בסוף השבוע האחרון פירסם "הניו יורק טיימס" מאמר דעה ששאל, בדרמטיות אופיינית, מה מונע מגוש השינוי להקים ממשלה. התשובה הייתה קצרה וקולעת: גזענות כלפי ערבים. המחבר/ת מ. ג'סן פירסמו על פני אלפי מילים את הטענה הפשוטה: אין ממשלה חדשה בישראל כי החברה הישראלית היא חברה גזענית. האמירה האומללה הזו משקפת את העיוורון הליברלי, שקורא את המציאות רק דרך יחסים גזעיים ויחסי כוח, ומסרב להכיר בסכסוך הלאומי הפעיל שמתרחש כאן עשרות שנים ובדה-לגיטימציה המתמשכת כלפי מדינת הלאום היהודית.

האם ניתן להתנגד מכל וכל לשותפות של מפלגות ערביות בקואליציה ולא להיחשב גזען? בהחלט. יש סיבות רבות להתנגדות כזו. החל בהזדהותם של חלק גדול מחברי הכנסת הערבים עם הנרטיב הלאומי הפלסטיני, דרך הסתירה שבין היותה של ישראל מדינת הלאום של העם היהודי לבין השאיפה ל"מדינת כל אזרחיה", ועד ההתעקשות לא לקרוא לחמאס או חיזבאללה בשמם – ארגוני טרור.

מנסור עבאס בכנסת. שיח של "אנחנו" ו"הם", אבל מי זה "אנחנו"? ( שלו שלום )

קל לגחך על המבט החיצוני והשטחי הזה, אבל אחרי שמסיימים לכעוס על העיתון האמריקאי, אי-אפשר שלא לשאול בכנות: האם אנחנו, בתוך השיחה הישראלית הפנימית, ניסינו לשמור על הניואנסים הללו? איך ומתי הפך הוויכוח הלגיטימי האם לשבת עם מפלגות ערביות בקואליציה לדיונים שמבקשים לשלול את ההשתתפות של המפלגות הערביות בפרלמנט, שקוראים לא לאפשר לאזרחי ישראל להצביע ושמטילים דופי בציבור שלם.

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המעבר הזה היה מהיר ועצבני. בערוץ 14 כבר למעלה מחודש מפמפמים הסתה כלפי כלל אזרחי ישראל הערבים. האמירות הקשות נאמרות מבוקר עד ערב. הם מכונים שקרנים, טרוריסטים, עוינים ועבריינים. כולם, כציבור. הקמפיין התחיל עוד לפני שהקלפיות נסגרו, בסלוגן "ימין או פלסטין" ובסחרחרת גניבת הבחירות שהסתיימה בקול ענות חלושה.

בחירתם של חמישית מאזרחי ישראל הוצגה בעיתונות הימין כ-7 באוקטובר פוליטי. כשיו"ר הכנסת נבחר בקולותיהם של חברי כנסת ערבים, עמד הח"כ הטרי צביקה מור וקרע קריעה, ובני משפחת השכול שכעת מכהנים כח"כים הותקפו באופן הכי אישי וכואב כיוון שהסכימו שחברי כנסת ערבים יתמכו במועמד ציוני ויהודי לתפקיד. ברגע הזה, המערכת הפוליטית מחקה לחלוטין את ההבחנה שבין התנגדות לגיטימית לממשלה, לבין שלילת עצם הזכות של אזרחי ישראל הערבים להיות חלק מהמשחק הדמוקרטי.

למרות המציאות הקשה, אפילו אחרי 7 באוקטובר הצליחו בישראל להחזיק בעדינות את מורכבות החיים יחד. הטבח היה רגע שבו יהודים וערבים נרצחו ונפלו בשבי וסיפורי הגבורה של יהודים וערבים כאחד הזכירו לכולם איזה כוח אנושי מדהים יש פה. בניגוד לכל התחזיות, ערביי ישראל לא התקוממו ויצרו זירה פנימית בתוך ישראל, ולמרות הכל יהודים ממשיכים גם היום לנהל מערכות יחסים קרובות וטובות עם ערבים וערביות בכל מרקמי החיים: באוניברסיטה, בבתי החולים, בשדות החקלאיים או במרחב הציבורי בירושלים, בנוף הגליל או בחיפה.

