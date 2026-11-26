הכישלון המהדהד של התביעה בתיקי נתניהו לא הגיע השבוע משום מקום. הוא אינו פרי של טעות נקודתית, וגם אינו רשום על שמו של אדם אחד. נדרש כפר שלם כדי להצמיח כישלון תביעתי בסדר הגודל שנחשף ביום רביעי בבית המשפט המחוזי בירושלים. נדרשה כאן מוטיבציית היתר של פרקליט המדינה דאז שי ניצן הכריזמטי, שדחף לאישומים תקדימיים וחסרי בסיס. נדרשו גם האגדות שהמפכ"ל בזמנו רוני אלשיך מכר לציבור על היכרות אינטימית עם חומרי החקירה. ומעל שניהם, נדרש יועץ משפטי חלש מסוגו של אביחי מנדלבליט, שלא ידע לתפוס פיקוד בצמתים המכריעים של ניהול התיק. כל אלה תרמו את חלקם ליצירת הכישלון המפואר הזה. וזו כמובן הייתה רק ההתחלה.

מינויה של גלי בהרב מיארה ליועצת המשפטית לממשלה היה נקודת ציון חשובה מאוד בחיי הכפר. למרות נקודת הפתיחה הנמוכה שאותה ירשה מקודמיה עם כניסתה לתפקיד, הצליחה בהרב מיארה, בשילוב המוכר של לעומתיות, בינוניות ועקשנות, לדרדר את התיק עוד ועוד. העובדה שהשופטים בחרו השבוע להבהיר לראשונה דווקא בפניה, לאחר שנאלצו לגרור אותה לאולמם, שגם אם יוכח כל הנטען בתיק 2000 ספק אם קיימת בו עבירה, מלמדת משהו נוסף מלבד מצבם העגום של התיקים. עושה רושם שלשופטים נמאס לא רק מהתיק, אלא גם מהסגנון. לא רק מהאטימות של התביעה לראיות שמתגלות במשפט, אלא גם לאותות שהיא מקבלת מבית המשפט עצמו.

עדות מנדלבליט במשפט נתניהו. מערכת שמתקשה לייצר מתוכה ספקות תתקשה להתמודד עם סימני שאלה שמעלים אחרים ( שלו שלום )

ואלה לא רק דמויות ספציפיות שאחראיות לכישלון. גם החשיבה הקבוצתית מתגוררת בכפר הזה. בפברואר 2019, כשהחליט להעמיד את נתניהו לדין בעבירת שוחד בכפוף לשימוע, פירסם מנדלבליט הודעה לציבור ובה פירוט העמדות שהוצגו בפניו. בדיון השתתפו 25 משפטנים בכירים. מה שמדהים בקריאת ההודעה ההיא – בעיקר כעת, כשסיכויי ההרשעה הרבה יותר ברורים – הוא אחידות המחשבה ששלטה בדיון ההוא. קחו למשל את עבירת השוחד בתיק 4000, עבירת הדגל בכתב האישום שקרסה בבית המשפט כבר לפני למעלה משלוש שנים. מבין 25 המשפטנים שישבו שם לא היה אפילו אחד שחשב שתהיה בעיה להוכיח אותה. לימים, לאחר השימוע, ישנה רז נזרי את דעתו. אבל באותה עת כולם חשבו כמו כולם, וכולם חשבו כמו שי ניצן.

כשזו התרבות הארגונית, לא מפתיע שהתביעה התקשתה להגיב לאיתותי השופטים לאורך המשפט. מערכת שמתקשה לייצר מתוכה ספקות תתקשה גם להתמודד עם סימני שאלה שמעלים אחרים. מבחינתה, כתב האישום מבטא אמת מוחלטת, ומי שמטיל בה ספק הוא הבעיה. מכאן גם הקולות שהחלו להישמע השבוע, שלפיהם לא נורא אם המשפט יסתיים בזיכוי. הרי תמיד אפשר יהיה לערער לעליון. ומה לגבי המדינה שתמשיך להתבוסס במדמנה הזו עוד כמה שנים? בכל הכבוד, הכפר קצת יותר חשוב ממנה.

