הנתונים המצטברים על אירועי הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון ונחשפים כאן מצביעים על כך שהתופעה מתרחבת, האירועים מתרבים, מספר הנפגעים עולה - ומערכת הביטחון מתקשה לבלום את ההסלמה. בעוד שבשנת 2024 נרשמו 675 אירועי פשיעה לאומנית, בשנת 2025 כבר עלה המספר ל-845. בשנת 2026, עוד לפני שהסתיימה השנה, נרשמו 1,200 אירועים - עלייה של כ-78% בתוך שנתיים.

פורעים יהודים הורסים את בית משפחת טובאסי ליד שכם ( צילום: לפי סעיף 27א', מחוק זכויות יוצרים )





לא מדובר רק בעלייה כמותית. הנתונים על הנפגעים הפלסטינים מצביעים גם על החרפת המחיר בשטח. בשנת 2024 נפצעו 149 פלסטינים ושישה נהרגו באירועים המכונים "פשיעה לאומנית". בשנת 2025 עלה מספר הפצועים ל-200, לצד ארבעה הרוגים. בשנת 2026, עד חודש נובמבר, כבר נפצעו 260 פלסטינים ושבעה נהרגו. בסך הכול מדובר ב-267 נפגעים, לעומת 204 בשנת 2025 ו-155 בשנת 2024.

בהשוואה לשנת 2025, מספר הפצועים בשנת 2026 עלה ב-30%, ומספר ההרוגים עלה ב-75%. בהשוואה לשנת 2024, מספר הפצועים גדל בכ-74%, ומספר ההרוגים עלה בכ-17%. מספר הנפגעים הכולל גדל בכ-72% בתוך שנתיים. התמונה המתקבלת היא של תופעה שהולכת ומתרחבת, הן בהיקפה והן בחומרתה. אלא שמעבר לפגיעה הישירה באוכלוסייה הפלסטינית, לאירועים הללו יש השלכות מרחיקות לכת גם על מדינת ישראל, על ההתיישבות ביהודה ושומרון ועל מעמדה הבינלאומי.

דווקא בתקופה שבה ההתיישבות נמצאת בתנופת התרחבות משמעותית, על רקע שינויים מדיניים ותכנוניים בשלוש השנים האחרונות, אירועי הפשיעה הלאומנית מייצרים נזק אסטרטגי. הם מחלישים את הלגיטימציה של ההתיישבות, מעצימים את הביקורת הבינלאומית על ישראל, מספקים תחמושת למהלכים מדיניים נגדה ומגדילים את הלחץ להטלת סנקציות על ישראל ועל גורמים הקשורים להתיישבות. במובן הזה, מי שפוגע בכפרים פלסטיניים ובתושביהם אינו פוגע רק באוכלוסייה המקומית, אלא גם באינטרסים של מדינת ישראל עצמה. אלא שהכישלון המרכזי נמצא ביכולת של מערכת הביטחון להתמודד עם התופעה עוד לפני שהיא מתרחשת.

בחלוקת האחריות הביטחונית ביהודה ושומרון, לצה"ל ולמשטרת ישראל תפקידים ברורים בהתמודדות עם אירועים לאחר התרחשותם. הצבא הוא הריבון, בדרך כלל מגיע ראשון לשטח ובעיקר עוסק בכיבוי האירוע - הפרדה בין הצדדים כדי למנוע את המשך האלימות. המשטרה אחראית על החקירה הפלילית, איסוף הראיות, ביצוע מעצרים והבאת החשודים לדין. אלא שהמודל הזה מתמודד בעיקר עם התוצאות. הוא אינו נותן מענה מספק לשאלה החשובה ביותר: כיצד מונעים את האירוע הבא?

כאן נכנסת לתמונה האחריות המודיעינית והסיכולית של השב"כ. כאשר מדובר בהתארגנויות אלימות, בפעילות מתואמת ובהתקהלויות של עשרות ואף מאות משתתפים, היכולת לזהות מראש את המארגנים, את מוקדי ההתארגנות ואת הכוונות היא מרכיב קריטי במניעת האירועים. בפועל השב"כ אינו מצליח לספק מענה מודיעיני וסיכולי אפקטיבי בהיקף הנדרש ונכשל בהתראות על האירועים. התוצאה היא שבמקרים רבים האירועים מתפתחים בשטח, ורק לאחר שהתרחשו נדרשים יתר הגופים להגיע ולהתמודד עם המציאות שנוצרה.

