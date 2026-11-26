עשרות רבות מאוד של הודעות קיבלתי ביום רביעי, עם ברכות ושאלה שחזרה על עצמה: איך אני מרגיש עם הודעת השופטים שממנה עלה ביסוס לעמדתי בתיקי נתניהו מלפני שבע שנים? השבתי שלא אכחד ואזייף צניעות מעושה. ברמה האישית יש אכן תחושת סיפוק מקצועית מכך שדעת יחיד שהאמנתי בה, בדיונים ממושכים ונוקבים מול כל צמרת המערכת, קיבלה גושפנקא משלושה שופטים מנוסים ששמעו את מרבית העדויות; ועדיין, הוספתי שהתחושה העיקרית שלי באותו יום הייתה תסכול. תסכול מכך שהיה ניתן לקצר את המשפט הבלתי נגמר הזה, ולצמצם את הנזק הרב שנגרם למדינה.

לפני כשלוש וחצי שנים, לאחר הפעם הראשונה שבה קראו השופטים לשקול מחדש את עבירת השוחד, כתבתי מעל דפי עיתון זה, כי אפשר לתמוך בתיקי נתניהו או להתנגד להם, אך אי אפשר שלא להודות ביושר שהמדינה נמצאת בטרללת כבר שנים בעטיים. הוספתי וייחלתי לכך ש"נחסוך את השנים הנוספות שימשיכו לגרום כאן נזק לכולנו" וש"תמיד עדיף לחתוך הפסדים במקום להתבצר ובסופו של יום להתרסק". מאז הספיקו השופטים להציע גם גישור פלילי ואף לחזור שוב על הצעתם בעניין סעיף השוחד, אך גם הצעות אלו הושבו ריקם על ידי היועצת והפרקליטות. כך הגענו עד הלום עם שנים נוספות שחלפו ונזקים נוספים שהצטברו.

( יונתן זינדל / פלאש90, ׳™׳•׳ ׳×׳ ׳–׳™׳ ׳“׳/׳₪׳׳׳©90 )

איך זה יכול להיות? נשאלתי. האם, כפי שטוענים חלקים בימין, המערכת מושחתת ותופרת תיקים? תשובתי הייתה ועודנה ברורה וחדה: אם הייתי רואה שחיתויות או שיקולים פוליטיים - הייתי אומר זאת בזמן אמת. הממלכה חשובה מהמלך, ודאי גם מהיועץ או מפרקליט זה או אחר. הסיבה לכך בעיניי היא פשוטה, אף אם מתסכלת. המערכת הייתה שבויה בקונספציה, ולקתה בלהיטות יתר וב"חשיבת עדר", שהובילו לטעויות ולכשלים מקצועיים קשים. אלו הביאו לכך שהתנהגויות בעייתיות, כמו למשל בתיק 2000 (שבו חשבתי שיש ראיית זהב - הקלטה - אבל אין עבירה), אשר ראויות לדו"ח מבקר מדינה חמור או לתחקיר עיתונאי נוקב, מצאו עצמן מוסללות לשדה הפלילי, הדורש רף נורמטיבי וראייתי אחר. בתיק 4000 טעויות וכשלים אלו הובילו, בין היתר, לכך שהתמקדו במטבע שראו מתחת לפנס: אותן הקלטות של אילן ישועה שמהן רצו להוכיח "היענות חריגה", ולא נתנו את הדעת לכל מה שמחוץ לשדה הראייה; לכן לא הובהר מהי אותה נורמה "רגילה" ביחסי שלטון-עיתון, ככל שיש כזו, שרק ביחס אליה ניתן להוכיח חריגות ולבסס טענת שוחד.

אמרתי אז, וזוהי דעתי גם היום: באופן עיוני, המשפט הפלילי מאפשר ביסוס עבירות שוחד ומרמה גם בשדה הלא חרוש של יחסי השלטון והתקשורת. ואולם, כשחורשים לראשונה קרקע בשדה בור שכזה, חייבים להיות מצוידים בלהבי מחרשה חדים וחזקים במיוחד. להבים כאלו - בענייננו ראיות ברורות ומשכנעות - לא היו בידינו בתיקים אלו. פרשן משפטי כתב השבוע, כי משפט נתניהו הוכיח ש"הדמוקרטיה הישראלית לא יכולה להעמיד לדין ראש ממשלה"; בכל הכבוד, אני חולק על כך. אכן העמדה לדין של ראש ממשלה מכהן יוצרת אתגרים מורכבים ורבים, אך עדיין הדמוקרטיה הישראלית הייתה יכולה להם לו היה מדובר בתיקים מבוססים וחזקים דיים. לא זה היה המצב בעניינו.

