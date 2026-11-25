בדצמבר 2022 הוזמנה ד"ר יפעת בן חי-שגב להעיד במשפט נתניהו בתיק 4000, כארבע שנים לאחר שסיימה את תפקידה כיושבת ראש המועצה לכבלים ולוויין. במהלך כהונתה המליצה בן חי-שגב לאשר את עסקת המיזוג בין בזק ליס, ליבת כתב האישום בשוחד. עדותה, שאמורה הייתה להימשך כמה שעות, השתרעה על פני ארבעה ימים. בן חי-שגב הייתה, ככל הנראה, הראשונה שאמרה באופן ברור וחד-משמעי את דעתה על החקירה. היא הייתה, אמרה לשופטים, חובבנית, רשלנית ומגמתית, תוך הפעלת מורא ופחד, וזה צריך, אמרה שם, להטריד כל אזרח במדינת ישראל.
היא טענה כי הוכנסו לפיה דברים שלא אמרה, ובתום העדות גם הבהירה שהכול מתועד וממוסמך. יש לך את המסמכים? שאלו השופטים. בוודאי, היא אמרה, והייתה זו שהניחה למחרת על שולחן בית המשפט חמישה עותקים עבי כרס, אחד לכל שופט, עותק לתביעה ועותק להגנה. זה היה, אמרה אחר כך, מעמד סוריאליסטי ברמה שלא תיאמן. עדת תביעה שמגישה לבית המשפט מסמכים שסותרים את טענות התביעה. הפרקליטות ביקשה להכריז עליה כעדה עוינת, השופטים דחו את הבקשה, אבל בן חי-שגב, פעילה מרכזית במשך עשרות שנים במפלגת העבודה, שילמה את המחיר. לפני כשלושה חודשים בג"ץ ביטל את המינוי שלה ליושבת ראש הרשות השנייה בשל חשש לניגוד עניינים לכאורה, נוכח העובדה שראש הממשלה היה חבר בוועדה שהמליצה על מינויה. מחיר כבד ששילמה הראשונה ששלפה לבנה מהחומה שבנתה הפרקליטות, חומה רעועה על כרעי תרנגולת, אם לתמצת את מה שאמרו אתמול השופטים ביחס לתיק 4000.
ומה לא היה שם בשש השנים האחרונות. החל מפרשת הטלפון של אילן ישועה, מי שהיה מנכ"ל וואלה ועד תביעה מרכזי בתיק השוחד, עם אין סוף התכתבויות שלא נמסרו להגנה. עד כדי כך שבית המשפט נדרש להתערב, הורה לאנשי הפרקליטות, למורת רוחם יש לציין, לעבור על החומרים, לאתר את ההתכתבויות הרלוונטיות למעורבותו של ישועה בסיקור, ולהגישם להגנה. דרך שורת הלחצים שהופעלו על עדי המדינה – חוק העונשין אינו מתיר הדחה בעדות או הטרדת עד – חלקם, על פי מנדלבליט עצמו, פסולים. כולל התרגיל, שאי-אפשר שלא להגדיר אותו כתרגיל מסריח, על ניר חפץ. דרך האזנות סתר אסורות, ועד לעדות אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, מי שחתום על ההחלטה להעמיד את נתניהו לדין, ואולי זה שנעץ את המסמר האחרון בארון הקבורה של המשפט הזה, או לפחות של חלק מסעיפי האישום במשפט. עדות מביכה, שאלמלא הייתה כה מבישה יכולה הייתה להיות מצחיקה מאוד, חלק ממערכון בסאטירה אמיתית, אם הייתה כזו במקומותינו. כזו שדילגה בקלילות של פיל בין "לא זוכר" ל"לא יודע", בין "אולי" ל"יכול להיות".
האמת היא שהפרקליטות הייתה צריכה להפנים מזמן: בתיק 4000 ראוי לשקול ויתור על אישום השוחד, בתיק 2000 יש ספק אם המעשים מתגבשים לכלל עבירה, ובתיק 1000 יש לחתור לסיום ההליך
וכך, אחרי קרוב לעשר שנים מתחילת החקירה, שש שנים פלוס של משפט, מאות דיונים, עשרות עדים ועשרות, יש הטוענים מאות, מיליוני שקלים מכספי הציבור, התייצבה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מול הרכב השופטים ונדרשה לשמוע דברים קשים, שהאמת היא שהפרקליטות הייתה צריכה להפנים מזמן: בתיק 4000 ראוי לשקול ויתור על אישום השוחד, בתיק 2000 יש ספק אם המעשים מתגבשים לכלל עבירה, ובתיק 1000 יש לחתור לסיום ההליך.
אז נכון, ביקורת על הפרקליטות אינה זיכוי אוטומטי של נתניהו, ואינה קביעה שלא היו בהתנהלותו שאלות המצדיקות בירור. רק שהכשלים שנחשפו בעדויות אינם מעידים על נחישות ראויה לשבח. הם מעוררים חשש שהמערכת איבדה את היכולת להבחין בין צדק לבין ניצחון בתיק. ומה שנורא כל כך במה שנחזה להיות אקורד סיום צורם במשפט שכמותו לא נוהל במקומותינו, זו העובדה שהתנהלות הפרקליטות כפי שהיא נחשפה בבית המשפט, מטילה צל כבד, צל ענק, שמשחיר את כל מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל. המערכת שאמורה להגיע לחקר האמת בפרשות אחרות שמחכות מעבר לפינה, שאמורה להמשיך ולקבל החלטות קשות בנושאים קריטיים, בדרך להשיב את מדינת ישראל למקום הראוי לה להיות בו.
פורסם לראשונה: 00:00, 26.11.26