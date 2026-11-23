נתניהו אולי הפסיד - אבל ביבי ניצח. ובפעם הזאת הניצחון של ביבי הוא באמת ניצחון מוחלט. האופן שבו מתנהלת הפוליטיקה הישראלית בימים אלה מוכיח לאן הידרדרנו. מתברר שיש סיכוי להוציא את ביבי מירושלים - אבל אי-אפשר להוציא את ישראל מעידן ביבי. הכל כבר נגוע. הכל מסואב. אחרי 30 שנים שבהן ביבי עמד במרכז חיינו - כולנו ביבי.

נחזור לאחור. מה הבעיה האמיתית שהפכה את נתניהו לרדיואקטיבי? מושחת? נו באמת. לישראל היו כמה וכמה ראשי ממשלה שהיו לאין ערוך מושחתים יותר מנתניהו. גם בגוש התיקון הנוכחי מככבים אישים שהתנהלותם האישית חמורה מזאת של האיש מקיסריה. שקרן? באמא שלכם. לישראל היו כמה וכמה ראשי ממשלה ששיקרו לא פחות מנתניהו. גם בין אלה אשר מתכוונים להחליף אותו כעת, יש מי שהאמת אינה תמיד נר לרגליו. כך שמה שבאמת הופך את ראש הממשלה הנוכחי לפוליטיקאי הרסני באופן ייחודי הוא עניין אחר לחלוטין: תסמונת המדינה-היא-אני. האמונה של ביבי שהוא יחיד בדורו, ולכן הוא עומד מעל הכל. ההערכה של ביבי שרק הוא ראוי, ולכן כל מעשה שינציח את שלטונו הוא מעשה ראוי. התחושה של ביבי שכיוון שרק ביבי מקיים את ישראל, מותר להרוס כל מוסד ולנפץ כל נורמה כדי שביבי ימשול כאן לעד.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: אלכס קולומויסקי )

זה הרעל. זאת הפתולוגיה האמיתית שמכלה את הבסיס המוסרי והרוחני של ישראל, בה בשעה שהכלכלה פורחת והטכנולוגיה מרקיעה שחקים. וזאת הסיבה המהותית לכך שנתניהו חייב ללכת. ג'ורג' וושינגטון הבין שאם הוא יכהן כהונה שלישית כנשיא, ארצות-הברית הצעירה תחדל להיות דמוקרטיה ותהפוך למונרכיה. וינסטון צ'רצ'יל הלך בהרכנת ראש הביתה אחרי שהציל את בריטניה, את העולם החופשי ואת הציוויליזציה המערבית במלחמת העולם השנייה. אבל בניגוד להם - האיש החילוני נתניהו הפך למשיחי ביחס לעצמו. הוא טיפח אמונה שאין מדינה יהודית בלעדיו - ולכן החליט שכללי המשחק לא חלים עליו. והוא השמיד את כללי המשחק. ביבי הפך את הרפובליקה הישראלית הנאורה למונרכיה מפוקפקת של העולם השלישי, שבה מותר למלך לעשות את כל העולה על רוחו ואת כל המשרת את שלטונו. אין חוק אחד החל על כולם. אין דין ואין דיין. היעד הפוליטי העליון מצדיק כל טריק וכל שטיק וכל מעשה נבלה. המטרה מקדשת את האמצעים.

בעיה: אחרי שנים כה רבות של הרעלה - הרעל מתפשט. הרעל יוצא מהמעון בבלפור, ומחלחל אל תוך המערכות הישראליות. בסופו של עשור מטורף - הרעל מרעיל אפילו את המתנגדים של ביבי. זאת הסיבה לכך שאנחנו שומעים כעת יום ולילה את המשפט "מה ביבי היה עושה אם היה עומד במקומו של איזנקוט". אנחנו יודעים היטב מה ביבי היה עושה אם היה עומד במקומו של איזנקוט. הוא היה מפר כל הבטחה, וקושר כל קשר ומקמבן כל קנוניה. אבל לא זאת השאלה. לא זה העניין. כי הסיבה לתמוך באיזנקוט הייתה לבחור במנהיג לאומי ישר שאיננו חושב כמו ביבי ואיננו נוהג כמו ביבי. אם כדי להחליף את ביבי, איזנקוט יהיה ביבי - מה עשינו? אם הרק-לא-ביבי יאמץ את האתוס הרעיל של ביבי - מה תיקנו?

דמוקרטיה חייבת להתגונן. דמוקרטים צריכים להילחם. אבל אם מגיני הדמוקרטיה ינפצו כל נורמה דמוקרטית בדרכם לשלטון - הם ישמטו את הקרקע תחת רגליהם

דמוקרטיה חייבת להתגונן. דמוקרטים צריכים להילחם. אבל אם מגיני הדמוקרטיה ינפצו כל נורמה דמוקרטית בדרכם לשלטון - הם ישמטו את הקרקע תחת רגליהם. הם יגלשו מהפסגה המוסרית אל אותה מדמנה של ריקבון אשר בה יריביהם משכשכים.

עידן נתניהו עשה לנו דבר נורא. שכחנו מהי רצפה ישרה. נמחקה לנו אונת היושרה מהמוח. כמעט כולנו חיים בתיבות תהודה סגורות. כמעט כולנו לכודים בתוך בועות של קנאות. כמעט אין מי שזוכר מהי אוניברסליות ומהו שלטון חוק ומהי נורמה אחת החלה על כולם. כיוון שכולנו הפכנו לביבי, כולנו מאמינים שהמטרה מקדשת את האמצעים. בין אם אנחנו בעד נתניהו או נגד נתניהו, אנחנו מוכנים לשרוף את המועדון כדי שידנו תהיה על העליונה. וכך לא בונים מדינה. כך מפרקים רפובליקה. כך ממירים את ממלכתיות בן-גוריון בהשתוללות שבטית ובמלחמת אחים ובאסון.