משפטן בכיר וותיק כינה באוזניי את השופטים "ביביסטים" ו"פחדנים". הוא התקשה להבין את האבסורד שבגישתו כששאלתי אותו מה למעשה ההבדל בינו לבין חלק מהפוליטיקאים או העיתונאים מימין שתוקפים את השופטים ה"שמאלנים" ו"עוכרי ישראל" על החלטות שלא מוצאות חן בעיניהם?

סמוך לאחר הודעת השופטים, בצד ביקורת עניינית ולגיטימית, הם "זכו" גם להתקפות לגיטימיות פחות. בעיתון מסוים, המתיימר ככלל להיות מגנו של "שלטון החוק", הופיעו כותרות שלפיהן שופטי נתניהו הם למעשה "שפוטי נתניהו", ואמירות שתקפו את בית המשפט אשר "בורח מאחריות ציבורית" וש"מתעייף ממאבק בשחיתות השלטונית". משפטן בכיר וותיק כינה באוזניי את השופטים "ביביסטים" ו"פחדנים". הוא התקשה להבין את האבסורד שבגישתו כששאלתי אותו מה למעשה ההבדל בינו לבין חלק מהפוליטיקאים או העיתונאים מימין שתוקפים את השופטים ה"שמאלנים" ו"עוכרי ישראל" על החלטות שלא מוצאות חן בעיניהם? זוהי תמונת ראי של מי שאצלם הפוזיציה קודמת לענייניות ולמקצועיות. חוסר היכולת להביט נכוחה במציאות ולבחון דברים בענייניות במנותק מפוזיציה כזו או אחרת הוא רעה חולה שמקרינה זה מכבר על השיח הציבורי בישראל; רבים מדי חיים בתיבות תהודה כמו של העיתון המסוים הנזכר, או של ערוץ מסוים מהכיוון הנגדי. "שונאי נתניהו" ו"סוגדי נתניהו" מהדהדים בתיבות אלו את דעותיהם ומשכנעים את עצמם, ובתווך המציאות המטורללת נמשכת.

ומה עכשיו? דומה שלא בכדי השופטים ביקשו התייצבות אישית של היועמ"שית לדיון הקצר. נראה שלאחר הפעמים הקודמות שבהן המסרים שלהם לא נענו, הם רצו הפעם לבטא זאת ישירות באופן הכי חד שאפשר. יש לקוות כי היועצת, פרקליט המדינה וצוותיהם לא ישעו לאותם קולות המבקשים מהם גם הפעם "לא להיכנע" ולעמוד על עמדתם. גישה כזו - שבעיניי מבטאת מאווי לב אמוציונליים - תוביל לתוצאה ידועה מראש של המשך ניהול המשפט עוד פרק זמן ממושך, כשפסק הדין צפוי וידוע, ולאחריו ערעור חסר תוחלת לעליון שבסופו נגיע לתוצאה דומה, רק עם עוד כמה שנים של נזק וטרללת. כשנכנסים שוב ושוב עם הראש בקיר, באופן מוזר בסוף הראש נשבר ולא הקיר.

אף אם היועצת ואנשי הפרקליטות כשלעצמם עודם סבורים שהתיקים מוצדקים, לא ניתן עוד להמשיך ולהתעלם מהאמירות הברורות של השופטים. יש להביט נכוחה אל המציאות, לחתוך הפסדים ולפעול בהתאם להמלצתם. מערכת אכיפת חוק חזקה ועצמאית היא אינטרס ציבורי ראשון במעלה, ויש לא מעטים המבקשים לרסקה ולא לתקנה. היא זקוקה תמיד, ובמיוחד בימים אלו, לאמון ציבורי. צעד כזה יוכל לתקן, ולו במעט, את הפגיעה הקשה שנגרמה השבוע לאמון הציבור במערכת.