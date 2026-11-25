היא טענה כי הוכנסו לפיה דברים שלא אמרה, ובתום העדות גם הבהירה שהכול מתועד וממוסמך. יש לך את המסמכים? שאלו השופטים. בוודאי, היא אמרה, והייתה זו שהניחה למחרת על שולחן בית המשפט חמישה עותקים עבי כרס, אחד לכל שופט, עותק לתביעה ועותק להגנה. זה היה, אמרה אחר כך, מעמד סוריאליסטי ברמה שלא תיאמן. עדת תביעה שמגישה לבית המשפט מסמכים שסותרים את טענות התביעה. הפרקליטות ביקשה להכריז עליה כעדה עוינת, השופטים דחו את הבקשה, אבל בן חי-שגב, פעילה מרכזית במשך עשרות שנים במפלגת העבודה, שילמה את המחיר. לפני כשלושה חודשים בג"ץ ביטל את המינוי שלה ליושבת ראש הרשות השנייה בשל חשש לניגוד עניינים לכאורה, נוכח העובדה שראש הממשלה היה חבר בוועדה שהמליצה על מינויה. מחיר כבד ששילמה הראשונה ששלפה לבנה מהחומה שבנתה הפרקליטות, חומה רעועה על כרעי תרנגולת, אם לתמצת את מה שאמרו אתמול השופטים ביחס לתיק 4000.

היא טענה כי הוכנסו לפיה דברים שלא אמרה, ובתום העדות גם הבהירה שהכול מתועד וממוסמך. יש לך את המסמכים? שאלו השופטים. בוודאי, היא אמרה, והייתה זו שהניחה למחרת על שולחן בית המשפט חמישה עותקים עבי כרס, אחד לכל שופט, עותק לתביעה ועותק להגנה. זה היה, אמרה אחר כך, מעמד סוריאליסטי ברמה שלא תיאמן. עדת תביעה שמגישה לבית המשפט מסמכים שסותרים את טענות התביעה. הפרקליטות ביקשה להכריז עליה כעדה עוינת, השופטים דחו את הבקשה, אבל בן חי-שגב, פעילה מרכזית במשך עשרות שנים במפלגת העבודה, שילמה את המחיר. לפני כשלושה חודשים בג"ץ ביטל את המינוי שלה ליושבת ראש הרשות השנייה בשל חשש לניגוד עניינים לכאורה, נוכח העובדה שראש הממשלה היה חבר בוועדה שהמליצה על מינויה. מחיר כבד ששילמה הראשונה ששלפה לבנה מהחומה שבנתה הפרקליטות, חומה רעועה על כרעי תרנגולת, אם לתמצת את מה שאמרו אתמול השופטים ביחס לתיק 4000.

היא טענה כי הוכנסו לפיה דברים שלא אמרה, ובתום העדות גם הבהירה שהכול מתועד וממוסמך. יש לך את המסמכים? שאלו השופטים. בוודאי, היא אמרה, והייתה זו שהניחה למחרת על שולחן בית המשפט חמישה עותקים עבי כרס, אחד לכל שופט, עותק לתביעה ועותק להגנה. זה היה, אמרה אחר כך, מעמד סוריאליסטי ברמה שלא תיאמן. עדת תביעה שמגישה לבית המשפט מסמכים שסותרים את טענות התביעה. הפרקליטות ביקשה להכריז עליה כעדה עוינת, השופטים דחו את הבקשה, אבל בן חי-שגב, פעילה מרכזית במשך עשרות שנים במפלגת העבודה, שילמה את המחיר. לפני כשלושה חודשים בג"ץ ביטל את המינוי שלה ליושבת ראש הרשות השנייה בשל חשש לניגוד עניינים לכאורה, נוכח העובדה שראש הממשלה היה חבר בוועדה שהמליצה על מינויה. מחיר כבד ששילמה הראשונה ששלפה לבנה מהחומה שבנתה הפרקליטות, חומה רעועה על כרעי תרנגולת, אם לתמצת את מה שאמרו אתמול השופטים ביחס לתיק 4000.