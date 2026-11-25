גם אם לא יורשע בבית המשפט, ימשיך בנימין נתניהו לשאת מטעם הציבור בישראל את התואר המפוקפק של נאשם. מהלכיו ותככיו לאורך 20 שנות שלטונו – עוד לפני דברם של שופטים מלומדים, פסקי דין מנומקים או הסדרי טיעון מורכבים – לימדו אותנו כמה רחוק הוא מסוגל למתוח את גבולות החוק, באיזו רמה של נינוחות יושבים מעשיו על ספה אפורה בה אין שחור ולבן, ומה יפים הם כישוריו כאמן חושים שיודע איך להפעיל את הכפופים לו רק כדי להגיד אחר כך "לא ידעתי".

וככל שהתארכו שנות המשפט – כמעט חמש שנים, ככה הן נוצלו ביעילות אפקטיבית על ידי נתניהו שעמל במהלכן על טשטוש הכתובת המשפטית על הקיר, פגיעה אנושה באמינותם של השופטים, ריסוק האמון כלפי מערכת המשפט בעיני הציבור, ולקינוח קידום רפורמה משפטית שתפלג את החברה הישראלית. בקמפיין המתמשך שהוביל נגד בית המשפט, הוכיח נתניהו את שימושיה הבלתי מתכלים של מכונת הרעל, נהנה מהתבטאויות קיצוניות של שריו הבכירים נגד שופטים, ועבר בשתיקה על הדרתו של נשיא העליון יצחק עמית בידי יושב ראש הכנסת.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: אלכס קולומיוסקי )

במקביל ברא נתניהו עולם חדש ומואר של תקשורת מטעם הריבון שבו מכהנים עיתונאים בשירותו ועורכים בכירים רצים למלא את דף מסריו היומי. יש ברוך השם ערוץ, יש מגישים, ויש תודה לאל מספיק טייקונים חדשים שיכניסו יד עמוק לתוך הכיס רק כדי לשמר את שלטונו למקסימום הנצחי. הוא דאג אישית להנמיך נורמות אתיות, להחליש גופי תקשורת באמצעות חקיקה, להשפיע מבפנים ובעיקר לתקוף השכם וערב את כל מה שמריח מביקורת כלפיו.

אז לא להיבהל אם סעיפי האישום שנוגעים לקשרי עבר עם מולי"ם וטייקוני סלולר משנת 2007 נראים לכם פתאום כמו מסיבת גן תמימה לעומת קשריו הנוכחיים עם עיתונאים וכלי תקשורת, זאת רק אבולוציה טבעית של מנהיג שמוביל אותנו לאבדון מוסרי: קודם הוא עובר על הכללים, ואז משנה אותם לפי צרכיו.

נתניהו צבר מספיק כוח כראש ממשלה כדי לעצב את המערכת תוך כדי שהוא תוקף אותה, ובעיקר כדי שהשופטים יגיעו לבד למסקנה המתבקשת בסוף 2026 שהמציאות השתנתה. הנזקים שעשה כראש ממשלה שנאחז בקרנות המזבח הדמוקרטי וסוחף עם שלם למאבק אישי אכן שינו אותה, וגם את פני המפה התקשורתית, את פני העם שאינו מסוגל יותר להתאחד סביב ערכים, ואת פני הפוליטיקה שנאלצה להתכנס סביב שאלת היות המנהיג אם לאו.

נתניהו גזר לפני חמש שנים: יום הדין שלו, יהיה גם יום הדין שלנו. במקום להילחם על חפותו העדיף לשרוף את הבית, ובמקום להתרכז בגזר דינו בחר לסכן את דיננו כחברה אזרחית

נתניהו גזר לפני חמש שנים: יום הדין שלו, יהיה גם יום הדין שלנו. במקום להילחם על חפותו העדיף לשרוף את הבית, ובמקום להתרכז בגזר דינו בחר לסכן את דיננו כחברה אזרחית. אם זה היה מבחן הורות, הוא מזמן היה נכשל בו – אנחנו היינו הילד, הוא האבא ששם את עצמו בראש סדר העדיפויות ובמקום לנצל עכשיו את שעת החסד ולפרוש סופית אלי חוף במיאמי, הוא ממשיך עכשיו לחגוג כאילו אין לו תיק 1000 פלוס טבח 7 באוקטובר על הראש.

אביחי מנדלבליט אכל בוסר, ושיניה של בהרב-מיארה כהו, אבל אף אחד מהם לא נרדם על משמרתו כך מתברר. שומרי הסף של הדמוקרטיה שהפכו בחמש השנים האחרונות לאויבים האישיים של משפחת נתניהו ועדתם, מילאו במסירות תפקיד של שק חבטות עבור מגזרים שלמים, ועמדו בגבורה מול השמצות והסתות פרועות שהגיעו עד סף דלתם. אם כבר מישהו ניצח כאן, זה לא נתניהו כי אם פקידי ציבור שעשו את תפקידם נאמנה ולא זייפו עד הרגע האחרון.