"אני אגיד את זה בלב כבד, וזה ממש מפחיד אותי להגיד את זה, אבל התחושה שלי היא שאנחנו לא הולכים להיות הורים. לתחושתי זה פשוט לא הולך לקרות איתם. אני לא רואה שום דבר באופק" . כך אומר בכאב מאיר חג'בי-אליהו, שהוא ובן זוגו שגיב החלו לפני שנתיים בהליך פונדקאות בחברת תמוז, בתקווה להגשים את חלומם להקים משפחה.

בנובמבר 2024 חתמו השניים עם תמוז על הסכם למסלול פונדקאות כפול עם התחייבות ללידה, המכונה "גרנטי" (מובטח), בכפוף לתנאי ההסכם. עלותו עמדה על 122 אלף דולרים, ומתוכם חויבו עד כה בכמחצית מהסכום. לצורך מימון התהליך הם נטלו הלוואות ואף פתחו בגיוס המונים.

תחילה התקדם התהליך בארגנטינה, אולם לאחר סגירת מסלול הפונדקאות במדינה הועברו העוברים של השניים לקולומביה. מאז הם עדיין ממתינים להתאמה לפונדקאית שם.

ברקע למצוקת לקוחות תמוז עומדת אי-הוודאות הרגולטורית בקולומביה. במדינה מקודמת הצעת חוק לאיסור פונדקאות, שאושרה לאחרונה בוועדה פרלמנטרית אך טרם הפכה לחוק. על רקע ההתפתחויות הללו, באוקטובר האחרון הפסיקה מרפאת CELAGEM, שעמה עובדת תמוז, לגייס פונדקאיות חדשות. ההחלטה משפיעה על כלל לקוחות המרפאה, ובהם גם לקוחות של חברות פונדקאות אחרות. עבור חלק מלקוחות תמוז, כמו מאיר ושגיב, מדובר במשבר נוסף אחרי שכבר נאלצו להעביר את תהליכי הפונדקאות שלהם מארגנטינה לקולומביה בעקבות סגירת המסלול במדינה.

גלריה ( Feymart, Shutterstock )

אלא שלצד הנסיבות שאינן בשליטת החברה, חלק מהלקוחות מעלים טענות באשר לאופן שבו היא מתנהלת מולם, שקיפות המידע בהליך, והדרישה לתשלומים נוספים כדי להתקדם. מסמכים והתכתבויות שהגיעו לידי "ידיעות אחרונות" מצביעים על כך שמאיר ושגיב אינם היחידים. נגד החברה הוגשה בחודש שעבר תביעה בסך כ-333 אלף שקלים, וזוג נוסף שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים. בתמוז דוחים את הטענות להפרת התחייבויות ומבהירים שהם ממשיכים לפעול להשלמת התהליכים.

בחוזה אין משך זמן משוער

בעלון שחילקה החברה ללקוחות פוטנציאליים צוין משך תהליך משוער של 14–16 חודשים בממוצע. אומנם לא מדובר בהתחייבות חוזית ללוח זמנים, אך מבחינת בני הזוג הפער בין ההערכה שהוצגה לבין מצבם כיום, משמעותי. "אמרנו לעצמנו שעדיף לשלם יותר וללכת על מסלול 'גרנטי', כדי שלפחות נדע שזה מובטח", תיאר מאיר. בחוזים שעליהם חתומים הלקוחות לא מוזכר משך הזמן המשוער שמצוין בעלון. בחברת תמוז טוענים שהם טיפלו ביותר מ-2,400 זוגות המבקשים להביא ילד באמצעות פונדקאות. "הזמן המשוער לסיום ההליכים משתנה מעת לעת מאחר ותלוי במספר רב של גורמים. מובן לכל שמשכו של כל תהליך תלוי גם בגורמים אישיים רבים. תמוז עושה כל שביכולתה לקצר את התהליכים על אף הקשיים".

