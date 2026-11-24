אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון יהיה המועמד היחיד לתפקיד מבקר המדינה – וייבחר בשבוע הבא לתפקיד ברוב גדול.

בחירתו הצפויה של אלרון היא בבחינת צדק, אומנם שנדחה, אך לבסוף הושג. הוא כמעט נבחר לתפקיד ביוני האחרון, אך הפסיד בקרב צמוד בכנסת לטובת מקורבו של רה”מ בנימין נתניהו, מי שהיה פרקליטו האישי מיכאל ראבילו. בהמשך לאור אי-סדרים בבחירה במליאה הורה בג"ץ, במענה לעתירות, לקיים מחדש את ההצבעה על בחירת המבקר, וזו צפויה עתה כאשר אלרון יהיה המועמד היחיד.

גלריה הרגיש "אאוט-סיידר" ( צילום: אלעד גרשגורן )

דווקא בימים של שיסוי ופילוג גם על רקע עדתי, מגלם המינוי הזה תקווה. מינוי של אדם לתפקיד בכיר על פי הישגיו המקצועיים ולא על סמך קירבה פוליטית למאן דהוא. צריך להגיד כי אין מתאים ממנו לתפקיד – מי שטיפס במעלה הסולם המשפטי עד שהגיע לכהן בעליון, ממנו פרש לפני שנה, הוא צפוי להטיל למערכה את היכולות המוכחות שלו. סוס עבודה, משפטן מצוין, איש של פרטים וזכויות. מעל לכל אזרח מפוכח המחובר להתנהלות המדינה על יתרונותיה וחסרונותיה.

ה"אאוט-סיידר" של העליון

נסיבות חייו מגלמות את ההשתלבות הקשה והמכאיבה של עדות המזרח בצמרת מערכת המשפט. אלרון הגיע אומנם לצמרת המשפטית בזכות, אבל החוויה שלו הייתה שונה. הוא הרגיש שמכיוון שגדל במעברה, למשפחה קשת יום, לא למד בבתי הגידול השגרתיים של צמרת המשפט, לא שירת ב-8200, ואף משרד עורכי דין צמרת לא ניצב מאחוריו, דרכו לא הייתה סלולה וסוגה בשושנים. לטעמו, היה לו קשה לעלות למחוזי ולעליון כיוון שלא היה מחובר לקליקה המשפטית, והוא נאלץ למצוא תמיכה בחוץ – הפוליטיקאים ולשכת עוה”ד.

תחושת האאוט-סיידריות התעצמה שוב כאשר שבר שורות ומרד בחבריו לעליון, כשהגיש לשר המשפטים יריב לוין את מועמדותו לכהן כנשיא העליון ובכך כפר בעקרון הסניוריטי. הוא סבר שלו נבחר כנשיא, הוא היה מנהל את המערכת טוב יותר, מגביר את אמון הציבור ובעיקר היה ממתן את ההתנגשות בין הרשויות. לבסוף, מי שנבחר היה הנשיא המכהן יצחק עמית, עימו היו לו יחסים מתוחים עוד מימי כהונתם במחוזי בחיפה.

יחסים מתוחים. יצחק עמית ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90 )

אלרון נולד במעברת "מחנה דוד" שבחיפה, הצעיר מבין תשעת ילדיהם של צדיקה ועובדיה אלפריח ז"ל, שעלו לישראל ממוסול שבעיראק. הוא שירת כקצין בצבא. את השכלתו המשפטית רכש בלונדון, בעודו עובד שם במסגרות ביטחוניות. הוא התמחה בין היתר בפרקליטות מחוז חיפה ובמרץ 1994 התמנה אלרון לשופט בבית משפט השלום בחיפה.

ב-2003 מונה לשופט בבית המשפט המחוזי בחיפה ובהמשך כבר הפך לנשיא בית המשפט. מ-2010 החל לכהן גם כשופט צבאי במילואים בבית הדין הצבאי לערעורים בדרגת סא"ל.

