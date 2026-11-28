ב מאמרי הקודם ("הקאמבק של נסיך מצרים") הצגתי את המהלך המחושב שבמסגרתו ניקה ג'מאל מובארק את שמו בזירה המשפטית והבינלאומית, והציב את עצמו כאלטרנטיבה אזרחית-טכנוקרטית לקראת 2030. הדיון שעורר המאמר הציף ביקורת מדויקת הנוגעת ללב הפוליטיקה בקהיר: במדינה שבה הצבא הוא עמוד השדרה מאז 1952, הצל של 2011 טרם התפוגג, ובחירת נשיא שאינו קצין בכיר נתפסת כשינוי מבני עמוק.

לפי גישה זו, גם אם שמו של אחיו, עלאא מובארק, נותר יקר ללא מעט מצרים, המחסום הגבוה ביותר בדרכו של ג'מאל הוא נכונות הצבא לקבלו, ובתוך כך השאלה מדוע שהנשיא עבד אל-פתח א-סיסי יוותר על השלטון מרצונו, ולא בעל כורחו.

אלא שנשיא שאינו קצין בכיר אינו תקדים חסר בסיס במצרים: המדינה כבר הסכימה בעבר לנשיא אזרחי לחלוטין – מוחמד מורסי. ההבחנה הקריטית היא שמורסי לא הודח משום שלא בא משורות הצבא, אלא משום שיצא נגד שני עמודי התווך של המדינה – הסדר החוקתי והצבא – וביקש למצב את עצמו מעליהם. כדי להבין כיצד ג'מאל עשוי לצלוח את המכשול שלפניו, יש לבחון את הדינמיקה במשפחת מובארק, את הלקחים שהפיק מכישלון מורסי, ואת דפוס הפעולה הקר של א-סיסי עצמו.

ראשית, החיבור שבין הפופולריות של עלאא מובארק ליומרה של ג'מאל מובארק משקף אינטרס משפחתי מובהק. האהדה הציבורית שעלאא נהנה ממנה ברחוב וברשתות החברתיות משרתת ישירות את שאיפות אחיו. עלאא, שלא נתפס כאדריכל המדיניות הכלכלית השנויה במחלוקת אלא כדמות עממית ובלתי אמצעית, הפך בעשור האחרון לשגריר הרגשי של המורשת המשפחתית. ניתן לפרש את הופעותיו הפומביות האחרונות כמהלך לריכוך הזיכרון הקולקטיבי, לייצור נוסטלגיה ליציבות של ימי חוסני מובארק ולסלילת הלגיטימציה עבור אחיו. עבור עלאא, הצלחת ג'מאל משלימה את טיהור שם המשפחה; עבור ג'מאל, עלאא הוא הגשר האנושי שמקהה את העוקץ מן הזיכרון הטעון של 2011.

שנית, נראה כי ג'מאל נשען על הפקת לקחים מקריסת שלטון האחים המוסלמים ומוחמד מורסי. כהונת מורסי הוכיחה שמערכת השלטון במצרים מסוגלת להכיל נשיא אזרחי, אך לעולם לא תשלים עם מנהיג המבקש להכפיף את הסדר החוקתי ואת הצבא למרותו. מורסי איבד את אחיזתו כשפירסם הצהרות חוקתיות שריכזו בידיו סמכויות מוחלטות, ניסה לדחוק את צמרת הצבא ממוקדי הכוח והתעמת חזיתית עם מערכת המשפט.

ניכר כי ג'מאל מבין שנשיא אזרחי במצרים אינו יכול לעמוד מעל הסדר החוקתי או מעל הצבא – אלא לפעול בתוך המסגרת ששניהם מגדירים. לכן, האסטרטגיה המסתמנת שלו הפוכה מזו של מורסי

ניכר כי ג'מאל מבין שנשיא אזרחי במצרים אינו יכול לעמוד מעל הסדר החוקתי או מעל הצבא – אלא לפעול בתוך המסגרת ששניהם מגדירים. לכן, האסטרטגיה המסתמנת שלו הפוכה מזו של מורסי: במקום לקרוא תיגר על הגנרלים, הוא מציע ברית אינטרסים המכירה בעצמאות החוקתית של הכוחות המזוינים ובמעמדם הכלכלי; ובמקום לעקוף את שלטון החוק, הוא מבסס את דרכו חזרה דרך ערכאות המשפט, החוקה והמוסדות הקיימים, כמי שמכבד את עליונות המסגרת המוסדית ולא מבקש להתנשא מעליה.

