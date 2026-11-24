אלו היו חודשיים אלימים במיוחד ביו”ש. 634 אירועי טרור לפי חמ"ל איו"ש, ואילו לפי גורם ביטחוני מדובר בכ-300 אירועים לאורך 75 ימים מספטמבר. מדובר בזינוק הרגיל, המכונה "עונת המסית", החופפת לחלוטין לעונה שבה כל העולם מרוכז באירועי מסיק הזיתים הערבי ביו”ש. ניקח את הסופ"ש הראשון של נובמבר שבו אירעו 24 פיגועים, מהם 17 מקרי יידויי אבנים, שריפת מכונית, הנחת דגל אש"ף ממולכד במטען, תקיפת רועים, ניסיון חטיפת נשק ושני חסמי אבנים שהונחו על דרכי גישה, שגרמו לשבעה פצועים. בסופ"ש שאחריו הרשימה הייתה דומה.

הספציאליטה של הכפר אל-מועייר ליד כביש אלון הוא הרעלת עדרים של החוות הסמוכות, 20 מקרים שנספרו בחודשים האחרונים. זו דוגמית קטנה של התופעה הענקית שניתן היה לכנותה "אלימות הערבים". לא מדובר בכל הערבים, רובם אינם מעורבים באלימות הזו, וזה המשפט הרגיל המתווסף תמיד למקבילה היהודית – "אלימות המתנחלים". אבל הממדים של האלימות מהצד הערבי הם מפלצתיים, ובאורח פלא כמעט אינם מוזכרים בתקשורת, שדווקא מאוד מקפידה לדווח באופן רציף ובקולי קולות על "אלימות המתנחלים".

הצתות וריסוס כתובות נקמה בכמה כפרים פלסטיניים ( סעיף 27א )

אז מה באמת עוללו המתנחלים בעונת המסיק השנה? לפי כתב גל”צ, דורון קדוש, מדובר במספר שהתגבר –181 מקרים לאורך 52 ימים החל מתחילת אוקטובר, שגרמו לשישה פצועים ערבים, ירידה דרמטית ביחס לשנתיים הקודמות, ופחות מייבול של סופ"ש בודד של אלימות ערבית. יש לציין שבמבחן התוצאה, המתנחלים האלימים הרבה פחות מוצלחים ממקביליהם הערבים, ולמרות זאת זוכים לתשומת לב תקשורתית מרשימה.

אלימות כלפי חפים מפשע היא חרפה, וזה כולל כמובן גם ערבים הנפגעים מיהודים. מדובר בפשע שהרשויות חייבות לטפל בו, והן נכשלות כאן בדיוק כמו בטיפול באלימות הערבים ביו”ש נגד יהודים, ברציחות הבלתי-נגמרות שבין ערביי ישראל, גניבות מים על-ידי כנופיות ערביות, הפשע המאורגן היהודי, הערבי והדרוזי, גניבות רכב ועבירות מין. אז למה רק כשיש אלימות יהודית, שממדיה נמוכים בהרבה מכל רשימת הרעות החולות הללו, זה הופך לקמפיין? למה אין קמפיין "הפשע המאורגן הדרוזי"? למה אין קמפיין "רצח הנשים הערבי", או כל המכלול של "אלימות ערבים"? אולי כי זו פשוט פוליטיקה?

קמפיין "אלימות המתנחלים" הוא ניפוח בעיה מוגדרת לממדי ענק. הסיבה היא כמובן שנאת ההתיישבות היהודית ולא באמת דאגה לערבים שהותקפו, שנאה שהייתה מוצאת ביטוי אחר גם אילו לא הייתה שום אלימות. מטרת הניפוח היא לטנף את שליטת ישראל ביו”ש, להפוך אותה לחטא, להמאיס אותה על הציבור הישראלי וליצור בחו"ל לחץ על ישראל לסגת. כך מגיע כל אירוע פשע רגיל לראש מהדורות החדשות בעולם הצמא לכל לכלוך נגד מתנחלים, ובאמצעותם נגד ישראל ודרכה נגד היהודים בכלל.

אנטישמיות זו סחורה לוהטת, והפשעים נגד ערבים ביו”ש הם אקדח מעשן להוכחת אשמת היהודים. הניפוח התקשורתי האנטישמי הופך את היוצרות, מציג את היהודים כצד האלים, והופך את הטרור הערבי לסוג של הגנה עצמית

אנטישמיות זו סחורה לוהטת, והפשעים נגד ערבים ביו”ש הם אקדח מעשן להוכחת אשמת היהודים. הניפוח התקשורתי האנטישמי הופך את היוצרות, מציג את היהודים כצד האלים, והופך את הטרור הערבי לסוג של הגנה עצמית, או כמו שהצדיק מזכיר האו"ם את מתקפת הטבח בעוטף שהיא "לא התרחשה בחלל ריק". הקמפיין המופקר הזה בישראל, המהודהד בעולם, מוביל למצב שלמעשה שולל מישראל את יכולת ההגנה העצמית.

האשמה מוטלת גם על ממשלות ישראל לדורותיהן, שהפקירו את זירת התעמולה והשאירו לאויב מגרש ריק. קל היה להציג את האלימות הערבית במלוא ממדי רצחנותה, את הבדיחה ששמה "העם הפלסטיני" נטול ההיסטוריה, את ההסתה של הרשות הפלסטינית, את השורשים היהודיים בארץ ועוד. אבל הממשלות הרשלניות אינן מקצות את המשאבים לכך.