התיקים המועדפים עליו לא היו החוקתיים המסעירים את הציבור ובעיקר את הפוליטיקה. למרות שהיה שופט שמרן בכל הקשור ליחסים בין רשויות המדינה, הוא היה אקטיביסט בתיקים חברתיים, בעיקר באלה הנוגעים לזכויות אדם. הוא נחשב ל"פליליסט הגדול של העליון", שנתן כ-300 פסקי דין בעבירות רצח, וכן "ביטחוניסט" מובהק, אם כי הקפיד על זכויות נאשמים במסגרת ההליך.

פסיקותיו של אלרון בתחום המשפט החוקתי ביטאו ריסון ואפילו חרדה מפני התערבות ביחסי הכנסת והממשלה, וביניהן לבין בית המשפט העליון. הוא העניק לגופי המדינה שיקול דעת נרחב להפעיל את סמכויותיהם, אבל בתנאי שהשלטונות יממשו את החובה לשמור על זכויותיהן של כלל קבוצות האוכלוסייה.

אחת הדאגות שלו היא אמון הציבור בשפיטה. לדעתו קיים קשר הדוק בין החיכוך המוגזם של בג"ץ עם הפוליטיקה לבין השחיקה באמון הציבור. "בכל תפקידיי תמיד ראיתי לנגד עיניי את החשיבות המכרעת של אמון הציבור במערכת ואני שב ומציין כי ללא אמון – אין מערכת המשפט יכולה לתפקד", אמר.

כך נסללה דרכו לתפקיד

הדרך של אלרון לתפקיד החשוב נסללה בדיון בוועדה המסדרת, שם דנו אתמול חברי הכנסת על אופן קיום ההצבעה במליאה לבחירת מבקר המדינה. ח"כ אופיר כץ מהליכוד וגם נציגי ש"ס עדכנו כי הם לא מעוניינים לפתוח את הבחירות למועמדים נוספים ולא מתכוונים להציב מועמד אחר מטעם גוש נתניהו.

כזכור, בבחירות שנערכו ביוני נבחר בתום הסיבוב השני מי שהיה פרקליטו של נתניהו, עו"ד מיכאל ראבילו, אך הבחירה בו נפסלה בבג"ץ בצל פארסת הצילומים במליאה.

בכך למעשה נותר אלרון המועמד היחיד לתפקיד – והוא צפוי כאמור להיבחר בשבוע הבא ברוב גדול של חברי כנסת.

הסערה והפרישה

פרשת מינויו של ראבילו התפתחה לכדי משבר חוקתי של ממש, שהחל כאשר סיבוב ההצבעה הראשון במליאת הכנסת הסתיים כשאלרון זכה ל-60 קולות והוא ל-57.

מאחר שהחוק קובע שנדרש רוב של 61 חברי כנסת למינוי מבקר, התקיים סיבוב שני – שבמהלכו דווח כי חברי קואליציה נדרשו לתעד את הצבעתם, שאמורה להיות חשאית, כדי להוכיח שהצביעו עבור ראבילו. חברי כנסת ושרים מהליכוד תועדו מצלמים את עצמם בוחרים בראבילו, אבל טענו כי לא הונחו לעשות זאת. בשל עתירות שהוגשו פסק בג"ץ כי בהליך נפל פגם – ויש לקיים בחירות חוזרות.

בתגובה לבג"ץ, סירבה הקואליציה להכיר בהחלטת העליון, בטענה שאין לו סמכות להתערב בהליכים פנים-פרלמנטריים, והודיעה כי תתייחס לראבילו כמבקר המכהן לכל דבר ועניין. ראבילו עצמו סירב לכך, ולא נכנס לתפקיד. כעת הוא משמש כנציג מטעמה של הליכוד במו"מ עם ישר! של גדי איזנקוט על ממשלת אחדות.