הסקרים האחרונים מגלים שליסנר (57), איש ימין וראש העיר המכהן של העיר קאן, הכפיל את כוחו בתוך חודש וחצי - וגרף בשבוע החולף 12%, אחרי מועמד "צרפת הבלתי-כנועה" ז׳אן-לוק מלנשון (16%) ומועמדת האיחוד הלאומי מרין לה פן (33%). הוא אפילו זכה לכינוי "מיליי הצרפתי", לאחר שראש העיר מונפלייה כינה את התוכנית שלו לקיצוצים ופיטורים מאסיביים במגזר הציבורי "רצח במסור חשמלי" - כשהוא מקשר בינו לבין הופעתו של נשיא ארגנטינה

הסקרים האחרונים מגלים שליסנר (57), איש ימין וראש העיר המכהן של העיר קאן, הכפיל את כוחו בתוך חודש וחצי - וגרף בשבוע החולף 12%, אחרי מועמד "צרפת הבלתי-כנועה" ז׳אן-לוק מלנשון (16%) ומועמדת האיחוד הלאומי מרין לה פן (33%). הוא אפילו זכה לכינוי "מיליי הצרפתי", לאחר שראש העיר מונפלייה כינה את התוכנית שלו לקיצוצים ופיטורים מאסיביים במגזר הציבורי "רצח במסור חשמלי" - כשהוא מקשר בינו לבין הופעתו של נשיא ארגנטינה

ליסנר הוא פוליטיקאי ותיק, אולם לפני שישה חודשים מעטים בציבור הרחב הכירו את שמו. הוא נולד בעיר לימוז׳ לאב כדורגלן מקצועי ולאם רקדנית בבתי אופרה ברחבי צרפת. ב-2014 נבחר לראשות העיר קאן. תומכיו לנשיאות מזכירים בכל הזדמנות שאינו חלק מהאליטה הצרפתית שלמדה בבתי ספר יוקרתיים - אלא בן המעמד הבינוני עם עמדות מאוד שמרניות שתומכות מאוד בבעלי עסקים קטנים. ב-2021 הוא נבחר לראשות עמותת ראשי העיריות בצרפת, אחד הארגונים החזקים ביותר ברפובליקה. במפלגה שהקים, אנרגיה חדשה, חברים כבר 150 אלף איש.

ליסנר הוא פוליטיקאי ותיק, אולם לפני שישה חודשים מעטים בציבור הרחב הכירו את שמו. הוא נולד בעיר לימוז׳ לאב כדורגלן מקצועי ולאם רקדנית בבתי אופרה ברחבי צרפת. ב-2014 נבחר לראשות העיר קאן. תומכיו לנשיאות מזכירים בכל הזדמנות שאינו חלק מהאליטה הצרפתית שלמדה בבתי ספר יוקרתיים - אלא בן המעמד הבינוני עם עמדות מאוד שמרניות שתומכות מאוד בבעלי עסקים קטנים. ב-2021 הוא נבחר לראשות עמותת ראשי העיריות בצרפת, אחד הארגונים החזקים ביותר ברפובליקה. במפלגה שהקים, אנרגיה חדשה, חברים כבר 150 אלף איש.

ליסנר הוא פוליטיקאי ותיק, אולם לפני שישה חודשים מעטים בציבור הרחב הכירו את שמו. הוא נולד בעיר לימוז׳ לאב כדורגלן מקצועי ולאם רקדנית בבתי אופרה ברחבי צרפת. ב-2014 נבחר לראשות העיר קאן. תומכיו לנשיאות מזכירים בכל הזדמנות שאינו חלק מהאליטה הצרפתית שלמדה בבתי ספר יוקרתיים - אלא בן המעמד הבינוני עם עמדות מאוד שמרניות שתומכות מאוד בבעלי עסקים קטנים. ב-2021 הוא נבחר לראשות עמותת ראשי העיריות בצרפת, אחד הארגונים החזקים ביותר ברפובליקה. במפלגה שהקים, אנרגיה חדשה, חברים כבר 150 אלף איש.