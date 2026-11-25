לו רק נביט על סוגיית ביטול משפט נתניהו או רוב סעיפיו ללא פוזיציה מפלגתית, ההצעה הזו היא הזדמנות יוצאת דופן למדינת ישראל, לחברה הישראלית בעצם, לצאת לתיקון ולדרך חדשה.

לא מפני שנתניהו יכול לצאת כמנצח, אלא להפך: הגוש הליברלי, שנאבק למען מערכת משפט חזקה ועצמאית, שהתעקש על המחויבות לשלטון החוק וספג מנגד האשמות - שקרעו את העם - על כך שבג"ץ משרת רק את האינטרסים שלו, יכול לשלוף מעתה את קלף ההכרעה במשפט נתניהו: עובדה שאותה מערכת משפט מושמצת, שהייתה נתונה לאיומים שנועדו להחליש אותה מצד מחנה הימין, היא-היא שחילצה את הגיבור המובהק של מחנה הימין מאשמה.

במילים אחרות, המחנה הליברלי צריך לאמץ את ההכרעה לטובת נתניהו כנימוק משכנע לצורך במערכת משפט חזקה ועצמאית, דווקא כשהמחנה השמרני נהנה מהכרעת השופטים. כששני המחנות יסכימו, קל יהיה יותר לשמור מעתה על עצמאות המערכת וערכיה.

גלי בהרב מיארה ( צילום: אורן בן חקון )

נתניהו, צריך לזכור, הוא לא הסיפור. הוא המשל. הדעות הסותרות לגבי משפטו הן ביטוי למחלוקות בנושאים חשובים ממנו אישית. לכן השאלה המכרעת עבורנו האזרחים שרוצים ישראל מתוקנת אינה אם הוא ייענש או לא, אלא כיצד מתפקדת המדינה. ובעניין הזה המשפט, וכל תוצאה אחרת שלו, הוא אבן רחיים על צוואר החברה הישראלית.

מוזר לשמוע זאת, אבל לפעמים מה שטוב לנתניהו אינו בהכרח רע למחנה מתנגדיו, ולהפך. ממילא בגילו ובמעמדו הוא לא היה נכנס לכלא, וגם סוגיית הקלון כבר אינה קריטית כי אלה שנותיו האחרונות בפוליטיקה; מה גם שאלו המשוכנעים באשמתו ואלו המשוכנעים בחפותו ממילא לא היו משנים את דעתם בשל הפסיקה, והקרע בין המחנות היה מעמיק.

אבל רוב הישראלים הסבירים שהביטו בציפייה לתוצאות המשפט, יוכלו לומר בגאווה שישראל היא מדינה שגם מסוגלת לשפוט את האיש החזק בה, אבל גם לחזור בה אם הדברים לא מתיישרים לדעת השופטים. כמו שאמר בגין, יש שופטים בירושלים!

והחשוב מכל הוא, שללא משפט נתניהו, האוויר יהיה נקי יותר להחליף אותו בצורה דמוקרטית. כשנתניהו אינו עוד בתפקיד הקורבן, קל יהיה יותר לחרדים לשבת בממשלת איזנקוט, ולאחר הכרעה כה דרמטית במשפט, אפשר יהיה גם להכריע באומץ בעד ממשלת מיעוט. כפי שחוקי הצדק במדינה מאפשרים לזכות את נתניהו, הם מאפשרים גם להקים ממשלה בתמיכת רע"מ. יותר משלוש שנים לאחר 7 באוקטובר, הגענו סוף-סוף לעת ההכרעות.

ביטול מוחלט או של רוב סעיפי האישום במשפט נתניהו יכול אפוא להיות התפתחות חיובית, שתאפשר לצאת לדרך חדשה, לטובת תיקונים אמיתיים והכרחיים יותר מגורלו של נתניהו

ביטול מוחלט או של רוב סעיפי האישום במשפט נתניהו יכול אפוא להיות התפתחות חיובית, שתאפשר לצאת לדרך חדשה, לטובת תיקונים אמיתיים והכרחיים יותר מגורלו של נתניהו. במובן ההיסטורי, שום זיכוי לא ישנה את היותו שנוי במחלוקת. חשוב יותר להחליפו ולמנוע ממנו הרפתקאות צבאיות מאשר לייחל להרשעתו.

הריאיון שהעניק השבוע ג׳ארד קושנר, יהודי רפובליקני ותומך ישראל מובהק, ל"ניו יורק מגזין", נוגע בדיוק בדברים החשובים. קושנר הזכיר כי לאחר 7 באוקטובר הייתה הזדהות עצומה איתנו, מה שמעלה את השאלה כיצד איבדנו את אהדת העולם. אחת מהתשובות כרוכה גם במדיניות ממשלת נתניהו. אם ביטול משפטו יסייע להקמת ממשלה חדשה שתעדכן את מדיניות ישראל, כולנו נרוויח.