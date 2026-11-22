בעוד עשור ויותר תיכנס לתחנה בגוש דן רכבת שאין בה נהג. את ההחלטות בקבינה הריקה תקבל מערכת שעדיין לא נבחרה, במכרז של כ-30 מיליארד שקל שחברת נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ (נת"ע) מנהלת בימים אלה. המכרז, "אינפרא 2", יקבע מי יספק את מערכות הליבה של המטרו - מהרכבות והאיתות ועד הבקרה, החשמל, התקשורת ומערכות התחנות התת-קרקעיות, לצד התפעול והתחזוקה. הוא מצטרף ל"אינפרא 1", שלב החפירה והקמת התחנות שמוערך בכ-65 מיליארד שקל, ולפרויקט שעלותו הכוללת מוערכת בכ-180 מיליארד שקל. כבר ביוני ניגשו לפרויקט 22 חברות בינלאומיות מהודו, סין, ארה"ב ואירופה, לצד 11 חברות ישראליות.

הרכבות יפעלו בתקן GoA4, רמת האוטומציה הגבוהה ביותר בעולם הרכבות, בדומה לסינגפור ולאיחוד האמירויות. בניגוד לרכבות הפועלות היום בארץ, שבהן נהג מפעיל את הרכבת ומגיב לנעשה על המסילה, במטרו לא יהיה איש בקבינה. בעולם פועלים כיום 2,279 ק"מ של קווי מטרו ללא נהג, כ-11% מכלל רשתות המטרו, ב-60 ערים, לעומת 13 ערים בשנת 2000. לישראל, אומת הסטארט-אפ, זה צפוי להגיע באיחור רב.

גלריה "נמצאים בעיצומו של תהליך השתנות". הדמיה ( צילום: הדמיות: נת"ע )





עמית ליבני, סמנכ"ל ישראל ופיתוח עסקי בקבוצת מר, המתמודדת במכרז השני, רואה במטרו חלק משינוי עולמי רחב. "אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך השתנות בכל המערכת העצומה הזו שנקראת תחבורה. המטרו, משום שהוא מיועד להתחיל לפעול בעוד 11-9 שנים, יבטא את השינוי הזה. כבר היום התכנון של המטרו הוא רכבות אוטונומיות לחלוטין, ואנחנו מדברים באמת על הטופ של רכבות המטרו בעולם. זו רכבת שהיא עצמאית לחלוטין, ופרויקט המטרו יהיה סוג של כוכב צפון בהיוולדותו של אותו עידן חדש במרחב התחבורתי בישראל", אמר ליבני. לדבריו, המעבר לאוטומציה יתחיל ברכבות, ימשיך לרכבים פרטיים ואוטובוסים ויגיע בסוף גם לתעופה.

פרויקט המטרו של גוש דן יכלול שלושה קווים - M2, M1 ו-M3 - על פני כ-150 ק"מ של מנהרות ו-109 תחנות תת-קרקעיות ב-24 רשויות מקומיות, עם תחזית ל-600 מיליון נסיעות בשנה. לפי לוחות הזמנים המתוכננים, המקטע הראשון ייפתח ב-2037 והפרויקט כולו יושלם סביב 2040. בשטח כבר נבנים מתחמי הדיפו בפתח תקווה ובראשון לציון, ובעוד כשנה וחצי ירדו מתחת לאדמה מכונות החפירה.

אוטונומיה בפיקוח אנושי

המהפכה האמיתית, לדברי ליבני, אינה רק הרכבת ללא נהג, אלא האופן שבו המערכת חושבת. "מערכת כמו המטרו לא יכולה להישען על בינה מלאכותית ממוח מרכזי אחד, מענן מרכזי אחד. אנחנו בעידן של סייבר, בעידן של ניתוקי קשר, ולכן תשתית המטרו חייבת לכלול בתוכה ארכיטקטורה של בינה מלאכותית מבוזרת. כל קרון רכבת, כל תחנה, כל מנהרה, כל חיישן חייב שיהיה בתוכו אינטליגנציה ויכולת קבלת החלטות מבוזרת, כך שגם במקרה של התנתקות לא צפויה, המערכת תדע להמשיך לתפקד, לקבל החלטות, לווסת את עצמה ולתת מענה למצבים משתנים או למצבי חירום", הדגיש. בפועל, מערכות מחשוב קצה המותקנות בתחנה, בקרון ובסיב האופטי שבמנהרה מנתחות מידע במקום ומקבלות החלטות תוך אלפיות שנייה, בלי לחכות למרכז מרוחק.