באופן אבסורדי, כיום ישראל הרבה יותר מעורבבת ממה שהייתה בעבר. אבל השיחה הפוליטית השתלטה על המרחבים האישיים וההקצנה בשיח הפכה את המודל הגזעני לנגיש. כשחברה מאבדת את היכולת להבחין בין אדם פרטי לבין ייצוג פוליטי, בין יריב אידיאולוגי לאויב, המדרון הוא חלקלק מאוד.

זוהי סכנתה הגדולה של הגזענות: היא לא נשארת תחומה בתוך אולפני הטלוויזיה, היא דוחקת אנשים טובים וישרים לקצוות מסוכנים ונותנת ביטוי מבעית לפחד, לחוסר היכרות, למחלוקת עקרונית או לתפיסה ערכית, ולא גזעית. השנאה העיוורת וההכללה הגורפת הן כלים פוליטיים רבי-עוצמה, אבל הן גם עלולות להחריב חברות מבפנים. השיח הפוליטי הגזעני, שהפך כזה בעיקר מתוך אינטרסים (תבדקו מה חשבו בליכוד על ערביי ישראל ב-2021), זולג אל תוך החיים האזרחיים של כולנו. זה רגע מסוכן.

המשוואה הבינארית של "אנחנו" ו"הם" נועדה לייצר מרחבים בלתי עבירים ונצחיים. בדומה לגושים הפוליטיים, שבהם מדברים על שותפים "טבעיים" כאילו מדובר בביולוגיה, כך גם שיח ה"אנחנו" הפך לקשיח

המשוואה הבינארית של "אנחנו" ו"הם" נועדה לייצר מרחבים בלתי עבירים ונצחיים. בדומה לגושים הפוליטיים, שבהם מדברים על שותפים "טבעיים" כאילו מדובר בביולוגיה, כך גם שיח ה"אנחנו" הפך לקשיח. אבל מי הם ה"אנחנו"?

מדינת הלאום הדמוקרטית מורכבת משלושה מעגלי שייכות שונים, שההבחנה ביניהם קריטית. המעגל הראשון הוא השותפות האזרחית. זהו המעגל הרחב ביותר, והוא כולל את כל אזרחי המדינה ללא יוצא מן הכלל. במעגל הזה נמצאים כולם: יהודים וערבים, חילונים וחרדים, דתיים וחילונים. בתוך המעגל האזרחי השוויון הוא מוחלט, הזכות לבחור ולהיבחר היא קדושה, וכל ניסיון לפסול קול של חבר כנסת בהצבעה פרלמנטרית או להכתים ציבור שלם כ"עוינים" הוא פגיעה אנושה בדמוקרטיה – והוא אכן גזענות טהורה.

ישנה גם שותפות אתנית, שבמדינת היהודים קל לקרוא לה "עם ישראל". ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, עם עתיק עם סיפור מסובך, שהוא הסיפור המכונן שבשמו הוקמה המדינה הזו. אין שום סיבה להתנצל על קיומו של המעגל הזה ומי שמסרב להכיר בערכו (גם אם הוא לא מזדהה עם התפיסה הזו) לעולם לא יצליח לפעול בתוך החברה הישראלית באופן אפקטיבי.

המעגל השלישי הוא הברית הרפובליקנית, שלפיה אזרחות איננה רק זהות ושייכות, אלא גם שותפות פעילה בחובות ובנשיאה משותפת בנטל הדאגה למדינה. בפשטות, פעם קראו לזה בגוש השינוי "ברית המשרתים". אבל זה היה פעם, לפני חודש. היכולת להבחין בין המעגלים הללו ולייצר בתוכם שותפויות ובריתות היא התרופה לשיח מכליל שעלול לעלות בדם.

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ייתכן שתושבע בשבוע הבא ממשלה, ועוד יישברו קולמוסים על סיכויי הישרדותה, על היכולת שלה לממש מדיניות או על המהירות שבה תפר הבטחות. הדיון הפוליטי הוא מעניין וחשוב, אבל התהליכים החברתיים שהוא מאיץ חשובים לא פחות – והמחיר של הפקרתם מסוכן.