תיעוד ובקרה שיהוו ערובה מסוימת לאי-שימוש לרעה בסמכויות השירות.