"לא רואים אופק". מאיר (מימין) ושגיב חג'בי־אליה ( עידו ארז )

במקרה של מאיר ושגיב, השנה אישרה החברה בכתב שהעוברים המוקפאים הגיעו ליעדם, מארגנטינה לקולומביה. "בהתחלה אמרו לנו שתוך חודשיים-שלושה נקבל פרופיל של פונדקאית. אחר כך זה הפך ליוני-יולי 2027, ואז ליולי-אוגוסט", שיחזר מאיר. "בסוף הגענו לפגישה ונאמר לנו שאין כרגע צפי למועד שבו נקבל פונדקאית".

בעקבות הסיטואציה הרגולטורית בקולומביה, הוצגו בפני בני הזוג שתי אפשרויות: להמשיך להמתין במסגרת המסלול הקיים ללא מועד ברור לחידוש ההתאמות, או לעבור למרפאה אחרת בתשלום נוסף. בהצעה כתובה ששלחה להם תמוז הוצגה תוספת של סכום משמעותי מאוד, מעבר ליתרת התשלום לפי ההסכם המקורי. "מה זאת אומרת שאנחנו צריכים להוסיף עוד כסף?", תוהה מאיר. "שילמנו על מסלול 'גרנטי'. אם המרפאה שאתם עובדים איתה כבר לא מספקת פונדקאיות, למה האחריות עוברת אלינו? למה אנחנו צריכים לקחת עוד הלוואות כדי לקבל את מה ששילמנו עליו מלכתחילה?".

כדי שיוכלו להמשיך את התהליך במקום אחר ביקשו בני הזוג לקבל החזר על החלק מהכספים ששילמו, שלטענתם לא שימש למימון שירותים שכבר ניתנו להם. אלא שהם לא הגיעו להסכמה עם החברה. לדברי מאיר הוא ביקש אסמכתאות להעברת הכספים למרפאה בקולומביה, אולם לטענתו לא קיבל את המסמכים שביקש. "אני רוצה לדעת לאן הלך הכסף שלי", אמר. "אם אתם אומרים שהעברתם אותו למרפאה, תראו לי שהעברתם".

"כל החסכונות ייגמרו"

גם בר כהן ויוני מיכלובסקי, שהחלו את תהליך הפונדקאות שלהם בנובמבר 2023, מתארים תחושת חוסר אונים. אחרי שמסלול ארגנטינה נסגר, הועבר גם התהליך שלהם לקולומביה. כיום יש להם עוברים תקינים, אך עדיין לא הותאמה להם פונדקאית. "הבנו מזמן שהתהליך לא מתקדם כמו שצריך, אך אחרי שאתה מעביר 57 אלף דולר, אתה לקוח שבוי", הסביר בר. לדבריו הם מימנו את התהליך באמצעות הלוואות גדולות, ותשלום נוסף יחייב אותם להשקיע את כל חסכונותיהם, "עד השקל האחרון".

שלחו מכתב התראה. בר כהן (מימין) ויוני מיכלובסקי

במייל ששלחה להם תמוז בחודש שעבר הוצגו חלופות למעבר למרפאות אחרות, הכרוכות בתוספת תשלום של 38,200–62,200 דולרים, בהתאם למסלול כפול עבור שתי לידות נפרדות. מנגד, הובהר שהישארות במרפאה הקיימת לא תחייב תשלום נוסף, אך לא ניתן להתחייב ללוח זמנים לחידוש גיוס הפונדקאיות.

החברה טוענת שהציעה ללקוחות להמשיך במסלול המקורי ללא תוספת תשלום, או לעבור לחלופות בתשלום נוסף, ושכיום עלות המעבר נמוכה מזו שהוצגה בתחילה ועומדת על 12 אלף דולרים. החודש שלחו השניים לחברה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, שבו דרשו בין היתר פירוט של השימוש בכספם; מידע על החומר הביולוגי; והבהרות בנוגע לאפשרות לסיים את ההתקשרות ולקבל החזר. בתשובתה דחתה תמוז את הטענה שהפרה את ההסכם. החברה הבהירה שהמסלול נותר בתוקף ושאין באפשרותה להתחייב למועד התאמה לפונדקאית. בנוגע לכספים טענה שמדובר בתוכנית כוללת, ושפירוט החלוקה הפנימית בין המרפאות לחברה הוא מידע עסקי שהיא אינה מחויבת למסור.

