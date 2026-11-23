קרוב לאלף כלי רק"ם (רכב קרבי משוריין) שהושבתו במהלך המלחמה הוחזרו לכשירות, יותר מ-9,600 דחפורים תוקנו, עשרות אלפי פריטי מיגון הוחלפו ושוקמו. אך מאחורי נתוני ההצלחה של חיל הטכנולוגיה והאחזקה בצה"ל מסתתר גם אחד האתגרים המשמעותיים של הצבא אחרי יותר משלוש שנות לחימה: שיקום מערך אמצעי הלחימה, שחלקים נרחבים ממנו הופעלו ברציפות בתנאים מבצעיים, ללא האפשרות לעצור לטיפולים עמוקים ולתהליכי תחזוקה ממושכים.

גלריה יותר מ-16 אלף פריטי מיגון יוצרו, נרכשו והורכבו. מבצע לוגיסטי ברצועת עזה, 2025 ( צילום: דובר צה"ל )

בצה"ל מבינים שלצד המשך הפעילות המבצעית והצורך לשמור על כשירות הכוחות בכל הגזרות, נדרשת כעת השקעה משמעותית בהחזרת האמצעים למצב תקין. השחיקה אינה מוגבלת לטנקים ולכלים ממוגנים, אלא נוגעת למגוון רחב של אמצעי לחימה וציוד. מנשקים, דרך מנועים ומערכות מכניות, ועד תיבות הילוכים של כלי רכב צבאיים ומערכות מורכבות בכלי הרק"ם.

כשירות של 70%

לפי נתוני צה"ל, שמתפרסמים כאן לראשונה, במהלך המלחמה הוחזרה לכשירות כמות כלי רק"ם המקבילה בהיקפה לתשע חטיבות רק"ם – לא פחות מכ-900 כלים. בנוסף, 82% מכלל הכלים שנפגעו הוכשרו מחדש, יותר מ-9,600 דחפורים תוקנו, יותר מ-17 אלף חט"כים הוחלפו, שוקמו, יוצרו או נרכשו, ויותר מ-16 אלף פריטי מיגון יוצרו, נרכשו והורכבו. לצד אלה נופקו עשרות מיליוני חלפים.

ואולם, נתון משמעותי נוסף ממחיש את גודל המשימה שנותרה. כשירות הטנקים והכלים הממוגנים בצה"ל עומדת כיום על כ-70% בלבד. מדובר בתמונת מצב שמחדדת את הצורך בתוכנית שיקום רחבה, ולא רק בתיקונים נקודתיים.

חיילי טכנולוגיה והאחזקה פועלים סמוך לקווי אש לחלץ כלים שנפגעו. טנקים של צה"ל בגבול לבנון ( צילום: REUTERS/Tyrone Siu )

השינוי באופי הלחימה בשנים האחרונות שינה גם את מקומם של אנשי הטכנולוגיה והאחזקה בשדה הקרב. אם בעבר נתפסו מערכי האחזקה בעיקר כגורם תומך שנמצא מאחורי הכוחות, הרי שכיום הם חלק בלתי-נפרד מהמערך המבצעי בקצה. שינוי תפיסת ההגנה של צה"ל, במסגרתו הכוחות פועלים ומגינים על הגבולות מעומק השטח בתוך שטח רצועת עזה בדרום, בלב מחנות הפליטים ביו"ש ובבופור בלבנון, הביא לכך שאנשי המקצוע הטכניים נדרשים להגיע לכוחות גם בעומק מרחבי הלחימה, לעיתים בסמוך לקווי האויב ותחת אש.

במשך יותר משלוש שנים פעלו אנשי החיל במתכונת מבצעית כמעט רציפה. המשימה המרכזית הייתה לחלץ כלים שנפגעו, לתקן אותם במהירות ולהחזירם לשימוש, כדי לאפשר לכוחות הלוחמים להמשיך במשימותיהם. במקרים רבים מדובר בתיקונים מורכבים שבוצעו בתנאי שטח ותחת איום, כשכל עיכוב בהחזרת כלי לכשירות עלול להשפיע ישירות על יכולת היחידה לבצע את משימתה.

מאחורי הפעילות עומדים יותר מ-25 אלף חיילים במערך. במלחמה הורחבו מקורות הגיוס, נפתחו מסלולי הכשרה וקידום ייעודיים לקצינים ולנגדים, והורחבה רשת האחזקה הצבאית והאזרחית בשיתוף התעשייה הישראלית. המטרה היא לייצר מענה מהיר יותר בשטח, לצד העברת חלק מהעומס למערכי התחזוקה בעורף.

תיקון לא מחליף שיקום

כעת, כשהצבא נדרש להמשיך לשמור על כשירות מבצעית במספר זירות, מתחדדת ההבנה כי תיקונים שוטפים אינם יכולים להחליף תהליכי שיקום עמוקים. בחלק מהכלים נדרשים טיפולים ממושכים, שעשויים להימשך שבועות, במטרה להחזיר מערכות שלמות לרמת כשירות גבוהה ולא רק לפתור תקלה נקודתית. עד כה התבצעו חלק ניכר מהטיפולים בתנאים מבצעיים, כשהצורך המבצעי לא איפשר להשבית כלים לתקופות ארוכות.

