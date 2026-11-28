חמישה חודשים לבחירות לנשיאות צרפת - ואזרחי המדינה מחפשים איך לצאת מהמלכודת של סיבוב שני בין הימין הלאומני של מרין לה פן והשמאל הקיצוני של ז'אן-לוק מלנשון. מועמד חדש, דוד ליסנר, מתחיל לנסוק בסקרים וטורף את הקלפים.
הסקרים האחרונים מגלים שליסנר (57), איש ימין וראש העיר המכהן של העיר קאן, הכפיל את כוחו בתוך חודש וחצי - וגרף בשבוע החולף 12%, אחרי מועמד "צרפת הבלתי-כנועה" ז׳אן-לוק מלנשון (16%) ומועמדת האיחוד הלאומי מרין לה פן (33%). הוא אפילו זכה לכינוי "מיליי הצרפתי", לאחר שראש העיר מונפלייה כינה את התוכנית שלו לקיצוצים ופיטורים מאסיביים במגזר הציבורי "רצח במסור חשמלי" - כשהוא מקשר בינו לבין הופעתו של נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי עם הכלי הקטלני ב-2023.
ליסנר הוא פוליטיקאי ותיק, אולם לפני שישה חודשים מעטים בציבור הרחב הכירו את שמו. הוא נולד בעיר לימוז׳ לאב כדורגלן מקצועי ולאם רקדנית בבתי אופרה ברחבי צרפת. ב-2014 נבחר לראשות העיר קאן. תומכיו לנשיאות מזכירים בכל הזדמנות שאינו חלק מהאליטה הצרפתית שלמדה בבתי ספר יוקרתיים - אלא בן המעמד הבינוני עם עמדות מאוד שמרניות שתומכות מאוד בבעלי עסקים קטנים. ב-2021 הוא נבחר לראשות עמותת ראשי העיריות בצרפת, אחד הארגונים החזקים ביותר ברפובליקה. במפלגה שהקים, אנרגיה חדשה, חברים כבר 150 אלף איש.
ליסנר החל את דרכו באחד הגלגולים הקודמים של מפלגת הרפובליקנים, אולם ייסד את תנועתו בתוך הסיעה המרכזית ב-2021. ליסנר אולי מציג את עצמו כמועמד מרכז, אבל דעותיו בנושאי הגבלת זכויות העובדים, ביטול הביטוח הלאומי החינמי בצרפת וההגירה נוקשות ונושקות לאלו של הימין הלאומני. עד כמה? ביום שישי הצהיר סבסטיאן שנוּ, סגן יו"ר האספה הלאומית מטעם האיחוד הלאומי, כי "הוא יוכל להצטרף אלינו". בו-זמנית נלחמים אנשיה של לה פן בבריחת קולות לכיוון ליסנר כשהם מנסים להדביק לו תווית של "מקרון קטן". ליסנר מאיים גם על מועמדי המרכז אדוארד פיליפ, גבריאל אטאל וברונו רטאיו - ואף קרא לערוך פריימריז למועמד ימין יחיד כדי שהקולות לא יתבזבזו.
ליסנר עלה בסקרים באמצעות קמפיין רשת אגרסיבי בשם #משהו קורה. בתחילת 2027, כשהצרפתים יידעו מי מועמד המרכז המוסכם שיתמודד גם מול רפאל גלוקסמן שמייצג את הסוציאליסטים, נדע אם הוא עדיין אירוע או עוד מועמד חדש ששימש במשך כמה חודשים ככדור הרגעה לצרפתים החרדים מהקצוות.