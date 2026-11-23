בנאומו הראשון כיו"ר הכנסת ה-26, הצהיר ח"כ מתן כהנא כי "כל עוד אני יושב הראש, כנסת ישראל תציית ללא עוררין לפסקי דין של בית המשפט". הוא נדרש לומר את המובן מאליו, משום שאחרים - ובהם יו"ר הכנסת היוצא והיו"ר היוצא של ועדת חוקה, חוק ומשפט - סוברים שהכנסת, המייצגת את רצון העם, איננה חייבת לציית לפסקי דין שלדעתה אינם חוקיים.

קדמה להצהרה האמורה, שמלמדת על השפל שאליו נקלע שלטון החוק בישראל, קביעה של ח"כ כהנא, שאיננה מובנת מאליה: "הממשלה שתקום תפעל לתיקון הנדרש במערכת האיזונים והבלמים בין שלוש רשויות השלטון, ותעשה זאת בהסכמה רחבה".

שילוב שתי האמירות מסמן את השביל הראוי לישראל: ממשיכים לפעול לפי הכללים הנוהגים ולא שוברים כלים, שאם לא כן איש את רעהו חיים בלעו. אך לא מקדשים את הקיים: על הכנסת ה-26 לבחון את הכללים הנוהגים ולתקן את הנדרש. את התיקון יש לערוך שלא בדרך של מחטף על ידי רוב מזדמן, אלא "בהסכמה רחבה". בהינתן הסכמה רחבה ההסדר החדש יעוגן במסגרת של חוקה ממשלית, "חוקה רזה", שתייצב את הדמוקרטיה הישראלית לדורות.

חברי הליכוד בהשבעת הכנסת ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בתוך כך, החלה הכנסת בהליכי חקיקה לביטול חוקי המהפכה / הרפורמה שקיבלה הכנסת הקודמת. זהו מהלך לא שגרתי, לשון המעטה, וראוי לברר את תועלתו ומחיריו. האם הוא עולה בקנה אחד עם הרצון לתקן את הנדרש "בהסכמה רחבה"? מצד אחד, התכלית של התיקונים המוצעים, שעתידים להידון החל מהשבוע בוועדות כנסת ייחודיות, היא שמרנית: השבת המצב לקדמותו. חזרה להסדרים מוכרים היטב, שיש לגביהם ניסיון רב, כך שאין חשש מפני תקלה בלתי צפויה. לכן, אף שנדרשת שמירה קפדנית על הכללים הפורמליים של הליך החקיקה, אין צורך בדיונים מורכבים על טיב ההסדרים. משמעותם והשלכותיהם ידועות לכל.

מצד שני, ביטול שורת חוקים שנחקקו בכנסת קודמת באמצעות הליך מהיר בכנסת עוקבת, עלול להתברר כדחיפה נוספת אל עבר מדרון מסוכן של חוסר יציבות דמוקרטית. יש לחשוש מפני "צדק קדוש" שידרבן כל כנסת נכנסת למחוק חקיקת עבר שאינה נראית לה. ההצדקות תמיד תימצאנה. שר המשפטים לוין הזדעק על חוסר המוסריות של גוש השינוי שמבקש קיצור הליכים לביטול חוקים, בעוד שלשם חקיקתם גוש השינוי דרש ותבע דיון מעמיק. אומנם אין להשוות בין עומק הדיון הנדרש בשני המקרים, אך יש להקשיב לאיום של לוין: "כל מה שאתם מנסים לבטל יחזור, ובעוצמה גדולה יותר".

כאשר החוק עצמו קובע מועד תחולה לכנסת הבאה, אפשר לראות בכך הזמנה של הכנסת הקודמת לאפשר את ביטול החוק, על ידי הכנסת החדשה, בהתאם לתוצאות הבחירות. במצב כזה, החשש מפני חוסר יציבות נעלם; רצון הכנסת הקודמת איננו מתבטל, אלא דווקא מתממש

מוצע להבחין בין שני מצבים: בין חוק שתחולתו החלה בכנסת הקודמת לבין חוק שתחולתו נדחית לכנסת הבאה. כפי שהציע חברי פרופ' איתי בר-סימן-טוב, כאשר החוק עצמו קובע מועד תחולה לכנסת הבאה, אפשר לראות בכך הזמנה של הכנסת הקודמת לאפשר את ביטול החוק, על ידי הכנסת החדשה, בהתאם לתוצאות הבחירות. במצב כזה, החשש מפני חוסר יציבות נעלם; רצון הכנסת הקודמת איננו מתבטל, אלא דווקא מתממש. זהו המצב, למשל, בחוק המבקש להחליש את היועצת המשפטית לממשלה, שמלכתחילה נקבע שייכנס לתוקף רק בתחילת 2027. מנגד, ביטול מהיר של חוק של הכנסת הקודמת שכבר נכנס לתוקף, כמו חוק הוועדה לבחירת שופטים, מחייב מחשבה שנייה. האם הרווח הנקודתי שבתיקון שווה את הנזק של ערעור היציבות הדמוקרטית לטווח ארוך? אפשר להצדיק זאת במקרי קצה שבהם יש הכרח למנוע נזק בלתי הפיך. כיוון שהוועדה אינה עתידה להתכנס בקרוב, יש להשהות את התיקון בנושא זה ולפעול, בתוך זמן סביר, לקידום הסכמה רחבה.

אם פני גוש השינוי למימוש ההבטחה של יו"ר הכנסת החדש, עליהם להבהיר שהתיקון המהיר איננו תכלית בפני עצמה, אלא רק שיבה לנקודת התחלה של מסע לקראת תיקון הכללים הנוהגים ביחסים שבין הרשויות מתוך מטרה משותפת לכל חלקי הבית לאמץ הסדר חוקתי רזה בהסכמה רחבה.