בצה"ל מקווים: 2027 - "שנת החזרה לכשירות" ( צילום: REUTERS/Avi Ohayon )

בחיל מבקשים לייצר את התנאים הנדרשים להכנסת כלים לטיפולים יסודיים, לבדיקת מכלולים ולשיקום מערכות שנשחקו לאורך הלחימה. "זה קריטי לתת לכלים לעבור שיקום. אלו דברים שלא נעשו מתחילת המלחמה. מדובר בטנקים, בנשקים ועוד. צה"ל צריך את זה", מסבירים גורמים המעורים בתהליכים.

בצה"ל מקווים כי 2027 תהיה "שנת החזרה לכשירות", והדברים נאמרים ברקע השיח על חידוש המלחמה באיראן – דבר שישליך גם על זירות נוספות. המשמעות היא לא רק תיקון כלים שהושבתו, אלא גם בחינת מצב הציוד, השלמת חלפים, שיקום מערכות והחזרת תשתיות אחזקה ליכולת לתת מענה לכוחות.

על רקע הצורך לבחון את מצב הציוד והתשתיות, הורה ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, האלוף רמי אבודרהם, למפקדי היחידות באגף לצאת לבסיסים ולגזרות השונות, לעמוד מקרוב על הפערים ולבחון את רמת המוכנות של הכוחות. באחד הביקורים הגיע קצין הטכנולוגיה והאחזקה הראשי, תת-אלוף משה ארצי, לביקור באחד ממוצבי צה"ל בשומרון, כחלק מסדרת ביקורות שמקיים האגף.

פיקוד המרכז נערך לשינוי מהותי בפריסת הבסיסים בשומרון. כוחות צה"ל פועלים ביו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

הביקורים נועדו לבחון לא רק את כשירות הכלים, אלא גם את מצב התשתיות, מלאי הציוד והיכולת לספק מענה מהיר לצרכים המבצעיים בשטח. הביקורות מתקיימות גם כחלק מההיערכות לעונת החורף ולתרחישי מזג אוויר קיצוניים. במסגרת הביקורת באוגדת יו"ש נבחנו ציוד החורף האישי של החיילים, אספקת המזון, המענה הרפואי, התשתיות וכשירות הכלים. בנוסף התקיימו שיחות עם מפקדים בשטח במטרה לזהות פערים ולגבש מענים בהתאם לצרכים שעולים מהגזרות.

צה"ל לא ערוך במלואו לכוחות הנמצאים ביהודה ושומרון ומבצע בימים אלה שינויים. החל ממוצבים שאין בהם מטבח או אנשי מקצוע ועד לתנאים כמו חשמל ותשתיות הכרחיות. המהלך מקבל משמעות נוספת לנוכח השינויים בפריסת צה"ל ביהודה ושומרון. בפיקוד המרכז נערכים לשינוי מהותי בפריסת הבסיסים בגזרת השומרון, לאחר תקופה ממושכת שבה צה"ל פועל מתוך מוצבים בתוך מחנות הפליטים.

כעת מכינים את השטח להקמת בסיסים נוספים, על רקע השינויים שחלו בגזרה בשלוש השנים האחרונות, ובהם הקמתם של יותר מ-100 יישובים ועשרות חוות חקלאיות. התרחבות הפעילות הצבאית והצורך לתת מענה למרחב גדול יותר מחייבים גם התאמה של מערכי הלוגיסטיקה והאחזקה. לא מדובר רק בהעמדת כלים וכוחות, אלא ביצירת תשתית שתאפשר לתחזק אותם לאורך זמן, לספק חלפים ולתת מענה לתקלות גם בתנאים מורכבים.

האתגר: לשמר כוח אדם

חיל הטכנולוגיה והאחזקה, הכפוף לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל), נדרש במקביל להתמודד עם אתגרי כוח האדם. לצד חיל הטנ"א פועלים תחת האגף גם חיל הלוגיסטיקה וחיל הרפואה, וכן יחידות טכנולוגיה ולוגיסטיקה בכלל צה"ל. במהלך המלחמה שילם החיל מחיר כבד: 24 מאנשיו נפלו ולמעלה מ-900 נפצעו.

צה"ל נאבק להשארת כוח אדם. חיל הלוגיסטיקה ( צילום: דובר צה"ל )

הקושי בשימור כוח האדם עובר כחוט השני בכל יחידות צה"ל בטח אחרי שלוש שנות מלחמה אינטנסיביות וצה"ל נאבק על השארת האנשים. האתגר של חיל הטכנולוגיה והאחזקה בשנים הקרובות אינו מסתכם בהחזרת מאות כלים לכשירות. מדובר בבנייה מחודשת של יכולת האחזקה של צה"ל, לאחר תקופה ממושכת שבה כמעט כל המשאבים הופנו למענה המבצעי המיידי. היכולת לתקן כלי שנפגע תחת אש הייתה חיונית במהלך המלחמה; כעת נדרשת גם היכולת לעצור, לבדוק, לשקם ולהכין את הציוד למערכה הבאה.