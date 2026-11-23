מאז היוודע תוצאות הבחירות, וביתר שאת מאז שגדי איזנקוט קיבל את המנדט, נראה שאיבדנו את שיווי המשקל. יותר ויותר מאיתנו מפזמים את מילותיו של אריק איינשטיין: "ואיזה מסכנים האוהדים שאוכלים עכשיו ת'לב". אלא שבשונה מהשיר, הכאב הפעם הוא אינו נחלתו של מחנה אחד.

לא צריך להיות סוקר כדי לראות שהתסכול משותף לקבוצה רחבה בציבור, שרובה מייחלת לממשלת אחדות. כאשר מרים פרץ זעקה "די!", היא ביטאה את רחשי הלב של רבים שמאסו במצב שבו כל צד בטוח שהאמת מונחת אצלו בכיס.

רוב תומכי הפיוס מבינים שבעולם האמיתי אין "הכול או לא כלום", ושפוליטיקה היא אמנות הפשרה. הם מבינים שלעיתים ערכים מתנגשים זה בזה, ושהאיזון ביניהם מחייב ויתורים במיוחד כשהם משרתים מטרה עליונה כמו לכידות חברתית. בתפיסת עולמם, בדומה למרבית ההוגים היהודים, המחלוקת לגיטימית ואף רצויה. אך בשונה ממגרש הכדורגל, ניצחון מוחץ של צד אחד עלול להוביל להפסד של כולנו.

אלישע מדן

למעט צדיקים בודדים, דוגמת אלישע מדן, רוב השחקנים במגרש מצקצקים בלשונם, אך בשעת מבחן מתבצרים בעולם צר כעולם נמלה. המורכבות מהם והלאה, וחלקם אוחזים בעמדותיהם כמו בבית מדרש שבו מתנצחים על קוצו של יוד. מי שמבקש אהבת ישראל אינו יכול להבליג מול התקפות בזויות נגד מתן כהנא. כהנא אמור היה להיות התגשמות החלום של המחנה כולו: דמות ערכית המשלבת ספרא וסייפא ומסמלת את הציונות הדתית במיטבה. חוסר היכולת של הימין לחשב עלות מול תועלת ולבחון לגופו של עניין את בחירתו, מעיד על העיוורון המאפיין את הפוליטיקה הישראלית.

הציבור כואב במיוחד כשהוא נוכח לדעת שגם לאחר מערכת בחירות קריטית, השיח נותר שבוי בשבטיות. כהנא טען בשבוע החולף שלאחר סגירת הקלפיות אין מנוס מהורדת חלק מהדגלים שהונפו בקמפיין. אכן, במציאות המורכבת שאליה נקלענו נדרשת גמישות, אך ישנם קווים אדומים שאסור למחוק. ערכים כמו קדושת החיים וערבות הדדית אינם ניתנים להמרה תמורת "דף חלק" למפלגות החרדיות; לא מקימים ממשלה הנשענת על המתנגדים לעצם קיומה של מדינת הלאום ומנגד, אי אפשר להניף רק את נס ה"רק לא ביבי", ולפסול למעלה ממיליון מצביעים.

ממשלה רחבה במציאות הנתונה אמורה לעמעם את הקיטוב, ועל כולם להירתם למאמץ. אולם כאשר גוש נתניהו מתנה זאת אך ורק בממשלה בראשותו, עולה התהייה היכן בסולם הערכים שלו – ובפרט בזה של מפלגת הציונות הדתית – ממוקם שלמות העם. אם אכן מדובר בשעה הרת גורל, מדוע לא לאפשר לאיזנקוט להיות ראשון ברוטציה? מדוע להתנות זאת במינויו של נתניהו לנשיא? הרי הטענה הנשמעת שהוויכוח אינו אישי ובטח לא נסוב סביב סידור עבודה.

נאמר במקורות "קול המון כקול שדי", וראוי להקשיב לחכמת ההמון שמאס במצב הקיים. יתרה מכך, הפרת הבטחות היא סכנה לדמוקרטיה, והשלכותיה לטווח הארוך הרסניות

נאמר במקורות "קול המון כקול שדי", וראוי להקשיב לחכמת ההמון שמאס במצב הקיים. יתרה מכך, הפרת הבטחות היא סכנה לדמוקרטיה, והשלכותיה לטווח הארוך הרסניות. אובדן אמון מוחלט בנבחרי הציבור באשר הם. לכן, אם אחדות אינה אפשרית, ואם חפצי חיים אנו, מכל האפשרויות העומדות בפנינו ולטובת שיקום האמון, נכון ללכת לבחירות נוספות. הפעם, יש לקוות, ללא מסכות וללא עקרונות המתקפלים כהרף עין, שעות ספורות לאחר סגירת הקלפיות.

מי שיכול ואמור להוביל צעד כזה הוא נפתלי בנט. בהלכות תשובה של הרמב"ם נאמר: "איזהו תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשות ופירש ולא עשה". בנט נשאל לא פעם מניין הביטחון שהפעם יעמוד בדיבורו ולא יפר שוב את הבטחותיו. יש לבנט הזדמנות לעשות זאת ולהציל את כבודו, גם אם זה כרוך בבחירות חדשות.