בנושאי אלימות נגד נשים מפנה לרוב האקדמיה את מבטה החוצה: היא חוקרת את האלימות, מלמדת מהם יחסי כוח ומציעה פתרונות. ביום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, אני מבקשת כנשיאת מכללה וכמשפטנית להפנות מבט דווקא פנימה: השכלה גבוהה אינה חיסון מפני פגיעה, והצטיינות מחקרית אינה ערובה להתנהגות ראויה מגדרית. לעתים, הן איום עליהן.

עתידה המקצועי של חוקרת צעירה עשוי להיות נתון בידיו של אדם אחד: המנחה שלה. בכוחו להשפיע על מלגתה, פרסומיה המדעיים וסיכוייה להשתלב באקדמיה. כאשר בעל סמכות מנצל את מעמדו לפגיעה מינית, עלולה הנפגעת להידרש לבחור בין ההגנה על גופה וכבודה לבין ההגנה על עתידה המקצועי. האחריות למנוע את המלכוד הזה מוטלת על המוסדות האקדמיים.

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דו"ח הרשות לקידום מעמד האישה מתשפ"ד מציג 329 תלונות, פניות ושמועות שעלו מהאקדמיה. 62% מהמוסדות דיווחו על אפס תלונות אצלם. האם הדבר מעיד על סביבה בטוחה או שמא על עומקם של חסמי הדיווח? מוסד שהצליח לבסס אמון במנגנוני ההגנה שלו עשוי לדווח דווקא על מספר גבוה יותר של תלונות. מדד שגוי להצלחה עלול אפוא להפוך את השתיקה להישג מוסדי. מכאן חשיבותן של המלצות הרשות לבחינת חסמי הדיווח ולהקמת ערוץ דיווח ארצי אנונימי משלים.

הפרשה שנחשפה לאחרונה באוניברסיטה העברית ממ-חישה את כובד האחריות המוסדית. פרופסור למתמטיקה הורשע בהליך משמעתי בהטרדה מינית ובמעשים מגונים כלפי דוקטורנטית שהנחה. כמעט שלוש שנים חלפו מהגשת התלונה עד להכרעה בערעור, וערכאת הערעור עצמה העירה שהעונש שנגזר על המרצה מקל ביחס לחומרת המעשים.

הזמן המוסדי והזמן של הנפגעת נמדדים ביחידות שונות. עבור המוסד, שלוש שנים הן משך של הליך משמעתי; עבור דוקטורנטית, הן פרק זמן מכריע במסלול הקריירה המדעית שלה. חובת המוסד לקיים הליך משמעתי הוגן מתקיימת לצד חובתו להבטיח את המשך ההגנה על המסלול האקדמי של המתלוננת, שלמרבה הכאב, התאבדה טרם סיומו.

לאלימות נגד נשים יש מחיר קשה באקדמיה ומחוצה לה. היא מצמצמת את משאביהן הכלכליים, גוזלת מזמנן ופוגעת ביכולתן להתמיד בעשייתן ולבסס עתיד מקצועי

לאלימות נגד נשים יש מחיר קשה באקדמיה ומחוצה לה. היא מצמצמת את משאביהן הכלכליים, גוזלת מזמנן ופוגעת ביכולתן להתמיד בעשייתן ולבסס עתיד מקצועי. במובן זה, אלימות מגדרית היא גם מנגנון של הדרה מהשכלה גבוהה.

מתוך תפיסה זו הקמנו באקדמית אחוה מסגרת ייחודית של מערך דיווח והגנה, איסור על כל יחסים אינטימיים בין הסטודנטים/ות לסגל ועוד. בנוסף, השקנו תוכנית המעניקה לסטודנטיות ששיתפו שנפגעו מאלימות מגדרית מעטפת כלכלית, לימודית ורגשית. אחריותה של האקדמיה כלפי נשים נפגעות אלימות צריכה לקבל ביטוי במבנה המוסדי שלה: במערכי ליווי עצמאיים, בהגנה מפני התנכלות, בהבטחת רציפות לימודית וכלכלית, בקביעת לוחות זמנים מחייבים לבירור תלונות ובמנגנוני פיקוח חיצוניים.

האקדמיה מיטיבה למדוד את הישגיה, ובתוכם את המספר העולה של נשים. הגיעה העת שתדע לבחון גם כמה נשים שילמו בפגיעה בעתידן המקצועי בשל האקדמיה, וכמה נדרשו לשלם מחיר נוסף על חשיפת האלימות כלפיהן. יכולתה של האקדמיה לאפשר לנשים הזדמנות אמיתית לשגשוג, במרחב נקי מאלימות וכזה שמכיר באלימות שהופנתה נגדן, צריכה להיות חלק בלתי נפרד מהגדרתה שלה עצמה למצוינות.