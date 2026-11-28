מהפכת הצפירות יוצאת לדרך: יש המון דברים טובים שהישראלים ידועים בהם - לב חם, אכפתיות חברתית, ערכיות ועוד. תרבות נהיגה, ובמיוחד נהיגה שקטה, למרבה הצער אינם חלק מרשימה זו. כחלק מהמאבק ברעש על הכבישים, המשרד להגנת הסביבה יצא במהלך משמעותי - הקצאה של 20 מיליון שקלים לרשויות המקומיות, שיממן כ-30% מעלות מערכות האכיפה שיאפשרו לזהות שימוש מוגבר בצופרים.

צפרת? נצבעת. צפו: כך עובדת המערכת בערים שונות בארץ ( צילום: NOiez )





בשני הקולות הקוראים שהוציא המשרד זכו 17 רשויות מקומיות, ובסך הכול צפויות להיפרס ברחבי הארץ בין 77 ל-80 מערכות אכיפה עד סוף השנה הבאה. עם זאת, כדי לצרף עיריות נוספות בעתיד יידרש תקציב ייעודי נוסף, והמשך הרחבת המהלך יהיה תלוי במדיניות הממשלה הבאה.

לאחר שעיריית תל אביב הודיעה כי תחל באכיפה נרחבת ב-11 מוקדים ברחבי העיר ברבעון הראשון של שנת 2027, נרשמו תגובות מעורבות. לצד תושבים שבירכו על היוזמה להפחתת מפגעי הרעש בעיר, נשמעו גם טענות כי מדובר בעוד מסחטת כספים עירונית. חלק גם תהו איך יוכלו להזהיר נהגים אחרים בכביש כשיש צורך.

סכנות הרעש

במשרד להגנת הסביבה מדגישים כי מאחורי המהלך עומד ניסיון עמוק לשנות את תרבות הנהיגה הישראלית, שבה הלחיצה האוטומטית על הצופר הפכה לחלק בלתי נפרד משגרת הכביש. במשרד טוענים כי הרעש חודר לבתים ופוגע בשגרת החיים של תינוקות שישנים, תושבים שעובדים מהבית ולוחמים פוסט-טראומטיים. עוד נטען כי יש השלכות בריאותיות מוכחות של חשיפה ממושכת לרעש תחבורתי, כמו עלייה בלחץ הדם, הפרעות שינה ופגיעה במערכת הלב וכלי הדם.

לדברי גורמי המקצוע במשרד, שינוי דפוסי התנהגות מושרשים הוא תהליך ארוך שמחייב שילוב בין אכיפה הרתעתית לבין הסברה מתמשכת. הנתונים הרשמיים ממחישים כי התהליך כבר משפיע - עם ירידה חדה של כ-70% בצפירות בצמתים שבהם מוצבות מצלמות. רוב הדוחות ניתנים כיום בעיקר לנהגים מזדמנים שאינם מכירים את המערכת, בעוד תושבי האזור כבר נמנעים מלצפור.

במקביל להסברה, במשרד ובחברת NOize שמפתחת את המערכת מבהירים כי החוק היבש אוסר על צפירה כמעט בכל מצב, ומתיר להשתמש בצופר רק לצורך מניעת סכנה קרובה וממשית שלא ניתן למנוע בדרך אחרת - וגם אז הצפירה אינה אמורה להיות ממושכת או מטרידה. לדברי שחר קינן, מייסד חברת NOize, הנהגים יצטרכו להתרגל למציאות חדשה בצמתים העמוסים: "זה כבר עבד בפתח תקווה וקריית אונו והביא תוצאות טובות. במצב שבו מישהו לא נסע ברמזור ירוק כי הוא שנייה התעסק בטלפון, זו לא סכנה ממשית קרובה שאתה חייב למנוע אותה ורק הצופר היה מונע אותה. כמו שקורה בחו"ל, נהגים יצטרכו להתרגל להמתין עוד שנייה".

לא בכל מחיר

המהנדס רועי גוטליב, ראש אגף מניעת חשיפה לרעש במשרד להגנת הסביבה, מדגיש כי המצלמות אינן מחלקות דוחות באופן אוטומטי כמו מצלמות נת"צ או חניה, וכי האכיפה נשענת על תקנות התעבורה והתקנות למניעת מפגעים הקיימות תוך הפעלת שיקול דעת אנושי: "פקח מוסמך עובר על כל אירוע ומחליט אם נדרש דוח, רק אחרי שהוא מוודא שיש צפירה וזיהוי ודאי של הרכב וגם בוחן את כל הצומת כדי לראות אם היה אירוע סכנה. בהנחיות שלנו לרשויות קבענו מדיניות מידתית שלא ממהרת לאכוף צפירות זעירות ומינימליסטיות, ואם יש ספק לגבי סכנה בצומת לא יינתן דוח".

מאחורי המהלך הארצי עומד תהליך פיתוח טכנולוגי ומשפטי שהחל עוד ב-2020, לאחר שמבצעי אכיפה נקודתיים עם שוטרים בפתח תקווה ובחולון הוכיחו כי נדרש פתרון טכנולוגי קבוע. דורון עין-אלי, מנהל תחום טכנולוגיות מניעת חשיפה לרעש במשרד להגנת הסביבה, מספר כי המשרד בחן את המערכת בשיתוף רשות החדשנות בעיר עכו: "לקחנו טכנולוגיות שונות ובחנו אותן באתגר הרעש בעכו, שסבלה ממטרדי אופנועים, ושם הבנו שמעבר לצפירות אנחנו יכולים לתפוס גם את הרעש החזק של כלי רכב. היום המערכת בנויה לזהות הן צפירות והן רעש חזק".

גלריה המערכת בתל אביב בצומת בוגרשוב-טשרניחובסקי ( צילום: NOiez )

החיישנים והמצלמות שמעבירים הכול לפקח ( צילום: NOiez )

המערכות כבר מותקנות בפתח תקווה ובקריית אונו, ואשדוד תהיה הבאה להתחיל באכיפה בפועל בשבועות הקרובים. לאחר מכן יושלמו ההתקנות בראשון לציון, ירושלים, תל אביב, בת ים ונוף הגליל, ובהמשך השנה הבאה יצטרפו גם חולון, רמת גן, עכו, קריית ביאליק, נהריה, חיפה, רעננה, כפר סבא וכרמיאל.

בחלוקה העירונית של הקולות הקוראים מובילה ירושלים עם 12 מערכות בסך הכול, אחריה תל-אביב עם שמונה מערכות במימון המשרד לצד מערכות נוספות שתתקין העירייה, פתח תקווה, ראשון לציון, רמת גן ונוף הגליל עם שש מערכות כל אחת, ושאר הערים עם שלוש מערכות כל אחת, המוצבות בעיקר בצירים מרכזיים ובאזורי עירוב שימושים עמוסים.