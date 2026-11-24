"צהל רוצה להיות בכל מקום, אבל אי-אפשר להסתמך על מילואים כל הזמן, במיוחד בגבול פה שדורש סדר כוחות מאוד גדול. לכן יש צורך בנוכחות אנושית רחבה יותר בשטח". כך הסביר אלוף-משנה ג', מפקד חטיבת הבקעה, בהתייחס לגבול המזרחי של ישראל - הגבול הארוך ביותר (כ-500 קילומטרים).

בשלוש השנים האחרונות, כחלק מלקחי 7 באוקטובר, השקיעה מערכת הביטחון מאמצים ניכרים בגזרה - מהקמת מכשול פיזי למניעת חדירות והסתננויות, ועד להקמת אוגדה ייעודית שאחראית על השטח. אבל בעוד צה"ל ממקד את עיקר כוחו בגזרות המורכבות יותר, הגבול המזרחי סובל מחוסר של כוחות.

חניכי מכינת עין פרת מאבטחים את היישובים בגבול המזרחי ( צילום: תוכנית החלוצים של מדרשת עין פרת )





גלריה ( תוכנית החלוצים של מדרשת עין פרת )

הפתרון שנולד במשרד הביטחון ובצה"ל משלב בין חינוך, התיישבות, וביטחון: הקמת מכינות קדם-צבאיות שיאיישו נקודות אסטרטגיות לאורך הגבול . "אין דבר כזה ביטחון בלי התיישבות", אמר תת-אלוף (מיל') מרדכי בניטה, ראש מנהלת הגבול המזרחי במשרד הביטחון. "הצבא יודע לשמור במקום שיש אנשים, וכשאין אנשים המקומות האלה חלשים יותר". המספרים ממחישים את הפער: בעוד שבצד הירדני של הגבול מתגוררים כרבע מיליון בני אדם, בצד הישראלי חיים קרוב ל-20 אלף תושבים בלבד.

תוכנית המכינות החדשה נקראת "החלוצים", והחניכים בה מקבלים דחיית שירות לשנה. הם עוברים הכשרה צבאית בת שלושה שבועות לרמת רובאי 03, מוכשרים לשאת נשק ומקבלים מעמד דומה לישיבת הסדר.

הנין של טבנקין

חניכי התוכנית לא מיועדים להגיב לאירועים שמתרחשים בגזרה, אלא אחראים על אבטחת המקום שבו הם נמצאים, ועל הגנה עצמית באירוע חירום עד להגעת כוחות צה"ל. התוכנית מונה כיום תשע תוכניות בת - חלקן של עין פרת וחלקן של השומר החדש - שפרוסות מחמת גדר בצפון ועד בית הערבה הישנה בדרום. השאיפה לשנה הבאה היא לגדול ולהתפתח למקומות ויישובים נוספים.

מי שעומד מאחורי היוזמה הוא מויש טבנקין, איש חינוך שעומד בראש התוכנית למנהיגות עין פרת, וגם נינו של יצחק טבנקין, ממנהיגי התנועה הקיבוצית. טבנקין מציב ארבע מטרות מרכזיות לתוכנית: חיזוק הגבול המזרחי; הכשרת לנשיאת נשק; יצירת תשתית לנקודות התיישבות עתידיות; והכוונה לקצונה ולקורס מפקדי פלוגות. "אנחנו מלמדים את החניכים בתוכנית לפעול לטובת הקהילה ולהשפיע", הסביר. "כשהם ייצאו לצבא הם גם ירצו להשפיע. המטרה היא שבעוד כמה שנים נראה בסיום קורס מפי"ם מספר דו-ספרתי של בוגרי התוכנית".

מויש טבנקין, שעומד בראש התוכנית למנהיגות עין פרת. "אנחנו מלמדים את החניכים בתוכנית לפעול לטובת הקהילה ולהשפיע" ( דובר צה"ל )

לצד ההכנה לצבא, החניכים יוצאים לעשייה במרחב דוגמת שיפוץ מעיינות, ניקוי ושיפוץ אנדרטאות, וחיזוק היישובים באזור. חניכי המכינה במחנה ייט"ב לדוגמה, יוצאים מדי שישי לקידוש וקבלת שבת במושב ייט"ב השכן. בקיבוץ גלגל, אחר שנים שבהן חדר האוכל לא היה פעיל, הם סייעו לפתוח אותו מחדש והתושבים וילדי הקיבוץ אוכלים יחד עם החניכים. "כמה שהם הוסיפו לקיבוץ, לי אישית הם הוסיפו עוד יותר", סיפר שמיל, אחד מתושביו הוותיקים של גלגל ובוגר מלחמת יום כיפור. "הם באים ושואלים אותי על מלחמת יום כיפור, ואני משתדל לספר להם שילמדו מהטעויות שאני עשיתי ולא יחזרו על זה".

מיקומי המכינות נקבעו על פי שני פרמטרים: האחד הוא חיזוק יישובים קיימים שבהם האוכלוסייה מבוגרת, והשני הוא נקודות אסטרטגיות שננטשו בעבר כגון מחנה עשת ובית הערבה הישנה. "המוטו שלנו הוא 'מחזירים עטרה ליושנה'. זה מה ש'החלוצים' עושים", תיאר מח"ט הבקעה אל"מ ג'. "מטרת העל של התוכנית היא שנת שירות כמכפיל כוח ליישובים, ומכינות נוספות שיקומו במקומות אסטרטגיים על מנת להגדיל את מוטת השליטה במרחב".

ההברחות כמעט פסקו

בנקודת בית הערבה הישנה, אחת מהמכינות הראשונות בתוכנית, הייתה עד 1948 נקודת התיישבות חקלאית. "למרות הקושי והחום באזור הזה, החניכים מבינים שמדובר בנקודה היסטורית, והשאיפה היא שביום מן הימים יוקם פה יישוב", אמר טבנקין. "עד שהמכינה הגיעה לכאן היו אין סוף הברחות מפה. מאז שאנחנו פה אין כמעט הברחות או ניסיונות חדירה".

"לא היו מים זורמים והתקלחנו עם ג'ריקנים. אבל הקושי כאן גרם לנו להתגבש" ( צילום: תוכנית החלוצים של מדרשת עין פרת )

החניכים בתוכנית "החלוצים" מגיעים מכל רחבי הארץ ומכל גווני האוכלוסייה. "רציתי להיות במכינה של עין פרת והגעתי לשמוע, וממש התלהבתי מהרעיון להתיישב בגבול המזרחי ולשמור עליו. זה נתן לי ערך מוסף. ואני גם מקריית שמונה, ומבין את החשיבות של לשים יישוב על גבול", סיפר דביר כהן, אחד החניכים בתוכנית.