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אלא שהבעיה עמוקה בהרבה. היחס לכתב האישום כאל טקסט מקודש יצא מזמן מגבולות הגזרה של הפרקליטות. מה שהתחיל כתיק פלילי הפך עם השנים לאובססיה פוליטית וזהותית של מחנה שלם. עבור רבים במחנה הזה אשמתו של נתניהו כבר אינה עניין שטעון הוכחה, אלא עיקר באמונה. אחרי שנים ארוכות שבהן תפס כתב האישום מקום מרכזי כל כך בחייהם, הפרידה ממנו לא תהיה פשוטה. היא תחייב תהליך שעובר דרך כל חמשת שלבי האבל המוכרים. והאמת היא שמבלי ששמנו לב אנחנו כבר ממש בעיצומו.

ראשית הופיע שלב ההכחשה. השופטים הרי הבהירו לצדדים כבר ביוני 2023 כי יש קושי לבסס את אבן הראשה של כתב האישום – עבירת השוחד. ובכל זאת, רבים המשיכו לשכנע את עצמם שהשוחד עדיין מסתתר לו שם. אמנם הפרקליטות לא הצליחה למצוא אותו בפרשת התביעה, אבל הוא בוודאי יצוץ לו בפרשת ההגנה. אין בזה הרבה היגיון? נכון, אבל זו בדיוק מהותו של שלב ההכחשה.

נדרשו שלוש שנים כדי להגיע לשלב הכעס. זה קרה ביוני האחרון, כשהשופטים חזרו על עמדתם שלפיה אין שוחד כי לא היה שוחד. וכמה שכעסו עליהם על הקביעה הפשוטה הזו. תיארו את ההתנהלות שלהם כ"שערורייתית", "מביכה", "אומללה" ו"בלתי אחראית". תיארו אותם בתור "שלושת השופטים הרשלנים". מסתבר שיש אנשים שמאוד מכעיס אותם להיתקל בשופטים שאינם מצליחים למצוא שוחד. בטח כשמדובר באנשים שמסיבה כלשהי משוכנעים שהוא קיים.

ואז הגיע שלב המיקוח. הרי גם אם אין שוחד בתיק, עדיין אפשר יהיה להרשיע את נתניהו בהפרת אמונים בתיקים 2000 ו-4000. אצל אולמרט הספיקה עבירה אחת כזו כדי לסלק אותו מהחיים הציבוריים. מה הסיכוי שדווקא אצל נתניהו לא תימצא אפילו אחת כזו? אלא שהשבוע התנפצו גם התקוות האלה. לא תהיה פה הפרת אמונים בתיקי 2000 ו-4000. נותר בעיקר תיק 1000, והעובדה שעוד בטרם הסתיימה בו פרשת ההגנה ממליצים השופטים להגיע בו להסכמות אינה מבשרת טובות למי שבונים על הרשעה בהפרת האמונים המקורית. הדרך לשלב הקבלה עוד ארוכה. לפניו ייאלצו כעת רבים לעבור בשלב הדיכאון שקודם לו. הם יתגעגעו לשנים היפות שעברו עליהם כשעוד אפשר היה לחלום על הרשעתו המשולשת של נתניהו. הן לא ישובו עוד.

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בתוך כל זה ראויים שלושת שופטי המחוזי בירושלים להערכה מיוחדת. לא בגלל התוצאה המסתמנת כרגע במשפט, אלא בגלל האומץ הנדיר ופתיחות המחשבה שהפגינו לאורך הדרך. עושה רושם שמעולם לא ראו את עצמם מגויסים לפרויקט הלאומי של הרשעת נתניהו. הם היו מוכנים לבחון מחדש ובענייניות את הנחות המוצא של התביעה, ולא התמכרו לקונספציה שאחזה בכפר. בימים קשים כל כך שעוברים על מערכת המשפט, יש ערך מיוחד לדגם השיפוטי שהם מציגים.

התגובות העדריות להודעה שלהם, ודווקא מצד עיתונאים שהציגו את עצמם במשך שנים כמגיניה הגדולים של מערכת המשפט, היו מביכות, אבל גם מאלפות

התגובות העדריות להודעה שלהם, ודווקא מצד עיתונאים שהציגו את עצמם במשך שנים כמגיניה הגדולים של מערכת המשפט, היו מביכות, אבל גם מאלפות. הרי אין פסק דין חוקתי או מינהלי, מופרך ככל שיהיה, שלא ענו אחריו אמן בשנים האחרונות, ודווקא בתיק פלילי שבו הפרקליטות קורסת הם מתקשים לקבל את התוצאה. מתברר שחלק ממי שנשאו במשך שנים נאומים מרגשים על חשיבותה של העצמאות השיפוטית מתקשים מאוד להתמודד איתה כשהיא מתממשת לנגד עיניהם.