"בקרבנו יש גם כאלו שמתחפשים לחלוצים ומבצעים אירועי עבריינות ואלימות" ( צילום: AP Photo/Mahmoud Illean, REUTERS/Ammar Awad, REUTERS/Ali Sawafta )

מדובר בפער משמעותי - צה"ל אינו אמור להפעיל מערך מודיעיני נגד אזרחים ישראלים, והמשטרה, מצידה, מתקשה לפעול באופן שוטף ומקדים באזורים שבהם סמכויותיה מוגבלות, ובפרט בשטחי B ו-C בהתאם לחלוקת הסמכויות הביטחוניות והאזרחיות. בהיעדר מודיעין מקדים, היכולת של הגופים האחרים לסכל התארגנויות ולמנוע אירועים מצטמצמת באופן משמעותי.

הבעיה מתחדדת לנוכח אופיים של חלק מהאירועים. לא מדובר בהכרח במעשים ספונטניים של יחידים, אלא באירועים שבהם משתתפים עשרות ולעיתים מאות בני אדם, תוך הגעה משותפת לזירות והתארגנות מוקדמת. ככל שהאירועים מתאפיינים בתיאום, בתזמון ובהיקף משתתפים גדול יותר, כך גוברת החשיבות של איסוף מודיעין איכותי ושל זיהוי מוקדם של המעורבים.

גם לאחר שהאירוע מסתיים, הדרך להעמדה לדין אינה פשוטה. המשטרה מבצעת מעצרים ומנסה לבסס תשתית ראייתית שתאפשר להגיש כתבי אישום נגד המעורבים. מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, מעניק לנושא תשומת לב במסגרת פעילות המחוז והמאבק בפשיעה הלאומנית. אולם איסוף ראיות לאחר אירוע המוני הוא משימה מורכבת. יש צורך לזהות חשודים, להוכיח את חלקו של כל אחד מהם, לאתר תיעוד, לגבות עדויות ולבסס קשר בין המעורבים לבין המעשים שבוצעו. כאשר מדובר באירועים שבהם משתתפים רבים, זיהוי המעורבים והוכחת מעשיהם הופכים לאתגר משמעותי.

רובם של החשודים מכירים היטב את דרכי פעולתם של גורמי האכיפה, מתורגלים בהתנהלות מול חוקרים ומלווים בייעוץ משפטי. המשמעות היא שהיכולת לבסס תשתית ראייתית מספקת לאחר מעשה הופכת מורכבת עוד יותר. במציאות הזאת נוצר מעגל בעייתי: צה"ל מגיע לזירה ונדרש לבצע פעולות שיטור ואכיפה, אף שאינן בליבת תפקידו; המשטרה מנסה לאסוף ראיות ולהביא חשודים לדין, אך נדרשת להתמודד עם אירועים שכבר הסתיימו; והשב"כ, שאמור לספק את המימד המודיעיני המקדים, אינו מצליח לייצר את המענה הנדרש למניעת התופעה.

"אנשי השירות הם אנשים שמקדישים את כל כולם לביטחון המדינה, הבעיה שם היא לא באנשים, אלא בהנחיות. זה נראה שהם לא ממש באירוע", מסביר גורם ביטחוני המכיר את התופעה מקרוב. כך נוצר פער בין היכולת להגיב לאירועים לבין היכולת למנוע אותם. וככל שהפער הזה נמשך, כך מתרחבת התופעה ומעמיקה הפגיעה בביטחון, בהתיישבות ובמעמדה של ישראל.

נתוני הפשיעה החריגים ממחישים כי לא מדובר בתנודה נקודתית או במספר אירועים חריגים, אלא במגמה מתמשכת. בתוך שנתיים כמעט הוכפל מספר אירועי הפשיעה הלאומנית, ומספר הנפגעים כבר גבוה משמעותית מהנתונים שנרשמו בכל אחת משתי השנים הקודמות. עד כה מתחילת השנה המשטרה עצרה כ-200 חשודים והוגשו יותר מ-70 כתבי אישום, אך כל עוד הטיפול יישאר בעיקר במישור התגובה לאחר האירוע, ולא ילווה במאמץ מודיעיני וסיכולי משמעותי שיצליח לזהות ולבלום את ההתארגנויות מראש, יהיה קשה לעצור את המגמה. בינתיים, מי שמשלמים את המחיר הם בראש ובראשונה התושבים בשטח, אך גם ההתיישבות ומדינת ישראל כולה.