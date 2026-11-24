כשברקע אזהרת שר הביטחון ישראל כ"ץ אמש (שלישי), בכיר בצה"ל מזהיר גם הוא מפני התפתחות יכולות כימיות באיראן, ומסביר שהתפתחות כזאת עלולה להציב את ישראל בפני איום שקשה יהיה לתת לו מענה. למעשה, האיום הזה הוא שאת הדחיפות לפעולה הישראלית שאותה רוצים לבצע עם ארה"ב מול איראן.

החשש הוא שאיראן תחזיק בנשק בלתי-קונבנציונלי מוכן לשימוש. באמ"ן עוקבים אחר התפתחות האיום באופן יומיומי. בעקבות האיום הזה יש במערכת הביטחון תמימות דעים סביב הצורך לפעול מול איראן, השאלה כעת היא האם יש דחיפות תוך ימים, שבועות או חודשים.

גלריה החשש: איראן תחזיק בנשק בלתי-קונבנציונלי מוכן לשימוש. מתקן הטילים התת קרקעי באיראן, ארכיון

הגורם שדוחף לפעולה מהירה והאיומים הנוספים

הגורם בישראל שדוחף לפעולה מהירה הוא ראש המוסד רומן גופמן. בצבא יש הסבורים שיש עוד קצת זמן – אבל ישנה תמימות דעים שצריכה להיות פעולה בקרוב. שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר אמש שאין פער של "פסיק אחד" בינו לבין רה"מ ולבין הרמטכ"ל. כעת, השאלה היא לגבי המועד הנכון לתקיפה. כאשר ייתכן מאוד שמי שיפתור את הדילמה בישראל הם האיראנים עצמם. שר הביטחון כ"ץ הזהיר אמש כי ייתכן שאיראן תבחר "להפתיע בעצמה" בעת מלחמה. המשימה העליונה של ראש אגף המודיעין, האלוף שלומי בינדר, היא לספק את ההתרעה המקדימה למכת פתע שכזו.

בצבא רואים במערכה אפשרית נוספת מול איראן הזדמנות לייצר מנופי לחץ, להחליש עוד יותר את המשטר ולטפל באיומים מתפתחים נוספים, ובראשם מערך הטילים. בנושא זה דוחה בכיר באמ"ן את הפרסומים שלפיהם לאיראן נותרו רק מאות טילים. להערכת גורמי הביטחון, בידי איראן נותרו יותר מ-1,700 טילים בליסטיים, לצד יכולת להמשיך ולשקם את מערך הייצור. גורם בכיר במטכ"ל אומר כי אם לא היינו יוצאים לשני המבצעים – שאגת הארי ועם כלביא – לאיראן היו כיום 4,000 טילים שהיו מקשים על מערכות ההגנה האוויריות שלנו.

פרסומים בארצות-הברית הציגו הערכה של 1,500 עד 2,500 טילים שנותרו בידי איראן. "עיר טילים" איראנית, ארכיון

האפשרות של התרחבות העימות לזירות נוספות

באמ"ן מעריכים כי הסבירות שסוריה תצטרף למערכה הבאה קלושה, וכי לחמאס ברצועת עזה אין יכולת משמעותית להשתתף בה. חיזבאללה נותר השחקן בעל הסבירות הגבוהה יותר להצטרף, אולם לדברי הבכיר, הארגון אינו מגלה תיאבון לעימות נוסף לאחר שני הסבבים הקודמים.

באשר לחות'ים, ההערכה היא כי הם עשויים להשתתף באופן סמלי, אם יידרשו לכך, וייתכן שגם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק יצטרפו. "אנחנו לא מדברים במונחים של חשש אלא בהיערכות. אנחנו יודעים איך האויב מסתכל עלינו", הדגיש הבכיר.

ביחס למצב הפנימי באיראן, הערכת אמ"ן היא כי המשטר נמצא במשבר חמור ובמצוקה, אך ינסה להחזיק מעמד בשנתיים שנותרו לממשל טראמפ. במקביל, בטהרן ימשיכו לנסות לשקם את היכולות הצבאיות ולשמר את כוחו של המשטר. איראן מתמודדת עם השלכות המלחמה, פגיעה בתשתיות ולחץ כלכלי ומדיני, אך עדיין שומרת על יכולות צבאיות משמעותיות. מבחינת ישראל, צריך להבין כיצד לנצל את הלחץ שנוצר כדי להמשיך להחליש את המשטר ואת יכולותיו, ולא לאפשר לו לנצל את תקופת השקט כדי להשתקם.

פרסומים בארצות-הברית הציגו הערכה של 1,500 עד 2,500 טילים שנותרו בידי איראן, אך הדיווחים פורסמו לצד הבהרה כי מדובר בהערכה ברמת ביטחון נמוכה, בין היתר בשל הקושי להבחין בין טילים המאוחסנים במחסנים לבין כאלה המוכנים לשיגור. לפי פרסומים נוספים, איראן מסוגלת לייצר כיום כ-50 טילים בליסטיים בחודש, כמחצית מקצב הייצור שלה לפני המלחמה.

השאלה המרכזית לקראת האפשרות של מערכה נוספת, היא לא רק כמה טילים נותרו לאיראן, אלא גם מהו קצב ההתאוששות שלה ועד כמה הצליחה לשקם את שרשרת הייצור. מבחינת ישראל, יש חשיבות לפגיעה לא רק במלאי הקיים אלא גם ביכולת לייצר טילים חדשים, לאחסן אותם ולהחזיר את מערך השיגור לכשירות.

וכמובן שבסוף, ישנה את השאלה הפתוחה והמשמעותית – מה יהיה חלקה של ארה"ב במערכה נוספת עם איראן? טראמפ ממשיך לדבר על האפשרות להגיע להסכם, אך גם מותיר על השולחן את האפשרות של חזרה ללחימה. חודש לפני הבחירות בישראל, טראמפ רצה לתקוף ודרך את המערכת הישראלית – אבל לבסוף חזר בו.