ינאי שני (42) מתל-אביב, החל את תהליך הפונדקאות שלו מול תמוז לפני כחמש שנים. אחת המחלוקות שלו מול החברה נוגעת להפריה שבוצעה באמצעות הזרע שלו. לטענתו הוא ביקש לקבל עדכון מפורש לפני ביצועה, אך הדבר לא נעשה. בתמוז טוענים שבחירת תורמת הביצית מהווה למעשה אישור לביצוע ההפריה.

אחרי שנים של המתנה החליט שני להתחיל תהליך חדש באמצעות חברה אחרת, בארמניה. הוא מעריך שהפסיד כ-40 אלף דולרים בתהליך שלא צלח, נוסף על ההוצאות הכרוכות בהתחלה מחדש. "אני לא רוצה שום קשר איתם, אמר. “לא רוצה להמשיך את התהליך במקום שאני לא סומך עליו".

קבוצת ווטסאפ ייעודית

הטענות נגד תמוז אינן מסתכמות בעדויות המרואיינים. בחודש שעבר, באמצעות עו"ד שחר אילוז, הוגשה לבית משפט השלום בתל-אביב תביעה נגד החברה בסך 333,523 שקלים. התובעים טוענים להפרת הסכם, להטעיה ולפגיעה באוטונומיה, ודורשים השבת כספים ופיצויים. בנוסף הם מבקשים צווים שיחייבו את החברה למסור מידע מלא על החומר הביולוגי שלהם ולהימנע מביצוע פעולות בו ללא הסכמתם.

עבר לחברה אחרת. ינאי שני

לפי כתב התביעה, לאחר חתימה על מסלול עם התחייבות ללידה התמודדו התובעים עם שורת עיכובים בבחירת תורמות ביצית, ביצירת עוברים ובתיאום טיפולים. הם טוענים שקיבלו דיווחים סותרים על התקדמות התהליך ושדגימת זרע הופשרה ונבדקה ללא הסכמה מפורשת. עוד נטען שבעת ההתקשרות לא נמסר להם מידע מהותי על העומס במרפאה בקולומביה. החברה טרם הגישה כתב הגנה אבל עוד לפני הגשתו היא דחתה את בקשותיהם. הטענות טרם הוכרעו בבית המשפט, אך תמוז מסרה בתגובה שהיא מודיעה באופן חד-משמעי שהטענות חסרות בסיס, ובטוחה שבית המשפט ידחה אותן.

צבר המקרים מציף שאלות בנוגע לשקיפות, לזמני ההמתנה, ולמשמעות המעשית של התחייבות ללידה כאשר המרפאה שעמה עובדת החברה מפסיקה לגייס פונדקאיות. בקבוצת וואטסאפ בשם "נפגעי תמוז", שבה 222 משתתפים, עולות תלונות נוספות על עיכובים וקשיים בקבלת מידע. עם זאת, מספר חברי הקבוצה אינו מעיד בהכרח על מספר הלקוחות שנפגעו. "אני רק רוצה לדעת איפה אני נמצא הוסיף מאיר חג'בי-אליהו. "כמה אנשים לפניי, כמה פונדקאיות יש, ומה הצפי. אפילו בדומינוס פיצה אפשר לראות איפה ההזמנה שלך נמצאת. פה מדובר בחיים שלנו, ואנחנו לא יודעים שום דבר".

תמוז: "מבינים את הקושי"

בתמוז מדגישים שמסלולי ההתחייבות ללידה נותרו בתוקף, ושהפסקת גיוס הפונדקאיות במרפאת CELAGEM נבעה מהתפתחויות רגולטוריות בקולומביה ומשפיעה על כלל לקוחות המרפאה וחברות פונדקאות נוספות. עוד נמסר שהחברה אינה מחויבת להחזרים בגין שירותים שכבר ניתנו, ושהיא מעבירה אסמכתאות בהתאם להסכמים עם המרפאות.