שלישית, והיא המפתח לתמונה כולה: מדוע שא-סיסי יוותר על השלטון מרצונו? התשובה טמונה בחדות שבה דיבר לאחרונה על פרישתו הצפויה ב-2030, ובקו האדום ששירטט באשר למי שאינו מוכן למסור לידיו את ההגה. כדי להבין את אופן פעולתו הצפוי, די להביט בהתנהלותו הקרה והמחושבת כלפי מורסי ב-2013: א-סיסי לא פעל מתוך אימפולסיביות, אלא המתין להבשלת התנאים, הציב אולטימטום ופעל ברגע המדויק לעיצוב הזירה מחדש, תוך הקפדה על הגנת המדינה.

אותו קור רוח אסטרטגי מנחה אותו לקראת 2030. א-סיסי אינו מדבר כמי שנדחק לפינה, אלא כמדינאי המבקש לעצב בעצמו את אקורד הסיום של שלטונו ולשלוט בתנאי הירושה. עבור שליט מנוסה, פרישה מתוזמנת ומבוקרת עדיפה על היצמדות לכיסא עד לנקודת שבירה ציבורית שעלולה לסכן אותו ואת מורשתו.

כשא-סיסי מבהיר למי לא יימסר השלטון – כלומר, שלא יאפשר חזרה של האחים המוסלמים או גורמים מהפכניים – הוא מגדיר את תנאי הסף ליורשו. מועמד אזרחי שמכבד את הסדר החוקתי והצבא ומסוגל להעניק לא-סיסי ולבכירי משטרו ערבויות מוסדיות ומעמד מכובד עם פרישתם, עשוי להתגלות כפתרון הפרגמטי ביותר. א-סיסי לא יוותר על השלטון מתוך חולשה, אלא מתוך חישוב קר: עדיף להנדס מעבר מסודר ב-2030 ולהבטיח את עתידו, מאשר להמתין למשבר שיכפה עליו פרישה בתנאים שאינם בשליטתו.

התקדים של מורסי מלמד כי במצרים, השאלה אינה רק אם הנשיא אזרח או קצין, אלא אם הוא מכיר בגבולות הכוח שמציבים הסדר החוקתי והצבא. אם ג'מאל ישכיל למנף את הגיבוי העממי שמייצר אחיו עלאא, להוכיח שיפעל בכפוף לסדר החוקתי ובתיאום עם הצבא ולא מעליהם, ולספק לא-סיסי נתיב יציאה בטוח ב-2030 – המכשולים שלפניו עשויים להפוך לאבני הדרך של שובו.

קריאת המפה הגיאופוליטית במצרים מבעד לתרחישי קיצון – הפיכות, מרידות רחוב או קיפאון מוחלט – מחמיצה לעיתים את העומק האסטרטגי של הפוליטיקה המצרית

בסופו של דבר, קריאת המפה הגיאופוליטית במצרים מבעד לתרחישי קיצון – הפיכות, מרידות רחוב או קיפאון מוחלט – מחמיצה לעיתים את העומק האסטרטגי של הפוליטיקה המצרית. היכולת לזהות תנועות טקטוניות עוד לפני שהן מתפרצות מחייבת שילוב בין הבנה משפטית-חוקתית לבין קריאה רב-ממדית של אינטרסים סמויים. ניתוח מוקדם של ההיסטוריה המחזורית בקהיר מאפשר לחבר בין נקודות שנראות במבט ראשון מנותקות – זיכויים משפטיים שקטים, הופעות משפחתיות מתוזמנות והצהרות חוקתיות של הנשיא – ולשרטט מתוכן את תמונת העתיד של מצרים לקראת 2030.