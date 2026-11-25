אחד מהסעיפים שבהם נאשם בנימין נתניהו בתיקי האלפים הוא סעיף הפרת האמונים. סעיף שלפיו הפר נתניהו את הקודים הבסיסיים ביותר של איש ציבור מול בוחריו, מול הציבור הכללי, מול אזרחי מדינת ישראל. אבל מה שראינו אתמול זה שהפרת האמונים המובהקת ביותר הייתה של מערכות המשפט ואכיפת החוק ולא של נתניהו. הסעיף הזה אמור להגן על אמון הציבור בשלטון. אבל האמון שהכי נסדק הוא אמון הציבור במערכות האלה. סעיף מרמה והפרת אמונים נועד לשמור על כך שהשירות הציבורי יהיה שירות ראוי. כתב האישום נגד נתניהו התפוצץ אתמול, כשהשופטים למעשה אמרו ליועמ"שית שתיקי 2000 ו-4000 צפויים להתבטל. כשהם עשו את זה, הם בעצם היפנו את אותו סעיף נגד היועמ"שית הנוכחית ונגד היועמ"ש לשעבר. האנשים האלה הם שפגעו באמון הציבור באותן מערכות שעליהן הם חולשים.

במשך שנים המערכות האלה פעלו נגד האינטרס הציבורי. הן לא פעלו לפי ספר החוקים, הן לא פעלו לפי אישורים שהם קיבלו – כפי שלמדנו מעדות מנדלבליט, שלפיה נחקרו דברים ללא אישור. פעם אחר פעם הן פגעו באמון הציבור.

היועמ"שית במשפט נתניהו ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90 )

ואלה לא רק מערכות אכיפת החוק והמשפט, אלא גם התקשורת. תקשורת המיינסטרים, שהדהדה צד אחד מסוים. פעם אחר פעם, בלי שום חשבון נפש, בלי לנסות ולהבין אם בטענה "לא יהיה כלום כי אין כלום", יש ממש. פעם כל מי שחשב את זה הוצג כמושחת, כמי שלא מבין במשפט, כמי שטוהר המידות אינו עומד לנגד עיניו. היום אנחנו יודעים שמי שהאמין ש"לא יהיה כלום כי אין כלום" הוא דווקא אדם שראה נכוחה את מה שקורה פה, את הניסיון לתפור תיקים לראש ממשלה רק כי הוא מגיע מהצד הלא נכון של המפה הפוליטית.

מה שקרה אתמול הוא התגשמות התיאוריות של הימין, התיאוריות שתמיד הוצגו כמגוחכות, אבל למעשה אתמול קיבלו אישור. ברגע שהשמאל לא מצליח לעלות לשלטון בצורה דמוקרטית וראויה, הוא משתמש במוקדי הכוח שעליהם הוא השתלט מאז מהפך 1977, כדי להיות זה שמכתיב את סדר היום של מדינת ישראל. באותם מוקדי כוח, אנשי השמאל הם אלה שפעם אחר פעם מנצלים את כוחם כדי לפגוע ביכולת של הימין למשול בדרך המקובלת והראויה, ובדרך שלשמה הוא נבחר.

הם לא ישלמו מחיר על עשר השנים שבהן הכניסו את הציבור לטלטלה אינסופית סביב משפטי נתניהו. הם לא ישלמו מחיר על החרם הפוליטי שהיה פה בעקבות המשפט. הם לא ישלמו שום דבר על הדרך שבה כופפו את החוק, על הדרך שבה עצמו עיניים