תחנת רכבת. "מחשבים יטעו פחות מבני אדם" ( הדמיות: נת"ע )

מכרז הענק שפרסמה נת"ע להפעלת רכבות מטרו ללא נהג הוא אומנם צעד חלוצי עבור ישראל, אך באותה נשימה הוא גם מדגיש עד כמה המדינה מפגרת מאחור. בעוד שבערים כמו פריז, ליל וקובה מערכות רכבת תחתית אוטומטיות פועלות כבר עשרות שנים, וברחובות סן פרנסיסקו, פיניקס וווהאן מוניות ושאטלים ללא נהג מסיעים נוסעים כעניין שבשגרה, בישראל נותרנו עד היום בשלב הפיילוטים המוגבלים על הכביש, בעיקר בגלל השאלה עד כמה אפשר לסמוך על מכונה באירוע בלתי צפוי.

"מחשבים יכולים לנטרל כמעט את כל התאונות שנובעות מגורם אנושי. נכון שיש מצבי קצה שבהם המחשב יכול לטעות, ויש חבלי לידה בתהליך הזה, אבל בסופו של דבר מחשבים יטעו הרבה פחות מבני אדם, אם זה בתעופה, אם זה ברכבת ואם זה בכבישים", אמר ליבני.

כדי שהמערכת תעמוד בכך נדרשים כללים קשיחים ופיקוח אנושי מתמשך. "צריכים להיות כחלק מתהליכי קבלת ההחלטות של המחשב מצבים מוכתבים מראש שבאים ואומרים 'אם קורה כך, אין לך שיקולים, אתה עושה כך, עוצר את הרכבת', ולכן גם את מצבי הקצה אפשר למנוע באמצעות אימון נכון של מערכת הבינה המלאכותית", הסביר ליבני. לצד זאת הוא הדגיש כי מרכזי הבקרה והנתונים הזורמים אליהם שומרים על למידה שוטפת ועל עין אנושית מפקחת. "העתיד בבנייה, אנחנו בתוך ההתהוות שלו", סיכם.

הטכנולוגיה היא לא מגבלה

והעתיד הזה הוא לא רק ברכבות תחתיות. בעוד שרכבת תחתית נעה במרחב סגור ומתוכנן מראש, הרחוב הישראלי מציב אתגר מורכב בהרבה, שדווקא בו טמון הפוטנציאל הגדול ביותר לפתרון משבר התחבורה. לדברי ד"ר מור כספי, ראש מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה באוניברסיטת תל אביב, הפער בין המטרו לכביש הוא קודם כל עניין של שליטה בסביבה.

"במטרו יש באופן טבעי פחות דרגות חופש. הרכבת נוסעת על תשתית מסילתית מופרדת ונשלטת מחדר בקרה, כך שתכנון הנסיעה הוא פחות מורכב, וכבר היום פועלות ברחבי העולם מערכות אוטומטיות. כלי רכב אוטונומי, לעומת זאת, מנוהל בעצמו וצריך להגיב לסיטואציות כמו הולך רגל או רוכב אופניים שקופצים לכביש. דווקא לקווי אוטובוסים שיוכלו לנוע כקווים אוטונומיים יש הרבה פוטנציאל. הרי יש מחסור באלפי נהגים בענף, בין היתר כי כבר 20-15 שנה אומרים שזה מקצוע שהולך להיעלם מהעולם, אז נהגים חושבים פעמיים אם ללכת אליו. פיילוטים בכלי רכב רבי קיבולת קיימים בעולם כבר לפחות עשור, אבל במרבית המקרים הם הסתכמו בעיקר ביחסי ציבור נחמדים ולא יותר", אמר.

לפי כספי, כדי שישראל לא תישאר מאחור נדרשת הכרעה רגולטורית: "המגבלה היום היא לא בהכרח הטכנולוגיה, אלא האומץ של מקבלי ההחלטות לעשות את הצעדים הרגולטוריים הנדרשים כדי להוציא מכרזים כאלה. הכלים האלה יכולים גם לעשות תאונה, למרות שלפי הנתונים בני אדם עושים הרבה יותר תאונות. אבל הפרסום שלילי, והרבה יותר מעניין לכתוב על תאונה שנגרמה מרכב אוטונומי. נהרגים לנו 450 איש בשנה בכבישים ואנחנו מקבלים את זה, אבל כאן לא ממהרים לקחת את הסיכון.