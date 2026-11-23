יש סעיף אחד שמשום מה נעדר מהמו"מ להרכבת ממשלה. הוא אינו מעורר מחלוקת כהרכב ועדת החקירה לטבח. לא מלבה יצרים כזהות הראשון ברוטציה. לא פורט על נימי הרגש של הצדדים כמו החקיקה הנוגעת למערכת המשפט. הוא נוגע לאלימות המשתוללת ביהודה ושומרון. נדיר למצוא נושא שכה רבים מסכימים שיש לטפל בו. כמעט אין תופעה שמכתימה ציבור שלם כמו זו. אין סוגיה שבה הנזק בארה"ב ובעולם כה גדול והתועלת לישראל כה קטנה. שילובה במו"מ נחוץ לא רק מטעמי חוק וסדר. הוא אוויר מדיני לנשימה. הדרכים לעשות זאת מגוונות. לא כולן זוכות לאהדה. אבל צריך להתחיל לדבר עליהן. עכשיו. כחלק מהשיח הבין-מפלגתי בישראל. כי גם אם איש לא יודיע לנשיא ש"עלה בידו", לנראות כלפי חוץ יש חשיבות. אלו דמי הרצינות המינימליים שעל ישראל לשלם אם ברצונה להציל מעט מתמיכת הדמוקרטים בה.

פשיעה לאומנית ביו"ש: הצתות וריסוס כתובות נקמה בכמה כפרים פלסטיניים ( סעיף 27א )

והזמנים דוחקים. כמה? רק השבוע המחיש זאת המועמד הדמוקרטי ליושב ראש בית הנבחרים, האקים ג'פריס, בראיון לניו-יורק טיימס. לדבריו, "בתוך מאה הימים הראשונים, הצעד הכי מכריע שנוכל לעשות בנוגע למצב בגדה הוא לקדם את חוק ההגנה והמניעה מפני אלימות מתנחלים בגדה המערבית". יוזכר שלא מדובר בשונא ישראל. זה אותו ג'פריס שביום השנה לשבעה באוקטובר, לפני כחודש וחצי בלבד, גינה את "הטבח הנוראי", הזכיר את גל האנטישמיות העולמי - וקבע שעל אמריקה להישאר מחויבת לזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית. אותו ג'פריס שביולי השנה הצביע, בניגוד ליותר ממאה מחברי סיעתו, נגד מחיקת הסיוע הצבאי השנתי לישראל.

וזה גם ממש אותו ג'פריס שבאוקטובר 24' כינה את איראן "אויבת מושבעת של ארה"ב", וציין שהמחויבות האמריקאית לביטחון ישראל "בלתי שבירה".

נכון, לא כל הצהרה שלו ערבה לאוזניים ישראליות, אבל אל-סייד ממישיגן הוא לא. גם לא ממדאני. רחוק מכך. זו דמות מתונה יחסית שנחשבת בעדנו. הוא יעמוד בראש בית הנבחרים בקרוב. וסבלנותו פוקעת. במובן הזה, אנחנו לא עתידים לאבד את אמריקה. תהליך האובדן כבר החל והוא מתרחש לנגד עינינו ממש. ג'פריס הוא סימפטום.

מי שחושב שהדברים יעצרו רק ביהודה ושומרון טועה. מה שמתחיל ביו"ש אף פעם לא מסתיים ביו"ש. לטוב ולרע

מי שחושב שהדברים יעצרו רק ביהודה ושומרון טועה. מה שמתחיל ביו"ש אף פעם לא מסתיים ביו"ש. לטוב ולרע. מכאן מהירה הדרך לפגיעה ביתר חלקי המדינה. ובהסתכלות רחבה יותר, חשוב להבין שלא רק הפוליטיקה פועלת כאן לרעתנו, אלא גם הדמוגרפיה. לפי מחקר של מכון המחקר PEW שפורסם לאחרונה, הקהילה היהודית בארה"ב תקטן ב-1.2 מיליון נפש בין 2020 ל-2070. המשמעות היא שחלקה ביהדות העולם יקטן מ-39% ל-26%. ופחות יהודים בארה"ב שווה, כנראה, גם פחות השפעה.